PRAVILNA IZVEDBA

Radite to redovito! Evo kako napraviti samopregled dojki

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Redoviti samopregled dojki može spasiti život. Otkrijte kako jednostavno provjeriti zdravlje svojih dojki kod kuće i zašto je ključno na vrijeme primijetiti promjene

Listopad je mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke – bolesti koja, ako se otkrije na vrijeme, ima vrlo visoku stopu izlječenja. Upravo zato redoviti samopregled dojki važan je korak u očuvanju zdravlja jer pomaže u ranom prepoznavanju mogućih promjena. Najbolje ga je provoditi jednom mjesečno, nekoliko dana nakon završetka menstruacije, kada su dojke mekše i manje osjetljive. Postupak se sastoji od promatranja i opipavanja te se može obaviti u sklopu večernje rutine ili nakon tuširanja.

1. Promatranje pred ogledalom

Stanite ispred ogledala s rukama na bokovima i lagano stisnite mišiće prsa. Promatrajte izgled svojih dojki – oblik, veličinu i simetriju. Obratite pažnju na eventualne promjene boje kože, uvlačenje bradavica, pojavu ranica, crvenila, nabora ili oteklina.

Woman examining her breast
Foto: Thinkstock

Zatim podignite ruke iznad glave i ponovno pogledajte dojke iz više kutova. Ovaj položaj može otkriti promjene koje inače nisu vidljive.

RACE FOR THE CURE FOTO 'Cijeli' Split je trčao za žene oboljele od raka dojke
FOTO 'Cijeli' Split je trčao za žene oboljele od raka dojke

2. Opipavanje pod tušem

Topla voda i sapun olakšavaju pregled jer prsti lakše klize po koži. Jednom rukom pregledavajte suprotnu dojku – koristite jagodice prstiju i lagane, kružne pokrete. Krenite od vanjskog ruba dojke i postupno se krećite prema bradavici.
Ne zaboravite opipati i područje između dojki te pazušnu jamu, gdje se nalaze limfni čvorovi. Obratite pažnju na bilo kakva zadebljanja, čvoriće ili promjene u odnosu na prethodni pregled.

Foto: 123RF

3. Pregled u ležećem položaju

Lezite na leđa i stavite jastučić ili presavijeni ručnik pod rame s iste strane dojke koju pregledavate. Ruku podignite iznad glave. Jagodicama prstiju druge ruke lagano pritišćite dojku, kružnim pokretima od vanjskih rubova prema bradavici.
Koristite tri razine pritiska – blag za površinske dijelove, srednji za sredinu i jači za dublje slojeve tkiva. Ponovite postupak i s drugom dojkom.

ŽENSKA SNAGA Obilježava se Dan ružičaste vrpce: Podsjetnik na važnost ranog otkrivanja raka dojke
Obilježava se Dan ružičaste vrpce: Podsjetnik na važnost ranog otkrivanja raka dojke

Na kraju pregledajte i pazuh dok je ruka opuštena, kako biste lakše napipali eventualno povećane limfne čvorove.

Važno je zapamtiti - većina promjena koje se napipaju nisu znak raka, ali svaku novost – poput čvorića, promjene oblika ili iscjetka iz bradavice – treba prijaviti liječniku. Redovit samopregled, uz preventivne preglede kod stručnjaka, najbolja je briga koju možete pružiti svom tijelu.

