Radite to redovito! Evo kako napraviti samopregled dojki

Listopad je mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke – bolesti koja, ako se otkrije na vrijeme, ima vrlo visoku stopu izlječenja. Upravo zato redoviti samopregled dojki važan je korak u očuvanju zdravlja jer pomaže u ranom prepoznavanju mogućih promjena. Najbolje ga je provoditi jednom mjesečno, nekoliko dana nakon završetka menstruacije, kada su dojke mekše i manje osjetljive. Postupak se sastoji od promatranja i opipavanja te se može obaviti u sklopu večernje rutine ili nakon tuširanja.

1. Promatranje pred ogledalom

Stanite ispred ogledala s rukama na bokovima i lagano stisnite mišiće prsa. Promatrajte izgled svojih dojki – oblik, veličinu i simetriju. Obratite pažnju na eventualne promjene boje kože, uvlačenje bradavica, pojavu ranica, crvenila, nabora ili oteklina.

Zatim podignite ruke iznad glave i ponovno pogledajte dojke iz više kutova. Ovaj položaj može otkriti promjene koje inače nisu vidljive.

2. Opipavanje pod tušem

Topla voda i sapun olakšavaju pregled jer prsti lakše klize po koži. Jednom rukom pregledavajte suprotnu dojku – koristite jagodice prstiju i lagane, kružne pokrete. Krenite od vanjskog ruba dojke i postupno se krećite prema bradavici.

Ne zaboravite opipati i područje između dojki te pazušnu jamu, gdje se nalaze limfni čvorovi. Obratite pažnju na bilo kakva zadebljanja, čvoriće ili promjene u odnosu na prethodni pregled.

3. Pregled u ležećem položaju

Lezite na leđa i stavite jastučić ili presavijeni ručnik pod rame s iste strane dojke koju pregledavate. Ruku podignite iznad glave. Jagodicama prstiju druge ruke lagano pritišćite dojku, kružnim pokretima od vanjskih rubova prema bradavici.

Koristite tri razine pritiska – blag za površinske dijelove, srednji za sredinu i jači za dublje slojeve tkiva. Ponovite postupak i s drugom dojkom.

Na kraju pregledajte i pazuh dok je ruka opuštena, kako biste lakše napipali eventualno povećane limfne čvorove.

Važno je zapamtiti - većina promjena koje se napipaju nisu znak raka, ali svaku novost – poput čvorića, promjene oblika ili iscjetka iz bradavice – treba prijaviti liječniku. Redovit samopregled, uz preventivne preglede kod stručnjaka, najbolja je briga koju možete pružiti svom tijelu.