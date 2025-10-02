Obilježava se Dan ružičaste vrpce: Podsjetnik na važnost ranog otkrivanja raka dojke

Ovog vikenda središtem Zagreba ponovno će zavladati ružičasta boja, simbol nade, podrške i borbe protiv raka dojke. U subotu, s početkom u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta, održat će se 26. Dan ružičaste vrpce, tradicionalna javnozdravstvena akcija koju organizira udruga Europa Donna Hrvatska.

Okupljene će pozdraviti predsjednica udruge, prof. dr. sc. Vesna Ramljak, a nakon kratkog govora i podjele ružičastih balona, sudionici će u svečanoj povorci krenuti prema Cvjetnom trgu. Tamo će, kao i svake godine, baloni biti pušteni u zrak u znak sjećanja na sve one koji su izgubili život u borbi s rakom dojke.

Više od simbola: edukacija, podrška i solidarnost

Dan ružičaste vrpce nije samo manifestacija, već snažna poruka – da rak dojke ne bira, ali da rano otkrivanje spašava živote. Cilj ove javnozdravstvene kampanje je podići svijest o važnosti redovitih pregleda, samopregleda dojki, kao i informirati javnost o dostupnim metodama prevencije i liječenja.

„Rak dojke je najčešći oblik raka kod žena u Hrvatskoj, ali i najizlječiviji ako se otkrije na vrijeme. Dan ružičaste vrpce podsjeća nas da nije sramota govoriti o bolesti i da nitko ne mora biti sam u borbi“, poručila je prof. Ramljak u najavi događaja.

Podrška oboljelima i njihovim obiteljima

Uz edukaciju, Dan ružičaste vrpce pruža i emocionalnu podršku oboljelima, kao i njihovim obiteljima i prijateljima koji svakodnevno prolaze kroz izazove liječenja. Prisutnost građana, medija i institucija doprinosi destigmatizaciji bolesti te potiče zajednicu na aktivno sudjelovanje u prevenciji.

Rak dojke u brojkama:

U Hrvatskoj godišnje od raka dojke oboli oko 3000 žena.

Više od 1000 žena godišnje izgubi bitku s bolešću.

Redoviti mamografski pregledi i samopregled dojki povećavaju šanse za preživljavanje za više od 90% ako se bolest otkrije u ranoj fazi.

Zajedno za zdravlje žena

Dan ružičaste vrpce nije samo borba protiv bolesti – to je i borba za život, za dostojanstvo, za pravovremenu informaciju. Pridružite se i vi, jer zajedno možemo više.