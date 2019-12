Radno vrijeme od 9 do 5 može povećati rizik od visokog tlaka

Rad od devet do pet svaki tjedan mogao bi povećati rizik od razvoja visokog krvnog tlaka, pokazuju istraživanja. Znanstvenici iz Kanade analizirali su zdravlje čak 3.500 uredskih radnika. Rezultati su pokazali da je rad više od 40 sati tjedno povećao rizik od visokog krvnog tlaka i to do dvije trećine. Zaposlenici koji su radili najmanje 40 sati tjedno imali su 50 posto veću vjerojatnost da će imati hipertenziju, odnosno visoki krvni tlak, od ljudi koji rade 35 sati tjedno ili manje.

Oni koji su proveli više od 49 sati u uredu imali su 70 posto veći rizik od razvoja visokog krvnog tlaka. Stručnjaci tvrde kako je za to kriv stres, nedovoljno sna i nedostatak tjelovježbe. Svi ti faktori stvaraju dodatni pritisak na tijelo.

Nadalje, istraživanje upozorava da osobe s povišenim krvnim tlakom imaju povećan rizik od moždanog udara, srčanog udara ili razvoja bubrežne bolesti. Ovo petogodišnje istraživanje promatralo je zaposlenike u uredu u tri osiguravajuća društva u Quebecu.

Kako bi očitali krvni tlak, sudionici su dobili nosivi monitor kako bi istraživači onda mogli provjeravati njihov krvni tlak u tri navrata, svako jutro. Ostatak radnog dana sudionici su nosili uređaj za nadzor krvnog tlaka.

Provjeravanje krvnog tlaka je bilo svakih 15 minuta. U usporedbi sa zaposlenicima koji su radili manje od 35 sati tjedno, rad više od 40 sati tjedno povećao je rizik od 'maskirane hipertenzije'. To je slučaj kada je čovjekov krvni tlak normalan tijekom kliničkog testa, ali je visok tijekom ostatka dana.

Istraživanje je također otkrilo da su zaposlenici koji rade od devet do pet devet imali 66 veći rizik od održavanja hipertenzije, kada im je krvni tlak visok tijekom dana.

Ako se ne liječe, oba oblika visokog krvnog tlaka mogu dovesti do srčanih i moždanih udara. Nalazi su obuhvaćali i druge rizične faktore, uključujući naprezanje na poslu, dob, spol, pušenje, obrazovanje i indeks tjelesne mase (BMI). Voditelj istraživanja, dr. Xavier Trudel izjavio je da su maskirani i održiv visoki krvni tlak povezani s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Znanstvenici tvrde da bi buduće istraživanje moglo uključiti i obiteljske, a ne samo poslovne obveze - poput broja djece zaposlenih, kućanskih obaveza i uloge u skrbi djece, jer one također mogu utjecati na okolnosti koje dovode do visokog krvnog tlaka.

- Ljudi bi trebali biti svjesni da dugo radno vrijeme može utjecati na zdravlje srca, zato bi trebali zamoliti liječnike da im povremeno provjere krvni tlak pomoću nosivog monitora - upozorio je liječnik. Istraživački tim napomenuo je da istraživanje ne uključuje fizičke radnika, tako da se rezultati ne odnose na njih.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Hypertension, piše Daily Mail.

