Joga pomaže u borbi protiv simtoma depresije i tjeskobe

Ukupno 30 ispitanika podijelili su u dvije skupine. Ispitanici prve skupine išli su na jogu triput po 90 minuta i još su morali kod kuće na tjedan odraditi četiri termina vježbe. U drugoj skupini išli su na jogu dvaput na tjedan i kod kuće su vježbali triput. Studija je trajala 12 tjedana, a u tom razdoblju obje grupe su pokazale začuđujuće dobre rezultate. Ispitanici su se osjećali bolje i pozitivnije, smanjila im se tjeskoba, poboljšao san i općenito su se smanjili simptomi depresije.

- Vjerujem kako je to odličan alat za borbu protiv depresije i poboljšanje kvalitete života te bi je trebalo ozbiljno razmatrati. No ono što mi se kod studije najviše sviđa, to je činjenica da su od sudionika koji su uzimali antidepresive zatražili da nastave s terapijom i tijekom studije te da ne mijenjaju dozu. Stoga je teško pozitivne učinke povezivati s medicinskim utjecajem lijekova, navodi psihijatar Gregory Scott Brown pišući za Psychology Today.

Kaže kako ima puno pacijenata kojima pomaže u borbi protiv depresije i tjeskobe te da su njihove priče iznimno teške te prepune boli i nade.

- Pružam im vodstvo, a ponekad i lijekove. No razgovaram s njima i o prehrani, važnosti fizičke aktivnosti te pronalasku radosti i otkrivanju pravog smisla, pojašnjava psihijatar. Ističe pritom kako on nije samo psihijatar nego i jogi. Najmanje jedanput na dan pazi na disanje i pronalazi vrijeme za mir. Ponekad u društvu supruge posjećuje studije za jogu nakon posla.

- I drugi zaposleni moderni jogiji pronalaze 60 minuta tijekom dana za Vinyasu, fuziju sa podizanjem utega. Kad život postane prezaposlen, mir se skriva u mojem uredu. Zatvorim vrata, izujem cipele i sjednem na pod. Obično imam manje od pet minuta, no to je često dovoljno da raščistim misli, opisuje on. Kaže kako je jogu otkrio tijekom studija i od tada je redovito prakticira. Ponudila mu je 60 minuta kontrole tijela u čudnim pozama, omogućila mu disanje i mogućnost postojanja u trenutku.

- Vrlo rano sam na jogu gledao kao na svojevrsni bijeg. Postoji zahtjevan fizički aspekt, no to je najbolji put za učenje zahvalnosti i povezanost između fizičkog tijela i uma. Naučio sam gurnuti tijelo do mjesta na kojem sam pronašao fizičku ravnotežu, a onda sam naučio biti zahvalan na jedinome što se izgubi prilikom neuspjeha, a to je ego. Njega sam uvijek ostavljao ispred studija, prisjeća se Brown. Dodaje kako je s vremenom uspio naučiti kontrolirati disanje, a uspjeh naučenih poza omogućio mu je osjećaj postignuća i smisla. Studiji za jogu ističu kako je disanje povezano sa živčanim sustavom te podiže razinu neurotransmitera koji smanjuju kortizol, hormon stresa, te podižu alfa valove dovodeći mozak u stanje blaženstva.

- U prijevodu, to znači da znanost podupire činjenicu da joga ima pozitivan utjecaj na tijelo, čak i na neurokemijskoj razini, ističe Brown. Postoji više tipova joge, no svima je zajednički fokus na disanju.

- U mojoj ordinaciji nije neuobičajeno da zajedno s pacijentima sjedim i provodim tehnike disanja. Kao u svakoj ordinaciji, i kod mene su stol, kauč i stolac. Nakon samo 60 sekundi disanja, mnogi se pacijenti osjećaju bolje. To je učinkovitije od lijekova i djeluje puno brže, navodi Brown. Pojašnjava kako ayurveda promatra jogu kao životnu terapiju. Kad je riječ o psihičkom zdravlju, taj je aspekt vrlo važan jer se fokus s bolesti usmjerava prema zdravlju. Stoga nije čudo da neke studije tvrde kako joga nije samo terapeutska metoda nego je terapija u svojoj srži.

- To je tretman koji pruža raspon od psihičkih do emocionalnih i fizičkih benefita. Iako kritičari tvrde da su studije premale i da se iz njih ne mogu izvući relevantni rezultati, ja mogu o njima govoriti u svjetlu činjenice da pruža nadu i opcije ljudima koji se bore s depresijom, zaključio je Brown.

