Radno vrijeme trgovina za blagdane: Većina ih neće raditi na Božić i blagdan sv. Stjepana

Provjerite kako rade trgovine i trgovački centri u vašoj blizini:

KONZUM - Sve prodavaonice će na Badnjak raditi prema posebnom radnom vremenu kojeg možete pogledati OVDJE. Za Božić, i blagdan Svetog Stjepana neće raditi.

LIDL - Trgovine neće raditi na Badnjak, Božić niti na blagdan Svetog Stjepana.

SPAR i INTERSPAR - Na Badnjak, 24. prosinca, INTERSPAR hipermarketi u cijeloj Hrvatskoj radit će do 17 sati, dok će poslovnica u Mall of Split bit zatvorena. SPAR supermarketi također će raditi skraćeno, do 14 sati. Izuzetak su SPAR supermarketi Supernova Zadar, Valpovo, Šibenik, Ludbreg, Kaštel Sućurac i Gospić koji će raditi do 15 sati. SPAR supermarket Vukovar radit će do 16 sati, a SPAR supermarket Martinkovac do 17 sati.

Sve SPAR i INTERSPAR trgovine bit će zatvorene na Božić, 25. prosinca, blagdan Svetog Stjepana, 26. prosinca.

Više informacija kako radi koja trgovina možete provjeriti OVDJE.

PLODINE - informacije o radnom vremenu pojedinih trgovina možete provjeriti OVDJE. *

KAUFLAND - Trgovine su zatvorene na Božić i blagdan Svetog Stjepana, a na Badnjak će većinom raditi 07:00 - 16:00 sati. Kako na Badnjak radi vaša trgovina možete provjeriti i OVDJE.

KTC - 'KTC je jedini trgovački lanac koji od početka 2020. godine ne radi nedjeljom, blagdanima i praznicima'. Tako da oni ovi godine ne rade na Badnjak, Božić i blagdan Svetog Stjepana.

Foto: ilustracija/Canva

STUDENAC - Njihovo radno vrijeme razlikuje se od mjesta do mjesta, a popis trgovina pogledajte OVDJE. *

DM - Sve dm trgovine su zatvorene na Božić i blagdan Svetog Stjepana, a na Badnjak rade po prilagođenom radnom vremenu kojeg možete vidjeti OVDJE.

MÜLLER - Ne radi na Božić niti blagdan Svetog Stjepana, a trgovine na Badnjak će raditi prema prilagođenom radnom vremenu kojeg možete vidjeti OVDJE.

BIPA - Sve BIPA poslovnice biti će zatvorene za Božić i blagdan Svetog Stjepana, a radno vrijeme poslovnica na Badnjak možete provjeriti OVDJE.

BAUHAUS - U nedjelju. 24.12., ponedjeljak 25.12. i utorak 26.12.2023. BAUHAUS prodajni centri su zatvoreni.

PEVEX - Niti Pevex poslovnice neće raditi na Badnjak, Božić i blagdan Svetog Stjepana.

IKEA - IKEA u Zagrebu za Badnjak neće raditi, dok će Studio za planiranje Split i IKEA dostavni centar Split raditi do 17 sati. Na Božić i blagdan Svetog Stjepana poslovnice ne rade.

Izdvojili smo i neke shopping centre:

ARENA CENTAR ZAGREB Trgovine Arena Centra neće raditi na Božić, 25.12., te na blagdan sv. Stjepana, 26.12.. Na Badnjak, 24.12., trgovine rade skraćeno od 9:00 do 17:00.

AVENUE MALL ZAGREB Na Badnjak će trgovine raditi 9 - 18 sati, a na Božić i .blagdan sv. Stjepana neće raditi.

SUPERNOVA BUZIN Shopping centar Supernova Buzin na Badnjak radi do 18 sati, a na Božić i blagdan sv. Stjepana ne radi.

WEST GATE Centar će biti zatvoren na Badnjak, Božić i blagdan sv. Stjepana (izuzev igraonice Family Park).

PULA CITY MALL Na Badnjak radi 9-17 sati, a na Božić i blagdan sv. Stjepana ne radi.

GALERIJA POREČ Na badnjak radi 9-16 sati, na Božić i blagdan sv. Stjepana ne radi.

GALERIJA BAKAR Nema objavljeno radno vrijeme.*

MALL OSIJEK Ne radi za Badnjak, Božić i blagdan sv. Stjepana.

JOKER SPLIT Za Badnjak je otvoren do 16:00 sati, a na Božić i blagdan sv. Stjepana ne radi.

TOWER CENTER RIJEKA Trgovine u ovom centru će raditi od 10 do 17 sati, a na na Božić i blagdan sv. Stjepana ne rade.

CITY CENTER ONE ZAGREB WEST Shopping centar na Badnjak radi od 9 do 17 sati, a za Božić i na blagdan Sv. Stjepana je zatvoren.

CITY CENTER ONE ZAGREB EAST Isto radno vrijeme ima i shopping centar East.

CITY CENTER ONE SPLIT Centar na Badnjak radi od 9 do 17 sati, a za Božić blagdan Svetog Stjepana je zatvoren.

SUPERNOVA ZADAR Na Badnjak radi od 9:00 do 15:00 sati, a na Božić i blagdan sv. Stjepana ne radi.

SUPERNOVA VARAŽDIN Na Badnjak radi do 14 sati, a na Božić i blagdan sv. Stjepana ne radi.

SUPERNOVA KARLOVAC Na Badnjak ovaj centar radi do 18:00 sati, a na Božić i blagdan sv. Stjepana je zatvoren.

* - Plodine, Studenac i Galerija Bakar još nisu objavili točno radno vrijeme za blagdane. Poslan im je upit te ćemo informaciju o točnom radnom vremenu objaviti čim dobijemo odgovor.