Radovi u vrtu tijekom svibnja: Evo što se sve može posaditi...

U svibnju biljke brzo napreduju pa ih je potrebno njegovati, no ima i mnogo toga za sjetvu, presađivanje i sadnju. Zato je ovaj mjesec idealan za sadnju endivije, radiča ili salate (ali samo početkom mjeseca, i to one otporne na vrućinu), cikle, kukuruza, graha, mrkve, tikvenjače (bundeva, lubenica, tikvica…).

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovisno o vremenskim uvjetima, može se sijati i grašak, no treba imati na umu da on voli suše i vrućine. Također, pogodno je vrijeme za sadnju presadnica bamije, celera, kupusnjača (brokula, cvjetača, kelj...), rajčice, paprika, poriluka - uz uvjet da ih se prije sadnje povremeno iznosilo u vanjski prostor kako bi se prilagodile.

Foto: 123RF

Sadi se i batat, a početkom mjeseca se može saditi krumpir i blitva. Dok biljke ne narastu, tikvenjačama i pomoćnicama možemo osigurati potporanj (kolci ili mreže). Na balkonima i terasama za to će dobro poslužiti i ograda. Također, u posudama na otvorenom mogu se sijati i začini (bosiljak, origano, peršin…).

Najčitaniji članci