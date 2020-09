A post shared by Raf Simons Official (@rafsimons) on Feb 23, 2020 at 6:28am PST

Ovo je bila jedna od najja\u010dih modnih vijesti u posljednje vrijeme, jer ne samo da je Raf pro\u0161ao razne modne ku\u0107e, ve\u0107 godinama stvara pod vlastitim imenom. Rezultat su impresivne, kreativne kolekcije avangardnog karaktera.

POGLEDAJTE VIDEO: Inovativan nakit inspiriran zagreba\u010dkim mostom Hendrix potpisuje umjetnik Adriano Nokaj

- Danas ima toliko stvari, odje\u0107e posvuda, no pitanje je, koliko mi zapravo toga trebamo? - pita se Raf, Belgijanac koji je uvelike utjecao na modnu scenu posljednjih dekada. Sljede\u0107e godine proslavit \u0107e 25 godina brenda Raf Simons te povodom toga predstaviti najuspje\u0161nije komade.

A post shared by Raf Simons Official (@rafsimons) on Jan 14, 2020 at 11:24am PST

Smatra da ovo doba pandemije mijenja ljudske perspektive, kad je rije\u010d o odijevanju, no uvjeren je da sada ljudi, kad razmi\u0161ljaju o modi, ne \u017eele odje\u0107u koja ih podsje\u0107a na \u010dinjenicu da su bili zatvoreni u ku\u0107ama danima i mjesecima.

I sam je, isti\u010de, nosio danima hoodicu i trenirku. No, to ne zna\u010di da je to moda - kreativnost je mnogo vi\u0161e od toga. Odijevanje je sfera koja podrazumijeva ma\u0161tu i promi\u0161ljanje, a ne puku potrebu da nam bude ugodno i komotno.

A post shared by Raf Simons Official (@rafsimons) on Jan 18, 2020 at 2:55am PST

- Svi mi dizajneri smo u tom sistemu, radimo previ\u0161e, a sada smo radi ekonomske situacije primorani raditi manje stvari. Na neki na\u010din, mislim da je to fantasti\u010dno - uvjeren je dizajner.

Smatra da je klju\u010dno stvarati odje\u0107u koja \u0107e trajati sezonama, godinama.

A post shared by Raf Simons Official (@rafsimons) on Dec 5, 2019 at 2:50am PST

- Ovo je istinito za moj vlastiti brend. Kolekcija ne traje jer imate dobru pri\u010du, ve\u0107 kvalitetnu odje\u0107u i dobar tekstil - istaknuo je Simons za The Cut, dodaju\u0107i kako ovo doba trese modni sistem, no uz sve probleme stvara se dojam da je - sve mogu\u0107e.

Raf Simons: Ljudi ne žele odjeću koja će ih podsjećati da su bili zatvoreni kod kuće danima

Dizajner koji se nedavno pridružio Pradi u vodstvu njezina brenda, modni je genijalac koji smatra da nam ne treba mnogo, no to što imamo od odjeće, mora biti kvalitetno i nosivo sezonama

<p>Raf Simons uskoro će predstaviti prvu kolekciju u suradnji s Miucciom Pradom, koja je po prvi puta pozvala nekog kreativca da radi s njom rame uz rame.</p><p>Ovo je bila jedna od najjačih modnih vijesti u posljednje vrijeme, jer ne samo da je Raf prošao razne modne kuće, već godinama stvara pod vlastitim imenom. Rezultat su impresivne, kreativne kolekcije avangardnog karaktera.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Inovativan nakit inspiriran zagrebačkim mostom Hendrix potpisuje umjetnik Adriano Nokaj</strong></p><p>- Danas ima toliko stvari, odjeće posvuda, no pitanje je, koliko mi zapravo toga trebamo? - pita se Raf, Belgijanac koji je uvelike utjecao na modnu scenu posljednjih dekada. Sljedeće godine proslavit će 25 godina brenda Raf Simons te povodom toga predstaviti najuspješnije komade.</p><p>Smatra da ovo doba pandemije mijenja ljudske perspektive, kad je riječ o odijevanju, no uvjeren je da sada ljudi, kad razmišljaju o modi, ne žele odjeću koja ih podsjeća na činjenicu da su bili zatvoreni u kućama danima i mjesecima.</p><p>I sam je, ističe, nosio danima hoodicu i trenirku. No, to ne znači da je to moda - kreativnost je mnogo više od toga. Odijevanje je sfera koja podrazumijeva maštu i promišljanje, a ne puku potrebu da nam bude ugodno i komotno.</p><p>- Svi mi dizajneri smo u tom sistemu, radimo previše, a sada smo radi ekonomske situacije primorani raditi manje stvari. Na neki način, mislim da je to fantastično - uvjeren je dizajner.</p><p>Smatra da je ključno stvarati odjeću koja će trajati sezonama, godinama.</p><p>- Ovo je istinito za moj vlastiti brend. Kolekcija ne traje jer imate dobru priču, već kvalitetnu odjeću i dobar tekstil - istaknuo je Simons za <a href="https://www.thecut.com/2020/09/raf-simons-cathy-horyn-the-lost-season.html">The Cut</a>, dodajući kako ovo doba trese modni sistem, no uz sve probleme stvara se dojam da je - sve moguće.</p>