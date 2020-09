A post shared by Chris Lodge (@chrisboomboomlodge) on Sep 1, 2020 at 3:52am PDT

Rajsko odmaralište: Tri godine je uređivao vrt za bolesnog psa

Chris i Sharon imaju Dicea već 10 godina, a njemu je dijagnosticiran šum na srcu zbog kojeg ne smije previše lutati izvan kuće ili ići na putovanja zbog napada koje može dobiti. Zato sada može uživati u svom vrtu

<p><strong>Chris Lodge</strong> (45) posljednje je tri godine proveo radeći na projektu 'uradi sam' koji mu kako kaže, znači više od ičeg. Svoj stari obični vrt pretvorio je u tropski raj za svog bolesnog psa Dicea. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Građevinski radnik iz Wollastona, Northamptonshire, želio je napraviti poseban prostor za svog psa boksera <strong>Dicea</strong>, koji ne može ići daleko od kuće zbog čestih napadaja s kojima se bori. </p><p>Chris i njegova supruga <strong>Sharon</strong> (46) imaju desetogodišnjeg Dicea otkad je bio štene, ali godinama nisu išli na odmor nakon što mu je dijagnosticiran šum srca koji može izazvati napadaje ako se previše uzbudi. Pa su zaključili da će, ako Dice ne može na odmor, donijeti odmor Diceu.</p><p>Chris je potrošio tri godine i više od 8 tisuća kuna na preuređenje vrta koji sada ima vodopad, ogromno jezero, most s užetom, kolibu koju je nazvao Tiki, rasvjetu i desetke tropskog drveća i sukulenata.</p><p>Dice sada može u miru drijemati na drvenom mostu dok sluša umirujući zvuk vodopada. </p><p>- Nemamo djece, ali on je naša beba. On vodi kuću da budem iskren. Ne smatramo da je pošteno otići na odmor i napustiti ga zbog njegovih napadaja pa smo mislili da ćemo umjesto toga odmor donijeti njemu. Uvijek je vani i istražuje te voli sjediti na mostu, slušati i gledati vodu. U vrtu mu je toliko opuštajuće da često zaspe tamo na svojoj maloj dekici - rekao je Chris.</p><p>Chris je transformirao vrt uz pomoć supruge i nekoliko prijatelja građevinaca.</p><p>Jezero u koje stane oko 3000 litara vode duboko je nešto više od jednog metra i u njemu se nalazi osam šarana i dvije velike jesetre, koje Dice voli satima promatrati. </p><p>Šarene lampice skrivene u lišću noću osvjetljavaju vrt čineći ga da izgleda poput rajskog odmarališta. </p><p>Za preobrazbu je bilo potrebno puno vremena i novca, ali Diceovo uživanje u vrtu je neprocjenjivo. </p><p>- Da ste mi rekli prije 10 godina da ću se baviti vrtlarstvom, jednostavno ne bih vjerovao. Ali bilo je tako dobro samo kad smo smislili ideju i krenuli. Ova vrt je opuštajući za um, a ako mi prijatelji imaju loš dan, mogu se jednostavno opustiti ovdje. To mi je dalo takav osjećaj postignuća i uživanja, a Dice vrt obožava - rekao je Chris, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/09/03/man-turns-his-back-garden-into-a-peaceful-waterfall-paradise-for-his-poorly-dog-to-enjoy-13216446/" target="_blank">Metro.</a></p>