Rak bi mogao naći novu ljubav, a Jarac se može vratiti bivšoj

OVAN

Godina iskušenja

Vaš ljubavni život u ovoj godini ulazi u razdoblje preispitivanja i restrukturiranja. Kretanje Saturna i Plutona znakom Jarca donosi neke nove obaveze i odgovornosti na profesionalnom planu, u odnosu s roditeljima i starijim osobama što vas može staviti pod dodatne pritiske osobito sredinom travnja i tijekom prvog tjedna rujna, a što će se odraziti na vaš intimni život. Pod ovim utjecajima nestabilni odnosi mogu zapasti u krizu, pa će se morati pronaći nova rješenja za stare probleme. Ako u tome ne uspijete, lako je moguće da krenete dalje ili se pak upustite u vezu ili flert s osobom koja će biti znatno mlađa ili pak starija od vas. Strast će biti nešto što ??e vas sve do jeseni snažno inspirirati na djelovanje, pa nije isključeno da vam se svidi i netko tko je zauzet. Jupiter u Škorpionu budi želju za intenzivnim ljubavnim iskustvima, pa ćete nešto teže odolijevati iskušenjima, osobito ako ste nezadovoljni svojim intimnim životom. Od 26. lipnja do 27. kolovoza retrogradni Mars vas stavlja pred neke dileme i odgode, a od 5. listopada do 16. studenog, kad će se Venera kretati retrogradno znakom Škorpiona, ne donosite važne ljubavne odluke.

Na Valentinovo: Ovaj dan krije jedno posebno iznenađenje za vas. Mogli biste otkriti da ste nekome mnogo više od prijatelja ili prolazne zabave.

BIK

Na čvrstim temeljima

Većina će sporih planeta biti na vašoj strani u 2018. pa je to vrijeme za dugoročna planiranja. Imate priliku unijeti više stabilnosti u bračni i ljubavni život. Naiđete li na neke probleme, moći ćete se osloniti na iskustvo i pomoć starijih osoba, kao i onih koje su stručne za pružanje pomoći. Jupiter u Škorpionu je vaš sretan tranzit koji vas čini otvorenima prema ostvarenju novih odnosa. Lako je moguće da u život privučete novu ljubav ili pak da u postojeći odnos unesete više novih sadržaja i probudite plamen strasti. Samcima je povećana mogućnost zaljubljivanja u osobu koja živi u drugom gradu ili potječe iz druge sredine. Pitanja koja su vezana uz partnerstvo bit će osobito značajna u drugom tjednu ožujka i srpnja, kad će se Jupiter zaustaviti i promijeniti smjer kretanja. U tom razdoblju dogodit će se nešto značajno što će baciti novu sliku na zatečenu situaciju. Od 15. svibnja do 7. kolovoza Uran će boraviti na prvim stupnjevima vašeg znaka, što je osobito značajno ako ste rođeni od 21. do 23. travnja jer je pred vama jedna nagla i nepredviđena promjena koju nećete moći kontrolirati. Retrogradna Venera od 5. listopada do 16. studenog budi sumnje i strahove, pa u tim danima ne donosite važne odluke. Od 26. lipnja do 27. kolovoza Mars se kreće retrogradno, moguć je povratak u prošlost, susret s bivšom ljubavi, ali ne očekujte previše.

Na Valentinovo: Možda ćete očekivati nešto što se neće dogoditi. Kad je o ljubavi riječ, danas razmišljajte manje srcem, a više glavom.

BLIZANCI

Gdje je nestala strast?

Nakon dvogodišnjeg tranzita Saturna vašim poljem partnerstva, sad možete lagano odahnuti, on nastavlja svoje putovanje u novi zodijački sektor, a vi se možete opustiti. Mnogi će biti motivirani donijeti konačnu odluku vezanu uz odnos u kojem se nalaze. Saturn će se pridružiti Plutonu u znaku Jarca i lako je moguće da ćete od nekih osoba morati odustati. Suočavajući se s tim promjenama u svojem životu morat ćete pogledati u sebe, provoditi strategije za prilagodbu promjenama koje ulaze u vaš život, usvojiti nova i svježa iskustva kako biste se mogli kretati naprijed. Jupiter će se kretati znakom Škorpiona i vašom šestom kućom, pa bi samci novu simpatiju mogli pronaći na radnome mjestu ili je upoznati putem kolega s posla. Ako ste u braku ili dugoj vezi vrijeme je da se ozbiljnije pozabavite intimom unutar svoje spavaće sobe. To bi moglo biti jedno od područja ljubavnog života koje možda neće najbolje funkcionirati. A nestanak strasti može vas dovesti u iskušenje da se upustite u izvanbračni flert i zapetljate u odnos koji neće biti jednostavan. Samci ovoga znaka ono pravo mogu početi očekivati nakon što Jupiter uđe u znak Strijelca 8. studenoga. Od tada pa u idućih godinu dana otvara vam se novo poglavlje vašeg ljubavnog života.

Na Valentinovo: Bit ćete avanturistički raspoloženi i imat ćete sreće u zavođenju. Sviđa li vam se netko, pravi je trenutak da upotrijebite skrivene adute.

RAK

Nova ljubav

Velike promjene su pred vama. Pluton u sedmoj kući promijenit će vaše stavove o vezi i braku. Tražit ćete više dubine i intenziteta u odnosu, no postoje li neke neriješene napetosti u vašem braku vrijeme je da zasučete rukave. Vašom astrološkom kućom partnerstva šetat će se i Saturn, veliki učitelj zodijaka, koji upućuje na preuzimanje veće odgovornosti i podmirivanje neraščišćenih računa. Ne nađete li dovoljno motivacije da se uskladite s vašim partnerom, lako je moguće da će doći do privremenog razdvajanja. No oni koji prežive ove utjecaje i iskušenja koja će biti najintenzivnija u ožujku, travnju i od 13. srpnja do 11. kolovoza, koliko će djelovati pomrčina Sunca u vašem znaku, postat će bliži i jači nego ikad. U vrijeme retrogradnog kretanja Saturna od 18. travnja do 6. rujna nemojte dopustiti strahovima i nepovjerenju da vas distanciraju od voljene osobe. Neke zahtjevne okolnosti olakšat će vam tranzit Jupitera vašom kućom ljubavi. Budit će optimizam, želju za novim iskustvima i obogatit će vaš društveni život. Ovaj tranzit može naročito razveseliti samce ovoga znaka koji bi se mogli zaljubiti i sa Saturnom u Jarcu ući u ozbiljnu vezu s osobom koja će možda biti mlađa od njih ili koju će poznavati otprije. Otvoreni ste za primanje ljubavi, za roditeljsku ulogu, a veza koja će vam se dogoditi otkrit će vam mnogo o vama.

Na Valentinovo: Nadate li se čestitki od osobe koju još niste zaboravili, radije se usmjerite na osobe i aktivnosti koje vas usrećuju. Iluzije znaju biti razočaravajuće.

LAV

Biti ili ne biti

U ovoj ćete se godini više posvetiti radnim obavezama, zdravlju i stambenom pitanju, dok će ljubavni život biti u sjeni ostalih zbivanja. Tranzit Jupitera znakom Škorpiona motivira vas na aktivnosti koje će biti vezane uz uređenje doma i kupoprodaju nekretnina. Prašinu u vašem ljubavnom životu uglavnom će podizati pomrčine koje će se tijekom prve polovine godine odvijati u vašem i vama nasuprotnom znaku, što znači da vas očekuje mnogo posla u postavljanju granica prema drugima. Kako biti u vezi, a ostati svoj i ne odustati od stvari koje su vama bitne, samo su neka od pitanja koja će biti aktualna u vrijeme pomrčina, a i u tjednima koje će slijediti iza njih. Riječ je o razdobljima od 15. veljače, kad pomrčina Sunca u vašem sedmom polju može označiti kraj jednog poglavlja i početak novog. Pomrčina Mjeseca u Vodenjaku, dakle na istome mjestu kao prethodna, dogodit će se 27. srpnja, pa vas u tjednima iza očekuje rješavanje osjećaja koji su ostali zarobljeni ili potisnuti u odnosu s jednom osobom ili u vašem braku. I kao kruna svega, tu je pomrčina Sunca u vašem znaku 11. kolovoza koja će zaokružiti ovaj ciklus, nakon kojeg bi vam trebalo biti jasnije što želite od odnosa, braka i ljubavi općenito. A u potragu za svojom srećom možete krenuti na krilima Jupitera koji će 8. studenog ući u vaše polje ljubavi i ostati tamo idućih godinu dana.

Na Valentinovo: Pred vama je vrlo buran i aktivan dan, prepun zanimljivih razgovora i susreta. Ljubav, strast i zabava usko se isprepliću.

DJEVICA

Učite voljeti

Pluton i Saturn kretat će se vašom kućom srca i ljubavi. Imate li djecu, što god da poduzmete kao roditelj imat će dubok učinak na njih i njihov odgoj. Ako niste roditelj, bit ćete spremniji preuzeti tu novu ulogu. Možete biti privučeni i ljudima koji će donijeti vrlo intenzivna, možda i sudbinska ljubavna iskustva. Odnosi neće biti jednostavni, ali će biti intenzivni i duboki, promijenit će vas i vaše navike. Magnetska privlačnost bit će jača od razuma, pa je moguće da se upustite u vezu s osobom za koju instinktivno znate da nije dobra za vas. Saturn će nakon dvije godine nestabilnih utjecaja napokon stati na vašu stranu, želite se skrasiti, saviti s nekim svoje ljubavno gnijezdo, naučiti davati i primati ljubav bez straha. Učite voljeti. Neće biti jednostavno i ako preživite neka krizna razdoblja, kao što će biti ožujak, travanj, potom i listopad, vaša će veza potrajati. Neptun u sedmoj kući odnosa i partnerstva stvarat će povremeno zabune i konfuzije u odnosu s partnerom. On ovdje donosi mogućnost zabluda i iluzija, uljepšavat ćete sliku svojeg braka. Neke tajne mogu biti otkrivene, no sve to ne bi trebalo ozbiljnije ugroziti vaš ljubavni život, osobito ako ste u odnosu u kojem ima iskrenosti i povjerenja. Obratite pozornost na događaje koji će se događati oko 18. lipnja i 27. studenog, kad će Neptun promijeniti smjer svojega kretanja. Potkraj godine postoji mogućnost preseljenja i promjena na stambenom planu, pa čak i proširenja obitelji.

Na Valentinovo: Očekujete li neki romantičan iskaz ljubavi od strane partnera, učinite vi ono što priželjkujete dobiti od njega. Potom će vam sve biti jasnije.

VAGA

Potraga za bliskošću

U 2018. godini otvorit će se teme povjerenja, neriješenih strahova i sigurnosti, kako u sebe, tako i u partnera. Vaš ljubavni odnos reflektirat će vam bolna pitanja iz djetinjstva kojima bi se bilo dobro pozabaviti jer njihovim rješavanjem možete unaprijediti svoj osjećajni život. Neki strahovi i nesigurnosti s kojima dulje živite sad izlaze na površinu. Ne budete li zadovoljni svojom vezom, nemojte odustati bez borbe. Probajte sve što možete kako biste ponovno uspostavili izgubljenu bliskost i intimnost. Uran u kući odnosa i partnerstva donosi nepredvidive i nagle događaje, potrest će odnose koje imate u svojem životu. Uran ne poštuje status quo i “udarit” će na slabe točke vašeg partnerskog odnosa, a prepoznavanje onoga što jest promijenit će mnogo toga. Ako ste sami, imat ćete više prilika za flert i neobavezna druženja. Lako je moguće da pobrkate seks s ljubavlju i da shvatite kako druga strana i ne misli tako ozbiljno kao vi. Izgubite li interes za partnera, a što je u ovoj godini lako moguće, doći će do prekida, nakon kojeg će vam biti jasnije što ste imali, a što vam je potrebno da biste bili sretni. U ovoj godini naglasak će biti i na obiteljskim pitanjima, stanovanju, odnosu s roditeljima, mnogi bi se mogli odlučiti na preseljenje i zatvoriti jedno poglavlje svojeg života, što obično najavljuje tranzit Saturna četvrtom kućom.

Na Valentinovo: Mogli biste provesti jako lijepe trenutke u društvu voljene osobe, ali i prijatelja, ovisno o tome što će biti vaš izbor. Znat ćete da ste voljeni

ŠKORPION

Novi početak

Jupiter će veći dio godine provesti u vašem zodijačkom prostoru, a njegovi optimistični blagoslovi mogu biti brojni, ovisno o tome što ćete vi birati i stvarati. On obično najavljuje novi početak, priliku za svježi start, novu ljubav, trudnoću, pa i ulazak u brak, sve ovisi o tome u kakvoj ste trenutačnoj situaciji i koji su vam prioriteti. Postavite si cilj i krenite prema njemu. Mnogi će ljudi ući u vaš život, što je dobra vijest za samce, koji bi u ovoj godini mogli upoznati osobu koja će im pokazati koliko vrijede i obogatiti im život novim iskustvima i spoznajama. Saturn i Pluton daju vam fokus, izoštravaju snagu vašeg uma, sad jasnije vidite što imate i što biste htjeli imati u svom životu. Neptun putuje kroz vašu kuću ljubavi i romantike, a ovaj će tranzit pridonijeti buđenju romantike i zanosa. Seksualna veza s vašim partnerom ne može više biti glavna motivacija, javlja se potreba za dubljim povezivanjem. Veći dio godine Mars će se kretati znakom Vodenjaka (16. 5. - 14. 11.), s tim da će od 26. lipnja do 26. kolovoza biti retrogradan i nakratko ući u znak Jarca. Ovaj planet vas može ubacivati u destruktivna stanja, biti izvor nekih konflikata u privatnom životu, no pokazat će vam mnogo o tome za što se vrijedno boriti i koliko ste spremni na kompromise, koji su sastavni dio bračnog života.

Na Valentinovo: Za vas će ovo biti dan, kao i svaki drugi. Poželjet ćete ga provesti u miru svog doma i s osobom u čijem se društvu osjećate opušteno.

STRIJELAC

Opraštanje s prošlošću

Nakon dvije godine Saturnova tranzita kroz vaš znak, sad je vrijeme za mali predah, za opraštanje s onim što je bilo, za otpuštanje jedne vezanosti koja se pretvorila u naviku. Pred vama je godina u kojoj se pripremate za nešto sasvim novo. Zato nemojte žuriti, forsirati odnos koji vas ne zadovoljava, nemojte ulijetati u odnose s osobama koje vam ništa ne daju, ništa osim prolazne zabave. Pokušajte biti malo sami, opipati vlastiti puls, odnosno razmisliti o tome kakvu biste vezu željeli imati i koje bi kvalitete trebao imati vaš partner, a koje bi vas usrećile. Ako ste uspješno i zrelo prebrodili Saturnov tranzit i uspjeli unaprijediti svoj bračni odnos, sad se malo odmorite od želja, potreba, od borbe, od razmišljanja što i kako dalje. Dajte i sebi i partneru više slobode. Okrenite se prema sebi i ispunjenju vlastitih potreba, napunite istrošene energetske resurse, pripremite se za promjenu koja će nastupiti ulaskom Jupitera u vaš znak 8. studenog jer će vam taj jednogodišnji tranzit promijeniti život, ali samo pod jednim uvjetom - da ga dočekate spremni. To podrazumijeva mir s ljubavnim iskustvima iz prošlosti i znanje o tome što želite od svog ljubavnog života. Mnogi od vas već bi u posljednja dva mjeseca ove godine mogli doživjeti veliku pozitivnu promjenu na ljubavnom planu.

Na Valentinovo: Poruka koju ćete danas primiti mogla bi ubrzati otkucaje vašeg srca. Postoji netko s kim ćete uživati u dugim razgovorima.

JARAC

Emocionalno sazrijevanje

Pred vama je jedna od najintenzivnijih godina u dosadašnjem životu, i to na svim životnim poljima, a ponajviše u odnosu sa samim sobom. Saturn i Pluton u vašem znaku pozivaju vas na introspekciju, emocionalno sazrijevanje i snažno će promijeniti dinamiku vašeg ljubavnog odnosa. Što bolje budete razumjeli sebe, to će vaši odnosi napredovati. A osjetite li nezadovoljstvo i zapnete li na mjestu s kojeg ne znate kuda i kako dalje, očekuje vas velik posao. Pitanje kontrole bit će vrlo važno, isto kao i pitanja neriješenih problema iz prošlosti, odnosa koje ste napustili, a niste ih do kraja okončali. Zbog toga će mnogi od vas morati “otputovati” u prošlost, možda i u zagrljaj bivše ljubavi, kako bi mogli napisati posljednje poglavlje nedovršene priče. Primijetit ćete da se takva pitanja približavaju sredinom travnja i prvog tjedna rujna, kad će se Saturn zaustaviti prije nego što promijeni svoj smjer kretanja. Uran, planet slobode i napretka kreće se vašom kućom obitelji tako da tijekom 2018. može doći do dramatične promjene u vašem domu i odnosu sa svojom obitelji, pogotovo s roditeljima. Tradicionalne veze mogu biti razrušene, možda ćete morati nešto u potpunosti srušiti da biste ponovno izgradili. Ne bude li partner slijedio vaše planove, doći do razilaženja. U razdoblju od 16. svibnja do 6. studenog Uran će se privremeno prebaciti u prostore Bika, otvarajući teme kojima ćete se baviti u idućim godinama, a mogu biti vezane uz djecu, seksualnost i davanje ljubavi.

Na Valentinovo: Mogli biste primiti vrlo neobičan poklon koji će vam pokazati da u vašoj blizini postoji netko tko vas iskreno voli. Očekujte neočekivano.

VODENJAK

Ljubavne turbulencije

Život kakav ste dosad vodili i poznavali, bliži se svom kraju. Počinjete se udaljavati od nekih osoba, rutina se mijenja, bježite od situacija i prostora koje vas podsjećaju na poraze i padove. Osjetit ćete da se više ne možete nositi s jednim odnosom, shvaćate da vas previše opterećuju partnerovi zahtjevi koji vas primoravaju na nešto s čim se još niste spremni suočiti. Postoji iskušenje da se sakrijete i povučete u sebe i, ako to učinite, objektivno biste trebali sagledati što u vašem odnosu funkcionira i ima li još prostora za rast i razvoj. U godini ste rehabilitacije i osjećajnog čišćenja od onoga što je bilo. Svaki povratak unatrag, na staro, pokazat će vam još jednom da tamo odavno više nema zadovoljstva. Čak tri pomrčine će utjecati na vas i vaš ljubavni život, 15. veljače, 27. srpnja i 11. kolovoza. To je energija koja vas budi, pokreće s mjesta, pomaže vam da osvijestite što želite, a što ne, pa promatrajte što će se događati u danima iza tih datuma. U cijelu tu priču umiješat će se i kretanje Marsa vašim znakom (16. 5. - 14. 11.), koji će vas voditi u avanture, ali ne i u zasnivanje neke stabilnije veze u kojoj ćete se biti spremni zadržati dulje. Nestabilne i nezdrave veze teško da će preživjeti ove tranzite. Bračni parovi trebaju biti spremniji na kompromise, a novi počeci bit će burni, strastveni, ali i izazovni.

Na Valentinovo: Bit ćete u centru pažnje voljene osobe, koja bi se zaista mogla potruditi oko vas i time vam pokazati koliko joj je stalo do vašeg odnosa. Uživat ćete!

RIBE

Godina iscjeljivanja

U odnosu na protekle dvije godine koje su bile zahtjevne i izazovne, ova će imati iscjeljujući učinak. Sve je manje briga i strahova, a sve više zadovoljstva i spremnosti da krenete prema naprijed, u nove ljubavne promjene. U tome vam pomaže i Jupiter, koji vam otvara vrata prema putovanjima i udaljenim gradovima, gdje pronalazite više sreće i zadovoljstva, a možda i osobu koja vam pruža upravo ono o čemu ste protekle dvije godine sanjali. Ako ste razvedeni, možda vam se u idućoj godini ukaže prilika za zasnivanje drugog braka ili barem ozbiljne veze. Ključna lekcija za vas ove godine je naučiti kako primiti ljubav, odnosno biti s osobom koja će vam otvoriti srce i pokazati vam kako se voli. Bez otvaranja i pokazivanja osjećaja neće biti značajnijih pomaka prema naprijed. Imat ćete takav test, pitanje je hoćete li ga prepoznati i prihvatiti. Emocionalna nedostupnost i trčanje za osobom koja vam ne može uzvratiti ljubav za vas više neće biti opcija, a to vrijedi i za one koji su u braku ili vezi. Ne možete se više žrtvovati, osjećati grizodušje, davati više nego što dobivate. Sad hoćete biti voljeni, a takva osoba će ući u vaš život. Hoćete li je pustiti, odluka će biti na vama. Od 23. ožujka do 15. travnja, a potom opet od 26. srpnja do 19. kolovoza, retrogradni Merkur kao vladar vašeg polja partnerstva omogućuje vam reviziju onoga što je bilo i postavljanje novih ciljeva.

Na Valentinovo: Netko iz vaše prošlosti mogao bi ponovno “pokucati” na vaša vrata. Mogli biste se iznenaditi jer ste voljeni više nego što mislite da jeste.