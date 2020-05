Rakovi i Vage čitaju tuđe misli, a Ribe imaju proročke snove

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: 'Ja nisam heroj, ali mogu vam pričati o pravim herojima'

Ovan - U pravo vrijeme na pravome mjestu

Nevjerojatno je koliko se često nađete na mjestu na koje zapravo niste ni planirali otići, a tamo vas čeka nova prilika kojom možete unaprijediti vaš život. Bez obzira na to radi li se o poznanstvu s osobom koje će se pretvoriti u ljubavnu vezu ili je riječ o susretu koji vam donosi napredak u poslu, definitivno ste umjetnik po 'slučajnom' pronalaženju prilika koje vaš život čine uzbudljivijim, ako ne i kvalitetnijim.

Bik - Osjećate nevidljive granice

Kao da točno znate kad se treba zaustaviti, što će vam pomoći da izbjegnete napetost ili okrenete leđa osobi koja nije dobra za vas. Vi ste osoba koja ne prelazi olako crtu prihvatljivog ponašanja. Isto tako, nepogrešivim njuhom osjetit ćete kad netko to čini vama, kad 'prijeti' ući u vaš osobni prostor. Znate i kad treba odustati od razgovora koji vodi u svađu. Taj instinkt vas čuva od ljudi koji vam mogu nanijeti štetu ili donijeti nepotrebne probleme.

Blizanci - Pronalaženje pravih riječi

Majstori ste u verbalnom izražavanju, no to ide i još dalje. Nekad naprosto znate što trebate reći i iznenadite drugu osobu. Često vas pitaju – kako si to znao? Ne znate objasniti, no u um vam 'sjednu' rečenice, objašnjenja, informacije koje su potrebne vama samima, ali i drugim ljudima. Vaš um kao da je povezan s tajnama pa možete otkriti ono što drugim ljudima nije omogućeno. I nemojte to racionalizirati, naprosto vjerujte tom dijelu sebe.

Foto: Dreamstime

Rak - Intuicija koja 'zna'

Silno ste osjetljivi na podražaje koji dolaze iz vanjskog svijeta i nerijetko osjećate više od onoga što možete i znate verbalizirati. Pročitat ćete tuđe namjere, u trbuhu osjetiti težinu kad se nađete u blizini negativne osobe, predosjetiti ono što bi se moglo dogoditi. Vaša je intuicija dar i jedino što trebate jest vjerovati joj. Ponekad se na taj duboki osjećaj u vama zalijepi i strah, a niste sigurni što je autentično i istinito. No vjerujte prvom dojmu, on će vas rijetko zavarati.

Lav - Osjećaj za vrijeme

Kao da ste podešeni s ritmom života. U stanju ste osjetiti trenutak koji je bitan, naći se na pravome mjestu u pravo vrijeme. Primjerice, kasnite negdje i silno ste zbog toga uzrujani, a potom shvatite da je to kašnjenje imalo smisla jer da ste došli ranije, doživjeli biste neku neugodnu situaciju. Ovako ste je izbjegli. Imate znanje koje vam instinktivno omogućuje da znate kad negdje stići, kad s nekim razgovarati, kad krenuti u akciju...

Djevica - Sposobnost vizualizacije

Vaša sposobnost saznavanja informacija prije njihova objavljivanja i formuliranja točne prognoze, odnosno tijeka događaja je vaša iznimna sposobnost. Kao da možete unaprijed vizualizirati kako će neki predmet odgovarati prostoru, hoće li se uklopiti, kako bi se neki poslovni projekt mogao razvijati u budućnosti. S nevjerojatnom preciznošću definirat ćete detalje na osnovu kojih ćete izgraditi cijelu priču koja se još nije dogodila, a naposljetku često tako i bude.

Foto: Dreamstime

Vaga - Poznajete druge bolje nego sebe

Imate sjajan talent za 'čitanje' drugih ljudi. Razumjet ćete njihove motive i zašto se ponašaju na određeni način. Nerijetko ćete predvidjeti i njihov sljedeći korak, čak i prije nego što će ga oni biti svjesni. Zato u vašem znaku ima iznimnih psihologa i onih koji pomažu ljudima. Ali postoji slijepa točka. To je ogledalo. Ne poznajete sebe dovoljno dobro da vidite vlastita ostvarenja. Ponekad je dobro manje gledati u druge, a više osjećati i prepoznavati sebe.

Škorpion - Što je ispod površine

Vaši detektivski senzori će nanjušiti opasnost, ali isto tako i dobru priliku. Imate silnu sposobnost otkriti tajnu koja je duboko skrivena, iskopati ono što drugi skrivaju i od samih sebe. Nekako osjetite što se događa, odnosno što bi iz svega moglo nastati. I jasno vam je dublje značenje te priče. Znate kad je netko zainteresiran za vas, ali isto tako i kad se želi okoristiti vašim resursima. Vjerujte tom osjećaju u sebi.

Strijelac - Njuh za pravu priliku

Vaš urođeni optimizam i neposrednost omogućuju vam da istražujete život i ulazite u nove prilike bez straha. Ono što je posebno kod vas jest kao da točno znate gdje tu priliku možete pronaći, odnosno s kim se povezati i gdje otići kako biste dobili ono što želite. Dok drugi ljudi rade iscrpne analize, izrađuju grafikone, zapošljavaju savjetnike, vi znate kad i gdje uložiti energiju, bez obzira na to je li riječ o ljubavi ili poslu. Vaša stopa uspjeha je zaista zavidna.

Foto: Dreamstime

Jarac - Prepoznajete vrijeme za promjenu

Kao da znate kad je kraj, kad trebate nešto napustiti i krenuti dalje. Zato nerijetko u pravo vrijeme napuštate posao koji je počeo propadati, prodajete stan u zgradi prije nego što se preko puta nje počne graditi nova koja zaklanja pogled, pa čak i kad je vrijeme da iza sebe ostavite odnos koji nema perspektivu u budućnosti. I to vam omogućuje da rastete - taj osjećaj kad nešto 'usmrtite' kako biste nešto novo rodili omogućuje vam da slijedite put uspjeha te ostvarite svoje privatne i poslovne ambicije. I pritom vam nije bitno koliko trebate na to čekati.

Vodenjak - Čitate tuđe misli

Sposobnost da dobijete ono što želite od drugih ljudi je vaš urođeni talent i smatrate ga jednom vrstom životne umjetnosti. I s pravom tako razmišljate, jer tko može bolje od vas pročitati tuđe misli i predvidjeti namjere osobe s kojom ste u poslovnom ili privatnom odnosu. I baš to vam omogućuje da se ispravno postavite u određenoj situaciji i predvidite ono što bi se moglo dogoditi. Isto tako i da od drugih dobijete ono što vam od njih treba, a da pritom nikoga ne oštetite.

Ribe - Poruke vam dolaze kroz snove

Vaše iznimne sposobnosti su ponekad zaista nevjerojatne na način da čak imate sposobnost vidjeti i osjetiti ono što će se dogoditi, a da za tim uopće ne idete. Nekad vam važne poruke dolaze kroz snove, u vrijeme prije spavanja ili neposredno nakon buđenja. Naprosto vam dođe neka informacija, osjet i vi imate saznanje o temi ili osobi koja je trenutno od goruće važnosti za vas. Nekad vam se informacije pojavljuju kao slike, a nekad kao da vam netko iznutra saopći tri važne riječi.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Od Hermesa do Cartiera: 10 novih izdanja luksuznih satova

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa našim Ćirom:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Astro