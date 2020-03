Radoholičari Zodijaka: Ova 4 znaka se ne znaju 'odmarati'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Bolesne Djevice rade, ljekarne će poharati Lav, a Ribe nestati

Bilo da je riječ o tome da ni na godišnjem odmoru ne mogu, a da ne čitaju poslovne mailove ili smišljaju nove strategije za posao, pa i u trenutnoj pandemijskoj situaciji kada većina struka radi slabije, ovi horoskopski znakovi će naći posla za sebe.

Ovnovi u svakom trenutku imaju višak energije

Jedini način da ostanete u korak s Ovnovom je jednostavno slijeđenje njihovog vodstva. Osim što su temperamentni, iskreni i tvrdoglavi, oni su programirani da se stalno kreću i nečim bave.

Naime, bez posla i konkretnih ciljeva lako padaju u crne misli, pa su njima svi poslovi dobrodošli - od stvarnih radnih zadataka do primjerice pranja kupaonice.

Blizancima mozak uvijek radi

Njihove neumoljive misli beskrajna su priča, a unatoč svojim intelektualnim sposobnostima i duhovitosti, rođeni u ovom znaku su po svojoj prirodi izrazito nemirni.

Blizancima upravlja znatiželjni Merkur, planet komunikacije i misaonog procesa, zbog čega je najteži posao za Blizance sjediti na miru. Čak i kad se konačno zaustave i odmore, vjerojatno će pregledavati društvene mreže i mailove.

Djevice se osjećaju loše ako nisu produktivni

Analitički, praktični i uredni, oni koji su rođeni pod znakom Djevice imaju ugrađeni nastavni plan i program te nikad ne odstupaju od svojih rokova.

Bilo da se radi o njihovoj karijeri, vježbanju, kućanskim poslovima ili igranju s djecom, oni uvijek nešto rade dok se ne onesvijeste u krevetu, ili još češće - na kauču.

Jarčevi mrze gubitak vremena

Planetarni vladar Jarca strukturirani je Saturn, zbog čega je za njih marljivo rješavanje dugog popisa ciljeva glavni prioritet u životu. Zbog vječitog pronalaska nečeg što mogu raditi, drugi se u njihovom okruženju mogu osjećati nelagodno i kao zadnji lijenčine.

No, Jarac si ne može pomoći, jer cijeni jedino ono za što se mora žrtvovati, pa i krvariti te se i u najmanjim zadacima crpe do krajnjih granica. Naporan rad se isplati, a oni to znaju.

