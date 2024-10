Rana menopauza nastupa prije 40.: Krivac može biti i pušenje

Menopauza se u prosjeku javlja oko 50. godine. To je zadnja mjesečnica u životu, no uvriježilo se da je to period poslije zadnje mjesečnice.

Prosječna dob pojave menopauze u Hrvatskoj je oko 49 godina, dok se prerana menopauza opisuje kao stanje koje nastaje prije 40. godine. Zadesit će do šest posto žena, što znači da u Hrvatskoj postoji rizik da pogodi od 6000 do 36.000 žena.

Najčešće je uzrok u nedovoljno istraženim genetskim ili autoimunim poremećajima. Tu su i kemoterapija, histerektomija, toksini ftalata te učestale medicinski pomognute oplodnje.

Kod pušačica se znakovi preuranjene menopauze mogu pojaviti i do devet godina ranije od prosjeka jer nikotin smanjuje proizvodnju estrogena, pokazale su britanske studije.