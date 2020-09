Zaštitite se od infekcija u javnom zahodu

Držite distancu od drugih ljudi u javnom toaletu. Pripremite maramicu koju ćete imati u ruci kad dodirujete kvake i druge javne površine, te sušite ruke papirnatim ubrusom, umjesto pod sušilicom

<p>Sigurno ne provodite puno vremena u javnim WC-ima, koji su oduvijek mjesta s velikim brojem mikroba koje je lako 'pokupiti' i dobiti neku infekciju, no u vrijeme pandemije korona virusa još je važnije da vodimo računa o zaštiti. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Novinarka 24 sata napravila analizu površina u svom domu</p><p>- Javni toaleti su legla zaraze, s obzirom na broj površina koje dodiruje veliki broj ljudi, od kvaka na ulaznim vratima, do onih na vratima kabina - upozorava Carol A. Winner, osnivačica pokreta za poštivanje osobne distance i mjera zaštite 'Give Space' koji je osnovan još 2017. godine. </p><p>Stručnjaci klinike Mayo ističu kako virusi prehlade i gripe mogu preživjeti na tvrdim površinama i po nekoliko sati .O korona virusu još ne znamo dovoljno, no iz američkog Centra za kontrolu bolesti (CDC) kažu da virus 'kratko može preživjeti na nekim površinama', zbog čega treba biti oprezan. </p><p>Problem je i u samoj školjci. Naime, jednostavno povlačenje vode da bismo isprali nuždu može završiti tako da čak 60 posto proizvedenih aerosola (sitne čvrste čestice ili kapljice tekućine nastale iz sadržaja u školjki) polete tri metra u zrak oko nje, upozorava se u studiji koja je u lipnju objavljena u časopisu Physics of Fluids.</p><p>Fenomen je poznat već dulje vrijeme, pod nazivom 'efekt peraje', ili efekt turbulencije, za koji stručnjaci kažu da nekada nismo razmišljali o tome, a danas mnogi počinju voditi računa o tome koliko su prljave površine oko školjke.</p><p>Kad je u pitanju sigurnost toaleta, važno je znati razliku između virusa i bakterija. Bakterija je mikroorganizam koji može samostalno živjeti dulje vrijeme od virusa. Primjer bakterije koja se često nalazi u zahodima je Escherichia coli, koja može biti prisutna u fekalijama, a ako ju osoba rukama prenese do usta, može izazvati proljev, povraćanje i druge potencijalno ozbiljne probavne probleme. </p><p>S druge strane, virus 'zahtijeva domaćina da bi preživio', a to je čovjek, kaže Winner te dodaje da bi se kombinacija bakterija i koronavirusa u našem okolišu mogla pokazati dvostrukim problemom. </p><p>- Bakterije, između ostalog, mogu razarati naša crijeva, a kad smo bolesni, podložni smo i sekundarnoj infekciji, pojašnjava. Dodaje kako je korona virus virulentan, pa na javnim mjestima, posebno u javnim toaletima, moramo biti posebno oprezni. Nitko od nas, naime, ne zna koliko redovno se to mjesto čisti, </p><p>Zato vrijedi podsjetiti na osam koraka koje sami možemo učiniti da bismo se zaštitili: </p><h2>'Vježbajte' socijalno distanciranje u zahodu</h2><p>Čuli ste to milijun puta, ali savjet se odnosi i na javne zahode: Držite se barem nekoliko metara dalje od drugih ljudi, a ako ne možete, prekrijte usta i nos maskom. Ako toalet nije toliko velik, nastojte ga ne koristiti dok je velika gužva.</p><h2>Površine koje diraju mnogi dirajte s maramicom u ruci</h2><p>Teško je izbjeći dodirivanje nekih površina, od kvaka na vratima do slavina, ili kutije za toaletni papir. No pripremite dovoljno maramica, kako biste ih mogli lako uzeti u ruku i tako dirati sve te površine s maramicom u ruci. Kad završite s korištenjem tih prostora, odmah ih bacite u koš i dobro operite ruke.</p><h2>Uđite i izađite što je brže moguće </h2><p>Što duže ostanete u zahodu, to je veća vjerojatnost da ćete 'pokupiti' virusne čestice ili bakterije, kaže Anne Rimoin, profesorica epidemiologije na UCLA Fielding školi javnog zdravlja. To naravno ne znači da samo trebate biti brzi, te preskočiti pranje i sušenje ruku - to je izuzetno važno. No nastojte ne čavrljati s prijateljima u toaletu, ne popravljati šminku ili frizuru baš u javnom zahodu, ako to ne morate. </p><h2>Nosite masku kod ulaska u javni zahod </h2><p>Sjetite se studije o turbulencijama u školjki zbog kojih se čestice nakon što povučete vodu mogu raspršiti do tri metra od školjke. Zato je dobro staviti masku na nos i usta prije nego što uđete. Također, okrenite lice od zahodske školjke kad potegnete vodu, savjetuje Winner. </p><p>Također, pazite da ne dodirujete masku nakon što ste dirali površine koje dodiruje veliki broj ljudi, jer tako klice možete prenijeti s ruku na masku i do nosa, očiju i usta. koji su glavna vrata na koja ulaze virusi i bakterije. Skinite masku po izlasku iz javnog zahoda, bacite ju u koš ili pospremite da biste ju doma oprali (ako je riječ o višekratnoj maski) i potom dezinficirajte ruke, piše portal <a href="https://www.health.com/condition/infectious-diseases/public-restroom-viruses-bacteria">Health.</a> </p><h2>Dobro operite ruke</h2><p>Pranje ruku je obavezno nakon korištenja WC-a, pogotovo u javnom zahodu. Operite ih sapunom i toplom vodom, trljajući najmanje 20 sekundi. Ako nema sapuna, upotrijebite sredstvo za dezinfekciju ruku; nije toliko učinkovito kao sapun, no bolje je nego da uopće ne operete ruke. Mnogi ljudi, na žalost, preskaču ovaj korak: Istraživanja pokazuju da samo 65 posto žena i 31 posto muškaraca pere ruke nakon korištenja zahoda, što nije dobro, ne samo zbog pandemije, nego općenito zbog zaraze koju tako možete 'pokupiti'.</p><h2>Osušite ruke papirnatim ručnikom</h2><p>Kad završite s pranjem ruku, osušite ih papirnatim ručnikom ili maramicom, umjesto sušilom za zrak, savjetuje Winner. Istraživanja pokazuju da se iz sušilice mogu širiti bakterije, i to oko 15 metara oko sušilice pa je bolje obrisati ruke papirom. </p><h2>Ne bacajte papirnati ubrus prerano</h2><p>Nakon što osušite ruke papirnatim ručnikom, nemojte ga još bacati u košaru za otpad. Umjesto toga, s njim u ruci otvorite kvaku na vratima, kako biste izašli iz zahoda čistih ruku, pa papirnati ubrus bacite u prvi dostupan koš. </p><h2>Klonite se svog pametnog telefona </h2><p>Teško je odoljeti tom iskušenju, no ne hvatajte se mobitela u zahodu, jer sve što dodirnete može zagaditi zaslon vašeg telefona i torbicu. Kako ćete ga zasigurno dodirivati tijekom dana, tako možete prenijeti viruse, bakterije i klice do usta i očiju i zaraziti se čak i uz druge mjere zaštite. Zato ga u toaletu ostavite u torbi. </p>