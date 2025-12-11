Rasplesani blagdani: ZagreBal se vraća u atrij Klovićevih dvora

Jedna od najšarmantnijih adventskih pozornica u Zagrebu uskoro ponovno oživljava. Od 13. do 30. prosinca, atrij Galerije Klovićevi dvori pretvorit će se u mjesto plesa, glazbe i blagdanske čarolije, jer počinje novo izdanje programa ZagreBal – manifestacije koja je prošle godine osvojila publiku svojim elegantnim i toplim pristupom adventskoj atmosferi.

Prošlogodišnji uspjeh potvrdio je da zagrebačka adventska scena ima mjesta i za programe koji naglasak stavljaju na kulturu, pokret i zajedničko sudjelovanje. Ove godine ZagreBal se vraća u još bogatijem obliku: tijekom 17 dana trajanja, posjetitelji će moći uživati u raznovrsnim plesnim radionicama, glazbenim nastupima i druženjima u povijesnom okruženju Gornjeg grada.

Bogat program i povratak pod kultni luster

Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, Martina Bienenfeld, naglašava važnost kontinuiteta ovog programa za adventsku ponudu grada.

- ZagreBal se prošle godine istaknuo kao jedan od atraktivnijih adventskih sadržaja, a njegovo ovogodišnje izdanje ponovno valorizira kulturnu baštinu Gornjeg grada na inovativan i pristupačan način. Ples u blagdanskom ambijentu stvara jedinstveni doživljaj i potiče posjetitelje da se na trenutak odmaknu od svakodnevice - poručuje Bienenfeld.

Program uključuje besplatne radionice valcera, foxtrota i drugih plesnih stilova, a vodit će ih renomirani instruktori. Kako poručuju organizatori, naglasak je na stvaranju ugodne, otvorene atmosfere u kojoj se posjetitelji svih uzrasta i razina iskustva mogu prepustiti ritmu i blagdanskoj energiji.

Svečano otvorenje zakazano je za subotu, 13. prosinca u 19 sati, kada će pod dobro poznatim lusterom u atriju Klovićevih dvora biti održana velika radionica bečkog valcera pod vodstvom instruktora Alana Walmea. Glazbenu podlogu osigurat će David Daniel i bend Silver Lining, dodatno naglašavajući blagdanski karakter događanja.

Gornji grad pretvara se u plesnu scenu

Tijekom gotovo tri tjedna, Gornji grad ponovno će biti mjesto susreta, kreativnosti i spontanosti. U prostoru koji već sam po sebi odiše poviješću i atmosferom starog Zagreba, plesne radionice i večernji nastupi stvaraju jedinstveni doživljaj adventa – onaj koji spaja tradiciju, kulturu i suvremenu energiju grada.

Organizatori poručuju kako je ZagreBal namijenjen svima: od potpunih početnika do iskusnih plesača, od znatiželjnika koji žele osjetiti božićnu vibru Gornjeg grada do onih koji žele doživjeti advent iz malo drukčijeg kuta.

Ako je suditi po prošlogodišnjem interesu, i ovog prosinca atrij Klovićevih dvora bit će jedna od najfotogeničnijih, ali i najrasplesanijih adventskih pozornica u Zagrebu.