Zagrebački učenici debatirali na Harvardu i osvojili nagradu

Učenici Prve privatne gimnazije s pravom javnosti iz Zagreba pokazali su odlične diplomatske vještine i kritičko mišljenje na međunarodnoj debatnoj konferenciji na Sveučilištu Harvard pri čemu je učenik Ivan Maksim Bračić osvojio diplomatsko priznanje, izvijestila je u srijedu ta škola. Riječ je o godišnjoj debatnoj konferenciji 3000 učenika iz stotinjak zemalja, i najboljih američkih srednjih škola, koja se održava u Bostonu, SAD, a sudionici se uče izazovima međunarodnog pregovaranja i diplomacije, simulirajući rad Ujedinjenih naroda.

Veseli ih što su primljeni u žestokoj konkurenciji jer je Harvardova konferencija najpoznatija Model UN konferencija na svijetu. Zagrebački gimnazijalci, navodi škola imali su čast 16. godinu za redom sudjelovati na najprestižnijoj svjetskoj simulacijskoj debati u organizaciji studenata Sveučilišta Harvard.

Na 73. po redu HMUN konferenciji unutar odabranih odbora debatiralo je pet delegata Prve privatne gimnazije koja je na konferenciji zastupala Estoniju.

Srednjoškolski delegati trećih i četvrtih razreda javljali su se za riječ o zadanim temama i trudili doprinijeti diplomatskoj diskusiji argumentima.

Ivan Maksim Bračić osvojio je nagradu, diplomatsko priznanje te je među gotovo 80 delegata u svom odboru ušao u prvih deset posto zastupnika. "Bio je lider svog bloka te glavni u pisanju rezolucije koju su svi delegati na kraju izglasali“, otkrila je mentorica učenika Ines Popijač.

Kristo Ora zastupao je Odbor za razoružanje i međunarodnu sigurnost o temi aktivnosti privatnog sektora. Andro Lozica debatirao je u sklopu Vijeća za ekonomske i financijske poslove o temi nacionalne ekonomske nejednakosti.

Ivan Maksim Bračić zastupao je Odbor za pravna pitanja te debatirao o temi transnacionalnih korporacija. Vito Oslaković debatirao je u sklopu Odbora za socijalna, humanitarna i kulturna pitanja o temi kontrole ljudske populacije, a Lucija Dolezil je u Posebnom odboru za politiku i dekolonijalizaciju debatirala o spornom teritoriju u Istočnom kineskom moru i planinama Kašmira.

"Prva privatna gimnazija je jedina škola iz Hrvatske i jedna od rijetkih iz cijele Europe koje imaju priliku redovito sudjelovati", rekla je ravnateljica gimnazije Maja Breitenfeld, dodavši da su ove godine odlučili sudjelovati na online konferenciji, koja se održala ovog vikenda.