'Rastala sam se nakon 48 sati, upozorila sam ga da to ne radi'

Ono što je trebao biti najsretniji dan u životu, za ovu ženu se pretvorio u pakao ubrzo nakon što je rekla sudbonosno 'Da'. Opisala je na Redditu što se dogodilo i pojasnila zašto se odlučila rastati 48 sati kasnije.

Njezin sad bivši suprug Jake oduvijek je bio sklon šalama, samo, čini se, nikad nije znao gdje je granica između pošalice i ponižavanja. Uoči vjenčanja je primijetila kako danima gleda šaljive snimke s vjenčanja i upozorila ga je 'da mu slučajno nije neka glupost pala na pamet'.

Obećao joj je da neće izvoditi nikakve šale na njihov veliki dan, ali nije izdržao.

- Na tim videima koja je gledao, između ostalog, bile su prikazane fotografije mladenke na velikom ekranu u raznim sramotnim situacijama i to pred svim uzvanicima ili je mladenkino lice bilo zabijeno u tortu. Odmah sam mu rekla da ne želim ništa slično to na našem vjenčanju. Samo se nasmijao i rekao da ne planira tako nešto. Mislila sam da je to kraj, ali stalno sam ga hvatala u čudnim dogovorima s prijateljima. Odjednom je htio izabrati fotografa za vjenčanje i tortu - prisjetila se.

Sretna što pokazuje interes za njihove planove za vjenčanje, potaknula ga je da kontaktira fotografa i slastičarnicu.

- Podsjetila sam ga dan prije da ću, ako napravi tako nešto, odmah prekinuti s njim - dodala je.

Kada je došao dan vjenčanja, sve je išlo kao po planu do trenutka kada je trebalo rezati tortu.

- Cijela soba je gledala kako pravim prvi rez, a fotograf je stajao ispred nas s fotoaparatom u ruci. Odjednom sam osjetila ruku na potiljku kako me gura licem u tortu. Uništena mi je bila, ne samo šminka, nego i cijela vjenčanica. Svi u prostoriji su se smijali, a moj suprug je bio najglasniji od svih. U tom trenutku fotograf je snimio fotografiju za koju je Jake rekao: 'Ovo je sad naša fotografija s vjenčanja - nastavila je.

Bila je ponižena i iznervirana pa se okrenula i ošamarila ga svom snagom nakon čega je uplakana istrčala iz sale. Želeći se uvjeriti da je dobro, njezin šogor je pojurio za njom.

- Hvala Bogu pa karmi nije dugo trebalo da ga stigne, i to u obliku njegovog vlastitog brata. Otrčala sam do WC-a i počela plakati kada sam odjednom čula glasno vikanje iz hodnika. Bio je to njegov brat Frank. Jedva sam razumjela što govori. Čekali su me ispred WC-a da izađem. Frank mi je tada rekao kako mi muž ima nešto za saopćiti. Jake se tresao i ispričavao mi se ne gledajući me u oči. Frank mu je rekao da me pogleda u oči i ponovno se ispriča. Čak sam se i ja u tom trenutku pomalo bojala Franka jer sam ga oduvijek smatrala ljubaznim i nježnim čovjekom. Nikada ga prije nisam vidjela tako ljutitog - ispričala je.

- Jake se ponovno ispričao, a onda nas je Frank odveo natrag u dvoranu koja je iznenada postala vrlo tiha i većina naših obitelji malo je posramljeno pogledavala u pod. Svečanost je prekinuta i Frank me odveo kući jer sam bila previše ljuta na mog supruga. Nisam ga željela gledati - dodala je.

Došla je kući shrvana, plakala je i na kraju se odlučila rastati od njega.

- Jake me preklinjao da to ne radim jer je to bila samo bezopasna šala. I njegova i moja obitelj su stale uz njega govoreći da je smiješno okončati brak zbog toga. Ali, ja na to gledam drugačije. Ako mi napravio nešto ovako unatoč višestrukim molbama da to ne radi, i nakon što mi je obećao da to neće učiniti, onda mu zapravo ne mogu vjerovati. Moram pretpostaviti da bi se i u budućnosti događalo suprotno od onoga što mi je obećao te da ga uopće nije briga kako se ja osjećam zbog njegovih odluka - pojasnila je.

- Čini se da me sada njegov brat Frank jedini podržava u odluci da se razvedem - dodala je, a prenosi The Star.