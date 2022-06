Rastao sam se od žene, ali još uvijek živimo zajedno: Hoću li si uskoro moći priuštiti svoj stan?

Poštovani Mevludine!

nadam se vašem odgovoru i pomoći jer se nalazim u iznimno teškoj situaciji. Zanimaju me financije i ljubav. Rastavljen sam već dulje, a s bivšom suprugom živim u istom stanu zbog teškog financijskog stanja. Oboje smo podstanari i ne možemo si priuštiti svatko svoj stan. Zanima me hoću li u skorije vrijeme naći srodnu dušu. Imam li kakvih uroka? Kakva me budućnost čeka? Zanima me hoću li ostati živjeti u Hrvatskoj ili me čeka neka druga država? Unaprijed veliko hvala. Puno pozdrava.

šifra: razočaran

Odgovor: Vidim da niste imali baš sretno djetinjstvo. Teško ste se školovali i odrastali u teškim uvjetima. Po prirodi ste jako osjetljivi i hiperaktivni, lako eksplodirate, ali se brzo i vratite u normalno stanje. Cijeli život puno toga osmislite i započnete, a ništa ne dovršite. Imali ste sjajnih ideja i šansi, mnoge ste propustili, no sad nema vremena za razbijanje glave nad prošlošću. I sami ste pridonijeli takvoj situaciji. I vi i bivša činili ste pogreške, ali vi, ako se nadate boljem sutra, morate se više potruditi. Vidim da ćete se angažirati, a pred kraj ljeta čeka vas i financijsko poboljšanje.

Vidim i srodnu dušu, ali tek od sredine iduće godine. Otići ćete izvan svojega grada, a poslije se vratiti. Za četiri godine vidim stabilizaciju, ako se potrudite. Vidim da ćete spoznati svoje pogreške, krenut ćete naprijed te se aktivirati i dobiti volju koja vam nedostaje u zadnje vrijeme. Oni koji su vam rekli za uroke lažu vam, kao i drugima. Nema tu nikakve magije. Uzmite život u svoje ruke.

