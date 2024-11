Rastu li uši i nos kako starimo i što možemo učiniti protiv toga?

Možda ste primijetili da se to događa vašim roditeljima, bakama i djedovima: To da njihov nos i uši postaju veći kako stare? A onda ste se jednog dana pogledali u ogledalo i iznenadili se: Jesu li vaše ušne resice uvijek izgledale tako? Ili ste na fotografiji s prijateljima zamijetili da je vaš nos odjednom završio u fokusu, pitajući se je li oduvijek bio tako naglašen?

Često smo sami sebi najgori kritičari, no istina je da vam nos i uši s vremenom mogu narasti ili se raširiti, piše HuffPost. Zašto je to tako?

Je li moguće da vam nos naraste?

Za početak, vaš nos i uši zapravo ne rastu, tvrdi dr. Jacob Rinkinen, plastični kirurg u Baptist Health Jacksonvilleu. Izgled našeg nosa se mijenja jer se, kako starimo, smanjuje proizvodnja kolagena.

- S vremenom gravitacija uzima danak, a proizvodnja kolagena opada, što dovodi do pada elastičnosti kože. Vrh nosa se sve više spušta, stvarajući iluziju da postaje dulji. Osim toga počet ćete primjećivati izbočine kostiju, jer se pomalo gubi dio mekog tkiva i masnoće oko kostiju, kao i dio hrskavice, pojašnjava. Dakle, vaš nos može postati dulji jer se spustio njegov vrh, a vaša dorzalna grba (koštana kvrga koju neki ljudi imaju na hrptu nosa) može postati izraženija.

- Kod nosa postoji struktura kostiju, struktura hrskavice, struktura mišića i struktura kože. Kako starimo, gubi se dio koštane strukture, a kao rezultat toga stvari se počinju kretati u smjeru gravitacije, kaže i dr. Muneeb Shah , dermatolog na Hudson Dermatology and Laser Surgery u New Yorku, poznat na TikTok mreži kao „DermDoctor“.

- Kako se ti strukturni elementi pomalo gube, vrh nosa može početi visjeti, što stvara vizualni dojam kao da je duži nego što je bio – pojašnjava.

Kad je riječ o ušima, zapravo postoji samo jedan njihov dio koji se mijenja s vremenom: ušne školjke. Gravitacija tijekom godina uzima danak na režnjevima, a meko tkivo unutar njih gubi tonus i elastičnost, pojašnjava dr. Jeffrey Marcus , šef Odsjeka za plastičnu, maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Duke. To se posebno odnosi na ljude koji su cijeli život nosili teške naušnice na ušima, dodaje.

Uši narastu do 90 posto svoje veličine prije nego napunimo 10 godina

Duži režnjevi ušne školjke također odaju dojam kao da su vam uši narasle, no to je samo vizualni trik, kaže dr. Marcus.

- Uši dosegnu oko 90 posto veličine do djetetove dobi od 8 ili 9 godina, zbog čega mnoga djeca izgledaju kao da imaju velike uši. Dakle, ako mjerite uho 10-godišnjaka i uši njegovih roditelja od vrha do dna, često su iste veličine. Kasnije više neće rasti, no zbog promjena na njima možda ćete imati dojam da su sve veće – kaže.

Možemo li to spriječiti?

Izbjegavanjem teških naušnica u ušnim školjkama možete, navodno, spriječiti da se rastegnu toliko da tu bude baš vidljivo. No, osim toga ne možete učiniti mnogo više u borbi protiv gravitacije.

- Smanjivanje izlaganja suncu pomoći će održati elastičnost nosa i proizvodnju kolagena, kaže dr. Rinkinen. Također, ako imate posla s borama oko nosa, raspitajte se o dostupnim tretmanima, prije nego poduzmete neki invazivan zahvat koji također može utjecati na izgled nosa, dodaje, dok dr. Marcus kaže da je jedini pravi način da se spriječi spuštanje nosa preventivna rinoplastika.

-Ako netko to obavi u svojim 20-ima, vjerojatno će zadržati dobar izgled, kaže te dodaje kako je vidio mnoge pacijente koji su se odlučili na zahvate nakon što im se nos počeo opuštati.

Izbjegavajte pregledavanje fotografija na ekranima, jer oni sami po sebi uvećavaju neke točke na licu

- Većina ljudi koji traže kozmetičku rinoplastiku nakon srednjih 40-ih, gotovo svi su barem djelomično pod utjecajem toga da im se vrh nosa spustio i sada izgleda duže nego ranije, kaže, uz napomenu kako je to jedan od najčešćih zahvata. Ipak, njegov savjet svima o suočavanju s ovim neizbježnim dijelovima starenja puno je jednostavniji:

- Prestani stalno slikati selfije, to je užasno. Najveća blagodat za kirurge rinoplastike u vrijeme COVID-a i u međuvremenu bila je povećana količina vremena koju su ljudi provodili gledajući svoje fotografije na ekranima, koji sami po sebi obično vode tome da nos izgleda veći nego što jest, kaže dr. Marcus. Dodaje kako je glavna 'fora' kod ušiju to da ih većina ljudi niti ne primjećuje, odnosno rijetko kad ćete uopće čuti da netko pohvali njihov izgled.