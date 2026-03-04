Ravnateljica bolnice u Zagrebu: 'Od studenog sam skinula deset kilograma uz pomoć lijeka...'

U Hrvatskoj danas živi oko 734.000 osoba s debljinom, a po udjelu osoba s debljinom u populaciji nalazimo se na prvom mjestu u Europi. Istraživanje agencije Ipsos, provedeno u veljači 2026. na reprezentativnom nacionalnom uzorku za tvrtku Novo Nordisk, pokazuje da građani prepoznaju rastući problem debljine, ali je većinom ne smatraju bolešću, već osobnom odgovornošću pojedinca.

U Hrvatskoj se s prekomjernom težinom i debljinom bori više od polovice odraslih čak 65 posto, dok je europski prosjek 53 posto. Istraživanje pokazuje da 83% ispitanika smatra da je prekomjerna težina veliki problem, 71% primjećuje da su ljudi deblji nego prije 10 ili 20 godina, 61% smatra da je postalo uobičajeno imati par kilograma viška.

Liječnici naglašavaju da je debljina kronična metabolička bolest povezana s više od 229 komplikacija uključujući karcinome, dijabetes tipa 2 i kardiovaskularne bolesti koje su pojedinačno najveći uzrok smrtnosti, a da lijekovi za debljinu pomažu u svemu.

'Nisam imala nuspojave'

Osobno iskustvo s lijekom podijelila je Arijana Hegediš Došen, ravnateljica Specijalne bolnice Arithera, koja je imala desetak kilograma viška.

- Imala sam deset kilograma previše. Dogodila mi se fraktura gležnja i nakupila se kilaža, a to me, kako sam kasnije počela skijati, prilično ometalo. Išlo mi je na živce i shvatila sam da moram riješiti tih deset kilograma. Dobila sam i lagano povišeni tlak te masnoće. To mi je bila prekretnica da moram nešto poduzeti. Ja sam medicinar pa mi nije bio problem doći do lijeka. Liječnik je zaključio da sam kandidat i 4. studenoga sam počela s terapijom. Izgubila sam točno deset kilograma, a da u životu nisam nešto značajno promijenila. Ja se krećem i oduvijek doručkujem. Veseli me što sam izgubila kilograme. Taj lijek utječe na mozak tako da nemam više strast prema hrani. Jedem zato što moram jesti. Nisam imala nuspojava - rekla je.

Nada se rješenju da će lijek koristiti kao kroničnu terapiju u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

- Nadam se da će biti trajna terapija - navodi. Dodaje kako se s problemom debljine susreće i profesionalno.

- Kad ljudi vide da sam skinula kilograme, normalno da pitaju. Imam hrpu pacijenata koji imaju taj problem s kilogramima. Poglavito su to žene, a pogotovo kad uđu u menopauzu. Debljina je problem koji je teško riješiti. Debljina opterećuje i remeti ti život. Nama svaki pacijent 50 plus dolazi s prekomjernom težinom. Ljudi bi koristili terapiju kad bi više znali - istaknula je.