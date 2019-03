Ravno iz Makedonije: Recepti za slasno gravče i selsko meso

Makedonska kuća jedan je od rijetkih restorana koji se uspio održati u Splitu, a da nudi isključivo nacionalnu kuhinju svoje zemlje. U osam godina postojanja postao je poznat kao ugodan obiteljski lokal s vrsnim mesnim jelima po makedonskim recepturama, ponajviše iz grada Kumanova odakle je doselio vlasnik Nenad Periš, po majci Makedonac, a ocu Hrvat.

Na jelovniku su ćevapi i pljeskavice, gravče na tavče – sam ili s kobasicom, selsko (seljačko) meso, kumanovsko zeljanče (pljeskavica punjena sirom), kao i druge delicije od svinjetine, govedine i piletine. Uz hranu služe se i makedonska vina, skopsko pivo te vrsna strumička mastika, žestica što radi se od vina i anisa.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- U Split sam doselio s obitelji prije 16 godina s obitelji, došli smo što se kaže "trbuhom za kruhom", a i jer mi je otac Dalmatinac. Kako sam ranije radio po lokalima, a volio sam roštilj, odlučio sam sa sestrom Anom i ocem Tonkom ući u ovaj posao i otvorili smo restoran gdje i danas zajedno radimo. Donijeli smo Splitu makedonske specijalitete po receptima moje bake Blagune iz Kumanova koja mi i danas otkriva tajne domaće kuhinje starog kraja - ispričao je Nenad.

Posebnost specijalitetima Makedonske kuće daju sir kačkavalj kojim pune meso, kao i mješavine domaćih začina koje Periš donosi iz Makedonije. Ključna je čubrica (vrisak) s makedonskih planina, a zatim narodne kombinacije carevica (čubrica, mljeveni kukuruz...), bukova sol (više vrsta mljevenih sušenih paprika), šarena sol (paprike, čubrica, menta)... Iz Makedonije im stiže i kočanska riža, grah tetovac, kao i bijeli sir (sličan feti) koji je glavni sastojak njihove šopske salate. Uskoro se Makedonska kuća širi na još jedan odjeljak, pa će se početi služiti dnevna jela za radni svijet kao što su kisela čorba koje se pravi od komadića mesa na octu, škembe (tripice) čorba, kumanovski mezaluk te druga jela po makedonskim izvornim receptima, a služiti će i tradicionalne dalmatinske marende.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Imat ćemo ponudu dnevnih jela na žlicu, a naći će se tu dalmatinska pašticada i druga ovdašnja jela koja su me oduševila. Inače, obožavam soparnik, a da Makedonci rade to jelo sigurno bi dodali puno više začina. Planiramo uvesti specijalitet kumanovski mezaluk, a to je jelo od sitno sječenih janjećih ili telećih iznutrica brzo popečenih na žaru da ih oplahne dim i dobiju koricu. Potom se spremaju u tavi sa zaprškom, povrćem i začinima da bude sočno, te dovršavaju u pećnici u zemljanoj posudi zvanoj grne.Inače, Splićani se teško navikavaju na nove okuse i trebalo je vremena da se naviknu na pojedina naša jela. Recimo, neki naši stalni gosti u početku nisu želji niti probati šopsku salatu koja potječe s tromeđe Makedonije, Srbije i Bugarske, a sad je obožavaju. Volio bih da možemo uvesti u ponudu kukurek – pletena janjeća crijeva punjena rezanim mesom janjećih iznutricama, pa pečena pod pekom ili vrškom kako mi to zovemo – dodao je Periš.

Gravče na tavče

Sastojci: 800 g bijelog krupnog graha (tetovac), 2 glavice crvenog luka, 2 glavice češnjaka, 2 mrkve, 2 poriluka, žlica brašna, sol, papar, crvena mljevena paprika, menta ili čubar (vrisak) za aromu (po želji)

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Priprema: Grah potopite u vodu minimalno 2 sata prije kuhanja. Luk i poriluk narežite sitno, češnjak na listiće, a mrkvu na kolutiće. Stavite grah da se kuha samo u vodi. Kad zavrije bacite vodu i nastavite kuhanje u novoj vodi koju ste prethodno ugrijali. Dok se kuha može se po želji dodati neki komad suhog mesa (svinjska rebarca, dimljenu kobasica, slanina). Kuhajte oko 2 sata na laganoj vatri. Pri kraju na tavi ugrijte ulje i dodajte luk te poriluk da se ispirjaju. Kad se opuste i omekšaju dodajte im češnjak i mrkvu. Pirjajte da se sastojci spoje i opuste. Dodajte sol i papar, a možete začiniti mentom ili vriskom po želji.

Ugrijte pećnicu na 200°C i pripremite zemljanu posudu u kojoj ćete zapeći grah. Grah se kuha dok zrno ne bude lagano tvrdo (al dente) kako se u pećnici ne bi prekuhao. Ubacite povrće iz tave u zemljanu posudu, pa dodajte ocijeđeni grah, a vodu od kuhanja sačuvajte. Zatim lagano dolijte vodu u kojoj se kuhao grah. Sa strane napravite zapršku od brašna i tucane paprike, pa i nju dodajte u zemljanu posudu i sve promiješajte. Dodajte još malo vode, ako bude trebalo. Stavite posudu u pećnicu i pecite oko 15 minuta.

Selsko meso

Sastojci: 100 g svinjskih leđa, 100 g pilećih prsa,100 g junećeg buta, 100 g šampinjona, 2 mrkve, 2 glavice luka, žlica senfa, 0,2 dl bijelog poluslatkog vina, sol, papar, ljuta paprika mljevena, žlica brašna

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Priprema: Meso narežite na kockice veličine zalogaja. Posolite, popaprite i pouljite suncokretovim uljem te ostavite da odleži pola sata. Junetina može biti i samljevena, a u tom slučaju od nje napravite male kuglice. U posudi za kuhanje sitno nasjeckani luk popirjajte na laganoj vatri. Gljive narežite kao i meso te ubacite kad se luk opusti. Nakon nekoliko minuta pirjanja dodajte naribanu ili mrkvu narezanu na kockice. Dok se to lagano pirja, na roštilju (na drva ili ugljen) stavite peći meso. Pecite na malo jačoj vatri da se mesu uhvati korica i da se nadimi. Nakon 10 minuta meso prebacite u posudu s lukom, mrkvom i gljivama, sve dobro promiješajte i dodajte žlicu senfa. Kad se spoji, izmiješajte i dodajte čašu bijeloga vina te kuhajte na laganoj vatri dok ne ishlapi alkohol. Zatim dodajte i vrelu vodu te ostavite da se krčka na laganoj vatri oko 45 minuta. Pri kraju u jednu tavu ugrijte malo ulja i stavite žlicu brašna da se uprži. Lagano miješajte dok brašno ne dobije zlatnu boju, pa dodajte žlicu ljute tucane paprike uz miješanje. Ubacite zapršku u posudu gdje se kuha meso i dobro promiješajte. Ne pretjerujte s dodavanjem vode da ne bi jelo izgubilo gustoću. Zatim prespite jelo u zemljanu posudu i stavite u ugrijanu pećnicu na 200°C oko 15 minuta da se zapeče. Kao prilog uz ovo jelo može se poslužiti tjestenina, krumpir ili riža.

