Razbijanje mitova: Koliko često treba kupati i šišati ljubimce

Kupanje pasa igra važnu ulogu u održavanju zdrave kože i dlake, no ne smije se primjenjivati prečesto. Koliko često, ovisi o više faktora: tipu dlake i kože, te načinu života. Za većinu pasa dovoljno je kupanje jedanput mjesečno. Psi sa masnijom dlakom, poput baseta, mogu se kupati i češće, objasnila nam je dr.sc.Tatjana Šoban dr.med.vet. iz Veterinarske ambulante Goldi u Zagrebu.

Kaže da kratkodlake pasmine, poput bigla te vajmarskog ptičara, treba kupati rjeđe, Također, psi sa vodootpornom dlakom, poput zlatnih retrivera, ne bi se trebali često kupati kako bi se sačuvala prirodna masnoću kože i dlake.

- Sjeverne pasmine pasa, koji imaju gusto krzno sa poddlakom poput samojeda, malamuta... trebaju rjeđe kupanje i često četkanje, kako bi se uklonila mrtva dlaka. a masnoća bolje distribuirala po dlaci i koži. Ukoliko se pas voli valjati po blatu, kupati u lokvama, naravno da je potrebno češće kupanje - dodala je.

Naglašava kako, u svakom slučaju, ljubimce treba kupati kada je to stvarno potrebno i izbjegavati prečesto kupanje - da koža i dlaka ne bi pšostale suhe i perutave obzirom da se kupanjem gubi prirodna masnoća kože i krzna.

Kako pravilno kupati psa?

- Ukoliko kupate psa kod kuće, a ne u profesionalnom salonu, potrebno je prije kupanja dobro iščetkati dlaku. Voda mora biti mlaka, koristiti treba isključivo pseći šampon, prilagođen psećem pH kože. Nakon šamponiranja je potrebno dlaku dobro isprati i nakon toga psa dobro osušiti, pri čemu treba paziti na toplinu fena, najbolje ju je ispuhati mlakim zrakom ili prirodno osušiti, nikako vrućim fenom - pojasnila nam je ova veterinarka.

Šišati pse ili ne?

- Što se šišanja tiče, ono bi se trebalo izbjegavati, jer je dlaka prirodni izolator koji psa štiti i od hladnoće i od vrućine. Psa je potrebno redovito raščešljavati i četkati, kako ne bi došlo do zapetljavanja dlake, no kako je to zahtjevan posao pa vlasnici radije pribjegavaju šišanju psa da bi se dlaka lakše održavala. Šišanje je opravdano ukoliko je to jedini način da se krzno održava čistim i nezapetljanim - savjetuje dr.sc.Tatjana Šoban dr.med.vet.

Ne bi trebalo šišati ni mačke

- Mačke se iz istog razloga ne bi smjele šišati, jer ih dlaka čuva od hladnoće i vrućine. No često svjedočimo jakoj zapetljanosti mačje dlake, naročito kod perzijskih mačaka. Tada je, na žalost, jedino rješenje šišanje u nadi da će se nakon njega mačja dlaka lakše dati održavati i neće se morati doći do ponovne potrebe za njenim šišanjem - napomenula je veterinarka.

