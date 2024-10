Razbijen je veliki mit o ljubavi

Jeste li ikada čuli nekoga kako opisuje svog partnera i izražava nezadovoljstvo što on ili ona ne ispunjava njihove potrebe bez da im to direktno kažu? Možda ste i sami osjetili slične frustracije u vezi, očekujući da partner zna što vam je važno bez da mu to objasnite.

Foto: Rommel Canlas

Primjerice, osoba može misliti da ne bi trebala reći svom partneru da bude nježniji i pažljiviji, već očekuje da bi on to trebao znati sam od sebe. Također, moglo bi je smetati što partner dijeli detalje o njihovom privatnom životu s prijateljima, a da toga nije svjestan. Ponekad ljudi očekuju da njihovi partneri naprave nešto posebno, poput velikog iznenađenja za godišnjicu, i čude se kako to partner ne može sam shvatiti. Drugi put se netko može osjećati kao da bi pokazivanje interesa za njihove hobije bilo manje autentično ako to moraju tražiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Dupla ljubav, identične blizanke u vezi s blizancima: 'Nekad se zabunimo' | Video: 24sata/Video

Američka bračna terapeutkinja Maria Sosa pojasnila je zašto ovakav način razmišljanja može biti štetan za zdravu vezu te je objasnila kako bi ga trebalo izbjeći.

Zašto ne biste trebali očekivati da vam partner "čita misli"

Kao što pokazuju gornji primjeri, mnogi ljudi djeluju pod pretpostavkom da će dobar partner instinktivno znati što želite, kako se osjećate u vezi određenih stvari i što će vas učiniti voljenima.

Prema ovom načinu razmišljanja, ne biste trebali partneru reći kako da se brine za vas – jer, ako je pravi za vas i istinski vas voli, "sam će znati što treba".

Ako nekome izravno morate reći da učini nešto što vam znači, tada to više nije vrijedno, jer očito ne mari dovoljno da to sam učini bez da ga pitate.

Ali, Sosa tvrdi da je ovakav način razmišljanja pogrešan.

- Jedna uobičajena, društveno konstruirana priča o vezama jest da je sposobnost anticipiranja partnerovih potreba znak ljubavi. A to je slično kao da očekujete da vam netko čita misli - navela je.

Prvo, ono što svatko od nas želi od svojih veza i partnera značajno se razlikuje. Jednoj osobi romantične geste poput velikih iznenađenja i javnih izraza nježnosti mogu biti važni, dok drugoj to možda nije bitno.

Naše potrebe i preferencije također se mijenjaju ovisno o kontekstu ili vremenu, dodaje Sosa.

- Kao ljudi, stalno smo u stanju promjene. Jedan trenutak nam treba emocionalna utjeha, dok nam u sljedećem trebaju konkretni koraci i rješenja - izjavila je.

Bez obzira koliko vas partner voli, očekivati da pogodi svaku vašu želju i potrebu, kao i kako ćete se osjećati u bilo kojoj situaciji, nije razumno niti realno.

- Očekivati od našeg partnera da dešifrira našu unutarnju dinamiku (onu koju i mi sami teško razumijemo!) može nas dovesti do razočaranja i, na kraju, do zamjeranja - navodi.

Foto: 123RF

Može biti ponižavajuće, ali i oslobađajuće, prepoznati da ono što vi očekujete od partnera možda nije isto što očekuje netko drugi.

Priznanje ove istine omogućuje nam da shvatimo koliko je beskorisno pretpostavljati da će partner "sam znati" što želimo od njega.

Umjesto da očekujete da vaš partner savršeno razumije sve vaše misli i potrebe, Sosa potiče parove da otvoreno komuniciraju o tim stvarima.

- Prestanite očekivati da drugi čitaju vaše misli ili 'sami znaju' što mislite ili osjećate. Postavite vezu na put uspjeha kroz otvorene i stalne razgovore o individualnim i zajedničkim potrebama - objasnila je Sosa.

Primjerice, želite li da vam partner priredi veliko slavlje za rođendan? Unaprijed mu recite da su vam rođendani važni i da su darovi jedan od vaših jezika ljubavi.

Osjećate se tužno kad vam partner ne odgovori brzo na poruku? Umjesto da pretpostavljate da im nije dovoljno stalo do vas, podijelite svoje osjećaje kako bi oni razumjeli kako njihovo ponašanje utječe na vas i mogli uvesti razumna poboljšanja.

Ne možemo očekivati da naši partneri čitaju naše misli. Umjesto da njihovu sposobnost pogađanja koristimo kao mjerilo ljubavi, možemo stvoriti zadovoljavajuće veze za sebe kad omogućimo partnerima da budu najbolji partneri koji mogu biti, otvoreno komunicirajući o onome što želimo, trebamo i osjećamo, piše mbg.