Želite novi posao? Na intervju nosite plavu ili bijelu odjeću

Plavo asocira na posao

Ne možete pogriješiti ako nosite plavo, otkrilo je istraživanje CareerBuildera iz 2013. Plava je najbolja boja za intervju za posao, smatra većina stručnjaka za zapošljavanje. Ona ostavlja dojam pouzdanosti i kompetentnosti, smatra doktorica znanosti i suradnica Američkog psihološkog udruženja Sally Augustin.

- To je također boja koja je najdraža najvećem broju ljudi po cijelom svijetu - dodala je dr. Augustin za Reader's Digest.

Crveno vodi u romantiku

Crvena je hrabra, upečatljiva i mnogima dobro stoji.

Ona je ujedno i moćna, a mnoge asocira i na opasnost te romantiku, što vjerojatno nisu dobre asocijacije u kontekstu traženja posla.

- Crvena će vas uistinu istaknuti, ali možda ne na način na koji želite. Ako imate spoj ili šetate po gradu u nadi da ćete nekoga upoznati, crvena je odličan izbor. Ali, možda biste je željeli izbjeći na razgovoru za posao.

Siva i crna pomažu da se uklopite

Osjećate li se kad kao da ste svima ispod radara? Odjenite se u sivo, suptilnu i elegantnu, a opet nezahtjevnu boju. Isto vrijedi i za crno - s jedne strane, ona asocira na autoritet i sofisticiranost, a s druge se strane može smatrati "sigurnom" bojom kod odijevanja.

"Sva crna odjeća ukazuje na strah od izlaska iz zone komfora", smatra John Linden, dizajner interijera iz L.A. Stoga, ako ste u situaciji u kojoj ćete se ionako izdvojiti, poput npr. solo prezentacije, crna bi mogla biti dobar izbor za uravnoteženje i postizanje autoriteta. Ali ako se želite istaknuti među drugima, razmislite o nekoj smjelijoj boji.

Zelena je kreativna

Zelena boja smiruje naša osjetila i pruža osjećaj utjehe. Dr. Augustin preporučuje zeleno i zato što se "psihološki povezuje s ponovnim rođenjem" i kreativnošću.

- Ako želite specifičnu nijansu zelene koja može imati posebno pozitivan psihološki utjecaj, to je tirkizna, kombinacija plave i zelene boje“ - objašnjava Andrea Pflaumer autorica knjige "Shopping For The Real You: 10 Essential Steps To A Better Wardrobe For Every Woman. Tirkizna boja, kaže, pokazuje stabilnost i autoritet.

Ružičasta pokazuje pozitivnost

Muškarci, nemojte se bojati ružičaste. "Kad ste u društvu, nošenje ružičaste boje će vam ublažiti izgled i popraviti komunikaciju", kaže Jennifer Thoden, stručnjakinja za boje i osnivačica "Your Color Stylea". Dodaje i da ih kombiniranje ružičaste s tamnom, smjelijom bojom poput modre čini pristupačnijima. "To vrijedi za muškarce i žene", ističe Thoden, tako da je svakako dobar izbor za stvaranje pozitivnog dojma. Ako pak želite ostaviti snažan dojam, radije odaberite tamniju i upečatljiviju boju.

Sa žutom budite oprezni

Kad je riječ o žutoj boji, pristupite joj oprezno. S jedne strane, žuta je općenito pozitivna i zabavna boja. Većina ljudi poistovjećuje je sa sunčanim zrakama i srećom , kaže Thoden.

"Kad se osjećate razigrano, dodavanjem žute boje u odijevanje možete raspoložiti druge i sebe. No, s druge strane, "razigranost" možda nije ono što pokušavate postići u radnom okruženju" kaže Augustin, i ističe da mnogi ne vole žutu boju, ali ljudi koji ju vole vrlo pozitivno reagiraju na nju.

Bijela ukazuje na organizaciju

Ako ste sigurni da ste tip osobe koja spada u ovu kategoriju, isprobajte je na razgovoru za posao ili na večeri s roditeljima. Ne postoji bolji način da im pokažete da ozbiljno shvaćate sve što radite.

Iako su ove smjernice definitivno dobro polazište i provedeno je puno istraživanja o psihologiji boja da se sazna kako ih ljudi percipiraju, doživljaj je također vrlo subjektivan.

"Ljudi imaju osobne asocijacije na određene boje", zaključuje Augustin i dodaje da biste trebali nositi ono u čemu se osjećate "moćno".

