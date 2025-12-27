Obavijesti

PROBLEMI U KREVETU

Razlozi zašto partner više ne inicira odnos i kako to popraviti

Niska seksualna želja može imati brojne uzroke, od psiholoških do fizičkih. Ipak, to ne znači nužno da je riječ o poremećaju, već da treba otkriti srž problema. U nastavku otkrijte kako
Sad middle-aged man has problem, a wife comforting him
Jedna od najčešćih pritužbi među parovima odnosi se na neusklađenost u razini seksualne želje. Niska seksualna želja može imati brojne uzroke, no to ne znači nužno da je riječ o poremećaju. Dijagnoza se postavlja tek kada niska seksualna želja narušava kvalitetu života, izaziva emocionalnu patnju ili postaje izvor trajnog konflikta u partnerskom odnosu. | Foto: Iakov Filimonov
