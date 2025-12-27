Razlozi zašto partner više ne inicira odnos i kako to popraviti

Niska seksualna želja može imati brojne uzroke, od psiholoških do fizičkih. Ipak, to ne znači nužno da je riječ o poremećaju, već da treba otkriti srž problema. U nastavku otkrijte kako
Jedna od najčešćih pritužbi među parovima odnosi se na neusklađenost u razini seksualne želje. Niska seksualna želja može imati brojne uzroke, no to ne znači nužno da je riječ o poremećaju. Dijagnoza se postavlja tek kada niska seksualna želja narušava kvalitetu života, izaziva emocionalnu patnju ili postaje izvor trajnog konflikta u partnerskom odnosu.
ŠTO JE TO NISKA SEKSUALNO ŽELJA?
Pojam „nisko“ u kontekstu seksualne želje je relativan. Partneri koji početnu fazu veze koriste kao referentnu točku mogu doživjeti prirodan pad seksualne aktivnosti kroz vrijeme kao problem. Također, osoba koja u jednoj vezi doživljava nisku seksualnu želju, u drugoj može imati sasvim usklađenu razinu želje s partnerom. Nerijetko se ono što se kod jedne osobe percipira kao "niski libido", zapravo odražava pretjerano visoku seksualnu potrebu kod druge. Biološke i psihološke razlike između muškaraca i žena dodatno otežavaju definiranje „normale“, a pogrešne pretpostavke o jednakosti spolova mogu stvoriti dojam poremećaja i kada ga zapravo nema.
UZROCI NISKE SEKSUALNE ŽELJE - Najčešći psihološki uzrok niske seksualne želje je depresija. Umor i visoka razina stresa također mogu značajno utjecati na libido. Osobe s negativnom slikom o vlastitom tijelu često doživljavaju pad seksualne želje. Osim toga, smanjeni libido čest je nuspojava antidepresiva.
SIMPTOMI NISKE SEKSUALNE ŽELJE -
Nedostatak seksualne želje obično se očituje kao izostanak reakcije na partnerove inicijative za intimnost. Simptomi mogu uključivati smanjenu seksualnu uzbuđenost, erektilnu disfunkciju, tjeskobu povezanu sa seksualnim odnosima, kronični nedostatak seksualne želje te izostanak seksualnih fantazija.
LIJEČENJE NISKE SEKSUALNE ŽELJE - Prije psihološkog pristupa, potrebno je isključiti fizičke uzroke poput hormonske neravnoteže. Ipak, najčešće medicinski nalazi neće otkriti konkretan uzrok. U mnogim slučajevima, savjetovanje ili psihoterapija može biti najbolji oblik pomoći, osobito ako su u pozadini skriveni konflikti, zamjeranja ili borbe za moć u odnosu. Budući da depresija često stoji u pozadini niskog libida, liječenje depresije važan je korak. Kognitivno-bihevioralne terapije često se pokazuju učinkovitijima od lijekova jer ne utječu negativno na seksualnu želju, za razliku od mnogih psihoaktivnih supstanci.
KAKO SE LIJEČI NISKA SEKSUALNA ŽELJA KOD ŽENA?
Ne postoji čarobna tableta za vraćanje seksualne želje kod žena, niti je vjerojatno da će je biti. Najdjelotvorniji pristupi često uključuju edukaciju oba partnera o tome kako žensko uzbuđenje stvarno funkcionira. Učinkovita metoda uključuje mindfulness, odnosno svjesnu povezanost tjelesnih senzacija i psihološke pobuđenosti.
KAKO SE LIJEČI NISKA SEKSUALNA ŽELJA KOD MUŠKARACA?
Pad razine testosterona može znatno utjecati na libido kod muškaraca. U nekim slučajevima, hormonska terapija može pomoći u obnavljanju želje.
SEKSUALNA ŽELJA KOD MUŠKARACA - Kod muškaraca se seksualna želja češće smatra spontanošću i prvim korakom prema intimnosti. Iako su problemi s libidom češće prijavljeni kod žena, nisu nepoznanica ni među muškarcima. Konzumacija alkohola, erektilna disfunkcija, stres, tjeskoba, zdravstvena stanja i neki lijekovi mogu smanjiti seksualnu želju. Iako neki stručnjaci upozoravaju na moguće negativne posljedice prekomjernog korištenja pornografije, istraživanja donose različite zaključke – od negativnih učinaka na partnersku seksualnost do potpune neutralnosti.
SEKSUALNA ŽELJA KOD ŽENE - Seksualna želja kod žena složenija je i osjetljivija od muške. Ona varira i podložna je utjecajima hormona, emocionalnog stanja, kvalitete odnosa, osobne slike o tijelu i životnih okolnosti. Čak i partnerov stil vođenja ljubavi može igrati veliku ulogu. Stručnjaci se slažu da je, u prosjeku, seksualna želja kod žena niža nego kod muškaraca, što dodatno komplicira odnose ako dođe do njenog dodatnog pada. Zbog multifaktorske prirode ženske seksualnosti, ne postoji univerzalno rješenje te svaka žena zahtijeva individualni pristup.
UTJECAJ STARENJA NA LIBIDO - Tjelesne promjene koje dolaze s godinama ne moraju automatski značiti pad seksualne želje. Razina seksualne aktivnosti ovisi o mnogim čimbenicima, fizičkom i mentalnom zdravlju, vlastitoj seksualnosti, kvaliteti veze i osobnoj motivaciji.
S godinama su češći problemi poput smanjenog libida, erektilne disfunkcije ili nuspojava lijekova, ali uz pravilnu podršku i tretmane većina tih izazova može se uspješno prevladati. Negativni kulturni stavovi i mitovi o seksualnosti u starijoj dobi dodatna su prepreka koju je važno osvijestiti i razbiti
