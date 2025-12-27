Razlozi zašto partner više ne inicira odnos i kako to popraviti

ŠTO JE TO NISKA SEKSUALNO ŽELJA? Pojam „nisko“ u kontekstu seksualne želje je relativan. Partneri koji početnu fazu veze koriste kao referentnu točku mogu doživjeti prirodan pad seksualne aktivnosti kroz vrijeme kao problem. Također, osoba koja u jednoj vezi doživljava nisku seksualnu želju, u drugoj može imati sasvim usklađenu razinu želje s partnerom. Nerijetko se ono što se kod jedne osobe percipira kao "niski libido", zapravo odražava pretjerano visoku seksualnu potrebu kod druge. Biološke i psihološke razlike između muškaraca i žena dodatno otežavaju definiranje „normale“, a pogrešne pretpostavke o jednakosti spolova mogu stvoriti dojam poremećaja i kada ga zapravo nema. | Foto: Igor Mojzes