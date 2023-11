Razlozi zašto vam se kosa brzo masti i kako riješiti taj problem

Vlasište proizvodi određenu količinu ulja kako bi ostalo vlažno i kako bi se kosa zaštitila, stvaranjem tanke barijere između nje i okoline i zato dolazi do masne kose. No, prekomjerni sebum može izazvati mnogo neugodnosti, počevši od nedostatka volumena i kose bez sjaja do nadraženog vlasišta i problema s prhuti.

Srećom, ako identificirate uzrok pretjeranog mašćenja, možete ga staviti pod kontrolu.

Uzroci masne kose:

1. Prečesto nosite zategnute i zaglađene frizure

Iako se šik konjski rep može činiti kao dobar način da sakrijete masnu kosu, zapravo je obrnuto. Kosa možda izgleda uredno, ali ova frizura uzrokuje nakupljanje sebuma ispod kose i njezinog korijena. Elegantne frizure zahtijevaju puno proizvoda za oblikovanje koji zaglađuju i opterećuju kosu, zbog čega se brže masti.

Nemojte pretjerivati s proizvodima za oblikovanje i frizurama koje zahtijevaju puno češljanja i dodirivanja kose.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

2. Ne ispirete kosu hladnom vodom

Vruća voda je izvrsna za otvaranje pora i kutikule kose i uklanjanje prljavštine, ali može biti štetna za kosu. Ispire sebum i može previše isušiti vlasište, uzrokujući prhut i prekomjerno lučenje masnoće.

Bolje je odabrati toplu vodu kada su u pitanju šamponiranje i regeneracija, a nakon pranja kosu isperite hladnom vodom kako biste zatvorili kutikulu kose.

3. Odabrali ste krive proizvode za njegu kose

Stručnjaci savjetuju da budete oprezni s proizvodima koji su označeni kao 'intenzivni' jer mogu otežati kosu i učiniti je ravnom. Oni mogu prekriti kosu tankim zaštitnim slojem koji je čini masnijom ako imate tanku kosu ili masno vlasište

Stoga savjetuju izbjegavanje proizvoda koji su namijenjeni suhoj ili oštećenoj kosi jer obično prekrivaju kosu tankim zaštitnim slojem koji čini da ona izgleda masnije, posebice ako imate tanku kosu ili masno vlasište. Također je dobra ideja koristiti sredstvo za dubinsko čišćenje, nekoliko puta mjesečno, kako biste očistili vlasište od naslaga sebuma i kozmetičkih proizvoda i kako bi kosa duže ostala svježa. Također možete isprobati neke prirodne lijekove poput nanošenja kokosovog ulja kako biste nahranili kosu, ali u isto vrijeme smanjili njezinu masnoću.

Foto: Dreamstime

4. Prečesto četkate i dodirujete kosu

Kada dodirnete kosu, prenosite ulja i bakterije s ruku na kosu zbog čega kosa izgleda još masnije. Prečesto četkanje također čini više štete nego koristi. Stalnim četkanjem se sebum širi po kosi i čini da ona izgleda manje voluminozno i svježe.

Stvorite naviku da ne dirate kosu rukama, posebno podsvjesno kada ste nervozni ili tijekom razgovora. Nemojte ju pretjerano ni češljati, stručnjaci sugeriraju da bi 2 puta dnevno moglo biti dovoljno za one koji nemaju jako kovrčavu ili teksturiranu kosu i uvijek to radite s čistom četkom.

5. Previše ste pod stresom

Stres tjera tijelo da proizvodi više kortizola. Ovaj hormon potiče kožu da proizvodi više sebuma i, kao rezultat toga, izgleda i osjeća se masnije. Stres također može biti jedan od razloga za prhut koja također može dovesti do masnog vlasišta.

Ne možete puno učiniti u vezi s tim osim ako ne promijenite način života i pokušate kontrolirati stres. Korištenje posebnih proizvoda za kosu pomoći će u borbi protiv peruti i učinit će tjeme ugodnijim dok se nosite sa stresnim životnim situacijama.

Foto: Dreamstime

6. Prečesto perete kosu

Iako možda zvuči pomalo apsurdno, što više perete kosu, ona može postati masnija. Biolog za kosu kaže da milijarde dobrih bakterija koje potiču zdrav pH kože žive na vlasištu. A kada kosu perete prečesto, možete poremetiti ovu osjetljivu ravnotežu i uzrokovati da lojne žlijezde proizvode više ulja, osobito ako koristite pogrešne proizvode za njegu kose.

Pokušajte postupno smanjiti broj pranja kose i koristite šampone koji ne isušuju previše vlasište. Stručnjaci savjetuju da obratite pozornost na područje u kojem živite i probleme s kosom koje imate. Na primjer, veća je vjerojatnost da će stanovnici gradova morati prati kosu češće nego oni koji žive u ruralnim područjima zbog taloga koji im završavaju na kosi.

7. To je jednostavno način na koji tijelo funkcionira

Neki tipovi kose samo su skloniji bržem mašćenju od drugih. Na primjer, oni s ravnom kosom češće pate od masnih vlasi, nego oni koji imaju teksturiranu ili valovitu kosu. To se događa jer sebum klizi niz kosu i vidljiviji je na korijenu. Imajte na umu da neki zdravstveni problemi, poput hormonalne neravnoteže i seboreičnog dermatitisa, mogu uzrokovati prekomjerno stvaranje sebuma.

Svakako otiđite liječniku ako vas nešto muči ili primijetite neobične promjene u izgledu kose, donosi Bright Side.