Najbolji savjeti za borbu protiv umora: Od hladnog tuširanja do udisanja aromatičnih mirisa

Sve veći umor stručnjaci pripisuju zahtjevnoj prirodi modernog života te lifestyleu koji vodimo.

- Konstantno smo pod stresom, malo spavamo, naš način života naprosto je takav - komentirala je Sammy Margo, stručnjakinja za spavanje iz tvrtke Dreams.

- Priroda stresa, kako na poslu tako i u našem privatnom životu, idealna je podloga za jači umor. Također je kritična ta tanka granica između posla i slobodnog vremena u digitalnom dobu, što često rezultira produljenim radnim vremenom, što ostavlja malo vremena za odmor i oporavak - naglasila je.

Dr. Ben Kelly, direktor podataka Nuffield Healtha, slaže se sa stručnjakinjom.

- Spavamo manje od šest sati u prosjeku, što je znatno smanjenje u odnosu na 2022. i znatno ispod preporuke NHS-a od sedam do devet sati noću - naglasili su.

Najbolji savjeti za borbu protiv umora

Foto: Dreamstime_

- To nije nikakvo iznenađenje jer smo stalno u nekoj krizi, bilo da se radi o troškovima života, obavezama na radnom mjestu ili užurbanom životu u obitelji. Kad smo kronično umorni onda se takvi i budimo, letargični smo, jedva čekamo kavu i samo želimo da dan prođe, kako bismo ponovno mogli leći i malo se odmoriti - komentirao je Kelly.

Ako vam to zvuči poznato, ovdje su savjeti stručnjaka, kako podići nivo energije na dnevnoj bazi.

Spavanje je ključno

Prva i osnovna stvar je spavati 8 sati, to bi trebalo osigurati. Na taj način ćete najbrže vratiti snagu, jer tijelo uvijek treba odmor. Dr. Kelly opisao je kako se najbolje pripremiti za spavanje - u tri koraka.

Prvo - ugasite svjetla, ne samo s lampe, već i s mobitela.

- Svjetla imaju stimulirajući učinak na mozak, što smanjuje proizvodnju hormona melatonina koji izaziva san. Plavo svjetlo s telefona i prijenosnih računala posebno je štetno za san jer se emitira na valnoj duljini koja se razlikuje od prirodnog svjetla. Spavajte u mraku što je više moguće - ključan je savjet.

Drugi korak je postizanje odgovarajuće temperature tako da soba bude hladna, oko 19°C stupnjeva, ali ne i hladna.

- Hladna soba pomaže u smanjenju tjelesne temperature, što pomaže u spavanju - savjetuje.

Foto: Ljupco Smokovski

I treće je isključivanje ometajućih zvukova, kao što je škljocanje radijatora ili promet na otvorenom.

- Buka je potencijalno najvažniji čimbenik koji doprinosi lošem okruženju za spavanje. Ako ne možete isključiti ometajuće zvukove, pokušajte s bijelim šumom kako biste lakše zaspali - naglasio je.

Banane su zakon

Također, bitna je i prehrana, kao u svemu. Jedan od najboljih boraca protiv umora nalazi se u vašoj zdjeli s voćem.

- Postoji dobar razlog zašto se banane često nazivaju savršenim međuobrokom za sportaše – daju značajan poticaj energije, a sadrže i hranjive tvari koje podižu raspoloženje - naglasio je 'life coach' Simon Alexander Ong, autor knjige 'Energize: Make the Most of Every Moment'.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

- Banane sadrže šećere saharozu, fruktozu i glukozu, zajedno s vlaknima, što je jednako trenutnom, ali održivom porastu energije. Štoviše, banane sadrže aminokiselinu triptofan, koja je ključna za proizvodnju serotonina i melatonina – dvije kemikalije u tijelu koje reguliraju raspoloženje i san - naglasio je Ong.

Mirisima protiv umora

- Bosiljak i limeta – bilo u prirodnom obliku ili u obliku ulja – korišteni zajedno izvrsni su za bistrenje uma i povećanje koncentracije, osobito ako patite od umora i osjećaja 'magle' u glavi - naglasila je Amanda Strowbridge, stručnjakinja za aromaterapiju i osnivačica This Balm kompanije.

Paprena i zelena metvica također su izvrsne za budnost.

Foto: Dreamstime_

- Podignite svoju razinu energije stavljanjem nekoliko kapi vašeg omiljenog ulja na maramicu iza radijatora u spavaćoj sobi ili kuhinji prije spavanja. Kada vam se ujutro uključi grijanje, ulja će se zagrijati i ispuniti prostoriju aromom koja diže energiju - predlaže.

Pet minuta vježbanja

- Vježbanje može zvučati kao bizaran prijedlog za one koji se osjećaju umorno, ali jednostavna rutina dat će vam poticaj. Petominutne vježbe tijekom dana sve su što je potrebno za podizanje razine energije - kaže Anna Campkin, 'life coach' na 'age-well' platformi Goldster.

Foto: Dreamstime_

- Čak i nekoliko minuta laganih skokova, malo joge ili šetnja po kvartu može pomoći - savjetuje.

- Svaki dan napravite nekoliko skokova, sa čučnjevima ili na mjestu. Nekoliko minuta laganog poskakivanja može poboljšati cirkulaciju, povećati energiju i razbiti monotoniju sjedilačkog rada za stolom, čime se u konačnici izbjegava rizik od 'burnouta' i umora - naglasila je stručnjakinja.

Smijeh podiže razinu energije

Obratimo pažnju i na samo raspoloženje - jeste li znali da je znanstveno dokazano da smijeh povećava razinu energije? To je zato što u trenucima radosti oslobađamo endorfine koji se bore protiv umora, stresa i lošeg raspoloženja.

- Stvorite vlastiti mjehurić radosti - kaže 'life coach' i stručnjakinja za menopauzu Adele Johnston.

Foto: Dreamstime

- Ne može biti jednostavnije – razmislite o svim stvarima u životu koje vam donose radost i čine vas sretnima. To može biti miris kave ujutro ili razgovor s nekom od vaših omiljenih osoba.

Sastavljanje popisa s momentima radosti pomoći će vam kada trebate malo više zabave i smijeha u danu. Na taj ćete način pomoći tijelu da oslobodi endorfine koji daju osjećaj sreće.

Jedite malo i često

- Tamo gdje je energija problem, bolje je jesti male obroke i međuobroke svakih nekoliko sati nego tri velika obroka dnevno - kaže dijetetičarka Jenaed Brodell.

- Ovaj pristup može smanjiti vašu percepciju umora jer vaš mozak, koji ima vrlo malo vlastitih rezervi energije, treba stalnu opskrbu hranjivim tvarima. Neki se ljudi počnu osjećati tromo nakon samo nekoliko sati bez hrane, ali nije potrebno puno da nahranite svoj mozak – komad voća s malo jogurta ili nekoliko orašastih plodova je dovoljan - savjetuje stručnjakinja.

Ne preskačite doručak

- Zdrav, uravnotežen doručak pomoći će vašem umu, tijelu i performansama tijekom dana - naglasila je Jenaed. Ipak, unatoč tome, do trećina nas redovito preskače doručak, objavio je British Dietetic Association.

Foto: DREAMSTIME

- Odlučite se za zdravije opcije s kombinacijom ugljikohidrata bogatih vlaknima i proteina, kao što je kaša od bobičastog voća, orašastih plodova i sjemenki ili kajgana na tostu od cjelovitog brašna. Ta hrana će osigurati ravnomjerno oslobađanje šećera u krvi tijekom dana, kao i održati osjećaj sitosti. Ako ne možete jesti doručak, uzmite međuobrok koji ćete pojesti u pokretu, poput banane i jogurta ili dobro izbalansiranog smoothieja s jogurtom, mlijekom i voćem - predlaže.

Hidratacija je ključna

Jedan od najboljih načina za borbu protiv umora je posezanje za čašom vode.

Foto: Dreamstime_

- Hidracija je jedan od najvažnijih, a često zanemaren, faktora u prevladavanju umora. Čak i blaga dehidracija može uzrokovati umor i iscrpljenost, što utječe na vašu sposobnost koncentracije - naglasila je.

Predlaže barem jednu do dvije litre dnevno.

Hladan tuš

Ledene kupke postale su hit jer podižu razinu energije i oslobađaju endorfine. Sličan efekt pronalazimo pod hladnim tušem.

- A možete iskoristiti prednosti smanjivanjem temperature pod tušem jer pomaže u stanju budnosti i podiže razinu energije - kaže stručnjakinja za wellness Riya Lakhani-Kanji.

Foto: Lars Zahner

- Kad se tuširate hladnom vodom, vaše tijelo oslobađa endorfine koji vam pomažu da se osjećate dobro i ublažavaju bolove i podižu raspoloženje. Osim toga, hladna voda također pojačava cirkulaciju, što još više pomaže u povećanju vaše razine energije - zaključila je, piše Mirror.