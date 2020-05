Razmišljate o pisanju dnevnika: Počnite, to vam može biti lijek

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Pisanjem dnevnika dijete mršavi se dvostruko brže

Od svih intervencija na mentalno zdravlje, vođenje dnevnika jedan je od mojih favorita. Ne samo zato što osobno volim pisati, već i zato što, koliko god jednostavno zvučalo da treba sjesti i pisati o svom danu, takva vrsta pisanja kombinira nekoliko vrlo moćnih terapijskih elemenata, piše dr. Nadya Dich, psihologinja iz Kopenhagena.

'The writting cure' zanimljiva je knjige sa zapažanjima znanstvenika koji proučavaju iscjeliteljske moći izražavanja kroz pisanje, i to prvenstveno onu vrstu pisanja koja se može povezati s nekom vrstom dnevničkih zapisa, odnosno u okviru kojeg bilježimo i vlastite emocije, u okviru koje se mogu pronaći brojna objašnjenja o tome kako takva vrsta pisanja na nas djeluje, dodaje.

Kad moramo pretočiti naše emocije u riječi, to zapravo budi svijest o emocijama. Dok tražimo prave riječi da opišemo što nam smeta, prisiljeni smo istražiti kvalitetu svojih iskustava. Radimo li to iz dana u dan, možemo početi primjećivati ​​obrasce u našim reakcijama i razmišljanjima. Sve je to vrlo korisno jer omogućava bolje razumijevanje sebe, što je jedan od bitnih sastojaka dobrobiti i osobnog rasta . ističe dr. Dich.

Kad pišemo o svojim emocijama, time ih izražavamo i to samo po sebi može imati terapeutski učinak. Neizražene ili potisnute emocije su toksične. Suzbijanje emocija produžuje oporavak od traumatičnih događaja i negativno utječe na naše fizičko zdravlje (Gross & Levenson, 1997). Međutim, neke se emocije s kojima šetamo mogu osjećati toliko privatne i samo naše, da se ne možemo prisiliti da ih podijelimo s bilo kime.

- Pisanje u privatnom dnevniku tada može biti sredstvo da ih ipak nekako izrazimo - ističe dr. Dich. Kad pišemo o svojim iskustvima i reakcijama, to nam također daje priliku da dublje razmislimo o onome što se dogodilo i ponekad vidimo događaje u drugačijem svjetlu, a ne onako kako smo ih u početku vidjeli. Stvari postaju manje crno-bijele kad sve bude na papiru pred nama. Možemo dovesti u pitanje neke stvari koje smo na prvu zaključili, zapitati se, na primjer: 'možda ipak nisam kriva za to, možda nije ni važno tko je kriv'.

- Tu su i kreativnost i zadovoljstvo vlastitim umjetničkim izrazom. To je zadovoljstvo koje osjetimo kad shvatimo da možemo 'uhvatiti+ nešto nestabilno i prolazno kao što su emocije i pretočiti to u riječi, složite u odlomke, uokvirite u tekst. To se ne događa svaki put kad pišete, ali kad to učinite, to je kao da vam je leptir sletio na ruku - kaže autorica.

U svome privatnom dnevniku možete pisati što želite, jer ga nitko ne čita, osim ljudi kojima ste to dozvolili. Možete 'reći' što god želite koliko god to puta želite i kako god želite. Otkrivate nove načine razgovora sa sobom koje nikad ranije niste probali. Možete pronaći neki drugi dio sebe, neki svoj unutarnji glas. U početku može zvučati čudno i nepoznato, kao što je slušanje sebe na audio snimci. No, kako taj glas postaje jači i samouvjereniji, počet ćete shvaćati da je to glas vašeg unutarnjeg, autentičnog jastva.

- Kad se vratite i ponovo pročitate ono što ste napisali prije nekog vremena, to pomaže da uvidimo kakva su doista naša životna iskustva. Možda ćete otkriti da u vašem životu postoji mnogo više boja i raznolikosti nego što ste mislili.

Možete vidjeti da ste u pokretu, da ništa ne miruje. Možete proučiti kvalitetu puta na kojem ste i brzinu kojom se krećete. Možda je vaša cesta uska i vijugava planinska cesta. Možda je to ravni put. Pisanje o tome je kao izađete iz automobila da bi udahnuli malo svježeg zraka, protegnuli se i fotografirali cvijeće koje raste uz cestu.

Ako se još pitate: 'O čemu bih trebao pisati?', budite sigurni da će se priča samo pojaviti kad jednom sjednete i uzmete olovku u ruke, zaključuje autorica, na portalu Pshchology Today.

