Razotkrili motive ljudi koji su širili dezinformacije o epidemiji

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Korona virus se stalno mijenja, naš se razlikuje od kineskog

Istražujući priče, novinari s BBC-a su otkrili tko je sve širio lažne vijesti i zašto.

Jedan takav 'prankster' je napravio lažni screenshot vladine poruke u kojoj se tvrdi da je osoba u samoizolaciji kažnjena jer je previše puta napustila svoju kuću. On je mislio da je zabavno uplašiti ljude koji su kršili pravila karantene.

Potaknuo je svoje pratitelje da objavu podijele na Instagramu, a objavu su zabrinuti građani podijelili i na lokalnim Facebook grupama, gdje su neki tu objavu shvatili ozbiljno.

- Zapravo ne želim uzrokovati paniku. Ali, ako je netko povjerovao u snimku zaslona na društvenim mrežama, onda bi ti ljudi trebali preispitati način na koji konzumiraju informacije na internetu - rekao je ovaj prankster koji je htio ostati anoniman.

Ostale lažne poruke za koje se tvrdilo da su bili iz vlade ili lokalnih vijeća su bile dijeljene od prevaranata koji su željeli iskoristiti pandemiju tako da zarade novac.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Jedna takva 'muljaža' koju je u ožujku istraživala dobrotvorna organizacija Full Fact, tvrdila je da vlada nudi pomoć ljudima i tražila bankovne podatke ljudi. Fotografiju su podijelili na društvenim mrežama. Budući da je riječ bila o tekstualnoj poruci teško je otkriti tko stoji iza ovoga. Prevaranti su upotrebljavali lažne vijesti o virusu kako bi zaradili novac.

Dezinformacije ne dolaze uvijek s mračnih kutova interneta. Tako je američki predsjednik Donald Trump zaprepastio medicinsku zajednicu nakon što je rekao da bi se korona virus mogao liječiti ubrizgavanjem dezinfekcijskog sredstva u pacijente. Kasnije je rekao da su njegove tvrdnje bile sarkastične, ali to nije spriječilo ljude da se krenu raspitivati.

Nesigurnosti u vezi poznavanja ovog virusa stvorile su brojne teorije zavjere. Društvenim medijima kružile su i lažne vijesti da je prvi dobrovoljac u ispitivanju cjepiva u Oxfordu umro.

Fake news has been circulating on social media that the first volunteer in the Oxford vaccine trial has died. This is not true! I spent several minutes this morning chatting with Elisa Granato via Skype. She is very much alive and told me she is feeling “absolutely fine” pic.twitter.com/iWAtYaSkRZ