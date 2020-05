Ivana i Dražen: I uz cerebralnu paralizu - život može biti lijep

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Alfina ima cerebralnu paralizu, ali glasom je ganula cijeli svijet

- Kad imate nekog tko vas voli i podržava, ništa nije nemoguće. Kad mi se ponekad i učini da nešto ne bih mogla ostvariti, Dražen me uvjeri da mogu, da će on biti uz mene i pomoći mi ako bude trebalo, i dosad se zaista pokazalo da zajedno možemo sve – kaže Ivana Studen (25).

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana i Dražen vole putovati

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ona i Dražen Mikita (30) u lipnju će proslaviti godinu dana veze, koju su nedavno okrunili – zajedničkim kanalom na YouTubeu. Oboje od rođenja boluju od cerebralne paralize, koja se definira kao grupa neprogresivnih motornih oštećenja, nastalih uslijed lezije središnjeg živčanog sustava u ranim stadijima razvoja. Kod Dražena su liječnici odmah po rođenju utvrdili da postoji lezija i ugradili mu pumpicu koja olakšava protok kisika, što je značajno pridonijelo da se bolje razvija, priča.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana i Dražen o porukama koje žele poslati osobama s invaliditetom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Moji su roditelji primijetili da nešto nije u redu kad kao beba nisam mogla samostalno sjediti i tako su došli do dijagnoze – priča Ivana. Zbog bolesti se nešto teže kreću, odnosno hodaju ‘drugačije’ od zdravih ljudi, teže. Ivani uglavnom treba hodalica, iako može napraviti i nekoliko koraka bez nje ako se pridržava. I na svakom koraku susreću se s fizičkim preprekama – poput rizola ili stepenica, odnosno ulaska u autobuse ili tramvaje – ali i predrasudama ljudi, zbog kojih im često nisu spremni niti dati priliku.

Tako je Ivana, nakon što je završila školu, već nekoliko puta bila na razgovorima za posao, ali bi svaki puta dobila odbijenicu.

- Bilo je poslodavaca koji nisu ni htjeli čuti za mene kad bih došla na razgovor. Odmah bi mi rekli da bih za njih bila prespora. Bilo je i onih koji traže radnike za slaganje polica u trgovini, ali i da trčite posluživati kupce po potrebi, što isto ne bih mogla. U pekari im nije bilo prihvatljivo da budem samo iza pulta i prodajem kruh, ako ne mogu biti i tamo gdje se nose kašete s kruhom… Postoje stvari koje ja ne mogu, no kad bi mi htjeli dati priliku za posao koji je u skladu s mojim mogućnostima, sigurno ne bi požalili - priča Ivana.

Dražen je ranije prošao sličnu priču, pa je zato nakon smrti oca iskoristio pravo na obiteljsku mirovinu, kako bi imao barem nekih prihoda.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iako se znaju još iz Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, ozbiljnije su se počeli družiti i razgovarati tek u Društvu osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb. Shvatili su da se slažu u razmišljanjima i da dijele neke interese, a onda i da su si postali ‘nešto više’. I otad su nerazdvojni, iako Dražen živi u Dubravi, a Ivana u Stupniku.

- Ivana je moja kraljica – kaže Dražen bez razmišljanja dok nam objašnjava kako mu nije nikakav problem iz Dubrave doći po nju u Stupnik da bi otišli na neko događanje u gradu, ili se negdje prošetali. Kad bi ranije Ivana trebala u grad, prije bi je do odredišta najčešće odvezli roditelji, ili sestra, sad je bez straha prepuste Ivanu. On kaže kako je prije Ivane nekoliko godina bio u vezi sa djevojkom koja je bila slijepa, pa mu nije nikakav problem prepoznati trenutak kad Ivani treba ‘uskočiti’.

- Kad planiramo negdje otići, ona se često boji da neće moći, jer možda ima puno stepenica, ili je uzbrdica. No, uspio sam je uvjeriti da nema problema – ja mogu uzeti hodalicu i pridržati je pod ruku, a ona se može držati za rukohvat i tako možemo svladati sve – priča Ivan.

U šali dodaju kako su im možda najveća prepreka bili Ivanini roditelji. Naime, Draženova majka je navikla na to da je on vrlo samostalan, pa ga pušta da vodi svoj život. Tako je vrlo rano počeo odlaziti na jednodnevne izlete autobusom, izlaziti, voziti bicikl po gradu. No, Ivanini roditelji navikli su uvijek biti uz nju i teško im je sada prepustiti brigu nekom drugom i prihvatiti da je sve samostalnija.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- U početku nisu imali povjerenja u nas. Bilo je pomalo smiješno. Kad smo odlučili otići na naše prvo ljetovanje, na Krk, s nama je išla i moja mama, jer se bojala da ne bismo imali problema. No, već tamo smo ju ubrzo ostavili na drugoj plaži i snalazili se sami, pa su i moji s vremenom prihvatili da više ne moraju biti stalno uz mene – priča Ivana uz smijeh.

Od tada su već dosta putovali. S veseljem se prisjećaju proslave Nove godine u Fužinama, u podne, nakon čega su otišli i na kavu i šetnju Opatijom, a posebno vikenda za zaljubljene na Valentinovo, koji su proveli u hotelu ‘Matija Gubec’ u Stubičkim toplicama.

- Prva ideja bila je da odemo na more, no shvatili smo da će biti hladno i za kupanje i za šetnju, pa nam je moja mama predložila ovo. I baš smo uživali. Kupali smo se u vanjskom bazenu, pa i prvi puta zaplesali. Bilo je divno. Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Moja je životna želja bila da pronađem osobu s kojom ću moći dijeliti svakodnevicu i uživati u tome i s Ivanom se to ostvarilo – kaže. Najveća im je želja da uskoro pronađu stančić u koji bi zajedno mogli useliti. Već su se raspitivali u Gradu Zagrebu imaju li, možda, pravo na dodjelu gradskog stana na korištenje, no problem je što Ivana nije prijavljena u Zagrebu, a Dražen živi s mamom, pa sada razmišljaju o tome da unajme manji stan, dok ne pronađu drugo rješenje.

- Tako se i rodila ideja o tome da pokrenemo zajednički YouTube kanal. Naime, najprije smo snimke sa svojih putovanja objavljivali tako da bismo ih objavili prvo na Ivaninom, pa onda mom kanalu, ili obrnuto. I onda bismo se svađali oko toga tko ima više pregleda – kaže Dražen u šali.

No, objave su imale dosta posjeta i komentara, vidjeli su da se ljudima sviđaju, pa se tako rodila ideja o zajedničkom kanalu. Putem njega Ivana i Dražen rado bi pronašli i neke sponzore, uz čiju pomoć bi se možda mogli i osamostaliti, a istodobno i raditi na tome da ruše predrasude prema osobama s invaliditetom.

- Zbog našeg iskustva s ljudima, a pogotovo moga s poslodavcima koji me nisu htjeli zaposliti, čini mi se da je jako važno poslati poruku ljudima bez hendikepa da osobe s invaliditetom mogu puno više nego što se na prvi pogled čini. A i osobama s hendikepom želimo pokazati da to ne mora biti prepreka za to da izlaze, druže se i budu aktivni te da se ostvare u životu – priča Ivana.

Možete sve što želite, ako tako odlučite, kaže nam ovo dvoje mladih ljudi. Njima samo za neke odluke treba malo više pripreme i planiranja – kako bi točno znali koje ih prepreke čekaju i pripremili se na njih - nego zdravim ljudima.

Oni koji žele bolje upoznati Ivanu i Dražena mogu ih posjetiti na istoimenom kanalu na Youtubeu: Ivana i Dražen.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Dječak (7) ostvario životnje san: Skejtao je unatoč teškoj bolesti

POGLEDAJTE VIDEO Željko Bebek: #ZAJEDNO24SATA