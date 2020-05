Razvedeni bloger sad podučava druge da budu što bolji muževi

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Žena mi je luda za biljkama u tegli, a ja bi ih najradije zapalio

Nakon što mu je bivša žena pokrenula razvod, bloger iz Clevelanda Matthew Fray na svom je blogu Must Be This Tall To Ride napisao post s upečatljivim naslovom: "Ostavila me jer sam ostavljao suđe kraj sudopera".

Bez obzira na inspiraciju koju je tad imao, Fray kaže kako mu je danas skroz jasno da razlog njenog odlaska nisu ni čaše ni drugo prljavo suđe i da su problemi uvijek dublji od onih očitih. Prekasno je, kaže, shvatio da je njoj prepustio skoro sve kućanske poslove i brigu o malom djetetu - a pretpostavlja da je svaki put kad je ušla u kuhinju i ugledala prljavu čašu koja stoji kraj sudopera na par centimetara od perilice, bila na korak bliže odluci da ode i ostavi ga. Par se razveo 2013. godine.

Foto: Dreamstime

- Nije mi htjela biti mama - napisao je u postu. "Htjela mi je biti partnerica i sve moje sposobnosti, znanja i inteligenciju usmjeriti na logistiku upravljanja našim životima i domaćinstvom. Volio bih da zna, što mi je od toga tad zvučalo nerazumno".

Sa četiri milijuna pregleda na blogu i nekoliko milijuna dijeljenja preko Huff Posta, njegov je blog o razvodu brzo postao viralan, vjerojatno jer je mnogima jasan i 'blizak'; većina se parova naime prepire oko sličnih stvari ili još manjih bitnih 'problema'. Tako su se nedavno 'u eteru' posvađali i voditelji jednog američkog podcasta o vezama 'Marriage and Martinis', bračni par Danielle i Adam.

- On želi da mu se rublje pere odvojeno od drugog i da nije pomiješano s odjećom troje djece, no problem je što ga ne pere on. Napravi možda 25 posto posla, stavi rublje u perilicu, ali odmah na njega zaboravi - požalila se Danielle u eteru, na što je Adam viknuo da "Nije tako".

- Pa u ponedjeljak si ostavio rublje u sušilici Adam, prije dva dana - povikala je Danielle, a njihova je emisija dobila osobnu notu.

No premda se čini da se parovi svugdje svađaju oko istih stvari i da su uglavnom žene te koje 'prigovaraju', a muškarci ti koji 'zabušavaju', nedavno istraživanje koje je proveo Gallup kaže da žene dnevno samo sat više nego muškarci provedu brinući o djeci, i sat više obavljajući kućanske poslove.

Foto: Dreamstime

Da bi drugima pomogao i spasio neki tuđi brak kad već nije mogao svoj, Fray je prošle godine odlučio 'trenirati' muškarce za bračni život i učiti ih svemu onome što sam nije na vrijeme shvatio. .

I premda naglašava da nije psihoterapeut i da njegovi tečajevi ne zamjenjuju savjetovanje, upiti mu stalno pristižu, a zainteresiranih ne nedostaje. Za takvu praksu psihoterapeutkinja Jodie Eisner kaže kako bi mogla biti dobro polazište za parove koji još nisu spremni za pravu terapiju, ali traže savjete za poboljšati svoj brak.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Sobne biljke venu? Radite li sve kako treba - voda, zemlja...

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa Robertom Knjazom: