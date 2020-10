Sada je Shai nevjerojatno sretan sa svojim trenutnim djevojkama, koje su obje bile monogamne prije nego \u0161to ih je Shai preobratio.

Ovaj trojac ima otvorenu vezu, ali povezani su seksualno i emocionalno.

Lea kao i Shai dijeli strast da se zala\u017ee za slobodu odnosa te su zajedno otvorili Facebook grupu pod nazivom 'Leveled up Love' koja povezuje preko 4400 znati\u017eeljnika iz cijelog svijeta.

Kada je ovaj trojac iza\u0161ao u javnost, u po\u010detku su se suo\u010davali s mnogim neobi\u010dnim pogledima, ali ka\u017eu naviknuli su se. Ako ni\u0161ta drugo, barem nisu dobili niti jedan bezobrazni komentar.

- Ja i Danielle smo bili zajedno oko devetnaest godina i stvari su se promijenile trinaest godina nakon \u0161to smo u\u0161li u brak. Uvijek sam imao pitanja o monogamiji i boravku s jednom osobom. Tada sam vidio emisije 'Big Love & Polyamory' i 'Married and Dating' i pro\u010ditao nekoliko knjiga. To mi je dalo posve novu perspektivu. Te emisije i knjige dovele su do intenzivnog \u0161estogodi\u0161njeg razgovora jer je to ne\u0161to \u0161to Danielle isprva nije zanimalo. Otprilike tri godine nakon tog razgovora po\u010deli smo istra\u017eivati \u200b\u200bpoliamoriju. Osim toga, suprotno mojim \u017eeljama, Danielle je odlu\u010dila djeci zadr\u017eati tajnu poliamorije. Bilo bi mi dra\u017ee da sam ih na pravi na\u010din nau\u010dio, ali dobro. Danielle to vi\u0161e nije mogla te je zatra\u017eila razvod sedam mjeseci nakon na\u0161eg otvorenog braka - rekao je Shai.

Shai je Leu i Krissy upoznao nedugo nakon toga, a danas su svi\u00a0troje sretni zajedno.

- Vjerujem da je Lea imala problema sa biv\u0161im suprugom jer je osje\u0107ala ne\u0161to vi\u0161e prema drugim ljudima, ali brak joj nije dopustio da istra\u017ei dublje. Krissy sam upoznao pet mjeseci nakon \u0161to sam upoznao Leu - obje na stranicama za dru\u017eenje. Obje su rekle da vole monogamiju i ozna\u010dili 'poliamorija nije za mene', ali nije me to sprije\u010dilo. Nikad ne znate koliko netko mo\u017ee biti otvoren - rekao je Shai.

- \u0160to se ti\u010de rasta, poliamorija mi je omogu\u0107ila da eksponencijalno rastem i emocionalno, i erotski, i duhovno, i profesionalno - govori Shai.

Ubrzo nakon razvoda s Danielle, Shai je svojoj djeci objasnio koncept poliamorije, te su oni ba\u0161 kao i njegovi\u00a0prijatelji i drugi \u010dlanovi njegove obitelji, prihvatili to.

- Postoje trenutci kada moja djeca\u00a0brinu o tome \u0161to bi njihovi prijatelji mogli pomisliti kada bi saznali za nas,\u00a0ali svi u na\u0161em susjedstvu prihvatili su nas bez osu\u0111ivanja.\u00a0Bitno je da su na\u0161e obitelji i prijatelji na kraju krajeva shvatili da smo ovo mi i da nas takve vole - ka\u017ee Shai, pi\u0161e The Sun.



