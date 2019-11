Razvijaju pilulu za zaborav: Loša sjećanja tako će nestati...

Znanstvenici razvijaju novu tabletu koja bi mogla pomoći da zaboravimo sve loše uspomene, a upravo su je testirali na 60 ljudi koji su patili zbog 'slomljenog srca'. Studija dr. Alaina Bruneta sa Sveučilišta McGill u Quebecu u Kanadi, pokazala je da je moguće olakšati bolne uspomene, onima koji pate od prilagođavanja i prihvaćanja nove situacije nakon što su doživjeli neku traumatični događaj.

Svi ispitanici iz studije iskusili su iste emocije - izdaju vlastitog partnera - koja je rezultirala prekidom romantične veze, a koju su što prije željeli zaboraviti. Koristeći skupi lijek koji se inače koristi za reguliranje krvnog tlaka, propranolol, volonteri su bili prisiljeni prisjetiti se svoje bolne uspomene, detaljno opisujući kroz šta su sve prolazili tih dana i tjedana.

Seansi su se podvrgnuli između četiri i šest puta, što je vremenski iznosilo između dva i pet sati. Na taj način došlo je do reaktiviracije i slabljenja pamćenja blokiranjem promjena na sinapsama potrebnima za učvršćivanje memorija. Zato dr. Brunet vjeruje da propranolol može umanjiti emocionalnu bol povezanu s pamćenjem, a može ga se uzimati u bilo kojem trenutku nakon neke teške sitacije koju je preživio. Svoj su rad istraživači temeljili na teoriji da sjećanje postaje podatno za oblikvanje jednom kada se ponovno 'oživi'.

Foto: Dreamstime

- Ispitanici nisu mogli vjerovati da u tako malo vremena ima toliko promjena. Bili su u stanju okrenuti novu stranicu u životu. To bi nam rekli, kao i da više nisu opsjednuti tom osobom ili vezom - kaže dr. Brunet tvrdi da ne želi u potpunosti izbrisati uspomene iz etičkih razloga, poput zaboravljanja pijanstva koje bi trebalo služiti kao lekcija da se tako nešto ne ponovi.

Kako djeluje propranolol?

Smatra se da propranolol zaustavlja bjelančevine u mozgu koje pomažu pohranjivanju pamćenja na način na koji je to učinio prije, što znači da se neki detalji memorije gube. I neuroznanstvenik sa sveučilišta u Bostonu, Steve Ramirez, tvrdi da je 'memorija dinamična' i svaki put kada ju otvorite, pritisnete 'save as', kao da je riječ o datoteci, s bilo kakvim promjenama koje ste nesvjesno unijeli spremljene do sljedećeg trenutka kad se prisjetite tih stvari.

Propranolol je beta blokator koji se nekada koristio prvenstveno za liječenje srčanih i krvožilnih stanja, uključujući tremr i visoki krvni tlak, a koristio se i za smanjenje simptoma anksioznosti poput ubrzanog otkucaja srca ili znojenja. Cilj su mu beta adrenergički receptori u mozgu koji pomažu u stvaranju jake emocionalne memorije. Znanstvenici vjeruju da ovaj lijek može djelovati uklanjanjem emocija iz memorije inhibiranjem proteina potrebnih za nastanak promjena u sinapsi.

