Razvijanje novih vještina će pospješiti funkcioniranje mozga

Život možete organizirati tek kad organizirate svoj um, tvrde Margaret Moore i Paul Hammerness, autori knjige “Organize Your Mind, Organize Your Life: Train Your Brain to Get More Done in Less Time”.

- U današnjem svijetu česta su ometanja koja nam ne dozvoljavaju da se usredotočimo na ono što je važno, pa se teže organizirati. Imamo brz pristup neograničenim izvorima informacija i puno novih načina komunikacije, zbog čega može doći do pretrpanosti informacijama i neorganizacije – navode autori.

Tvrde da je njihov sustav organiziranja pogodan i za ljude koji boluju od ADHD-a, odnosno poremećaja hiperaktivnosti. Smatraju da je primjenom pet ključnih načela moguće napraviti više stvari u manje vremena, postati fokusiraniji, pozorniji te se lakše prilagoditi novim situacijama i promjenama koje nas mogu obeshrabriti.

Važno je opustiti se

- Prvo i najvažnije je smiriti se. Kad ste nervozni, imate manje kontrole nad racionalnom stranom mozga, što znači da je teže racionalno odlučivati - tvrde autori. Nastavljaju da je važno ostati fokusiran na ono što radite. Usredotočite se na svoje ciljeve i svjesno poradite na njihovom ostvarivanju.

- Poboljšajte svoju radnu memoriju. Važno se dobro naspavati, a korisno je i naučiti nešto novo prije odlaska na spavanje jer će mozak tako ostati aktivan i ‘utvrditi gradivo’ dok vi odmarate. To pospješuje njegov rad i pamćenje - tvrde autori. Savjetuju da učite malo po malo, a ne sve odjednom. Kad god stignete vježbajte i naučite neku novu vještinu, poput stranog jezika, kuhanja, sviranja instrumenta jer i to pospješuje rad mozga.

Manji koraci

- Nemojte raditi više stvari odjednom nego odredite zadatak ili problem koji vam je prioritet. Zatim ga rasporedite u manje vremenske okvire i polako ga rješavajte. Organizirani mozak zna koji mu je cilj i teži njegovu ostvarenju. Kad uspijete organizirati mozak, organizirat će vam se i život - zaključuju.