Razvijte seksualnu osobnost i iskusite strast kao nikad prije

1. Gledajte jedno drugo dok masturbirate

- Oslobodite se i gledajte jedno drugo dok uživate. Dopustite si to i uključite se oboje. Zašto bi užitak bio tabu tema - savjetuje Keeley Rankin, seksualna terapeutkinja iz San Francisca, a prenosi HuffPost.

2. Stvorite svoj seks scenarij

- Razmislite o tome u čemu bi zaista uživali s partnerom i to pretvorite u stvarnost. Izmislite svoju priču ili filmsku scenu. Razmislite o scenariju od početka do kraja, o svakom "prljavom" detalju. Ponekad i sam razgovor o tome može pobuditi snažnu strast - otkriva Kristin Zeising, seksualna terapeutkinja iz San Diega.

Foto:

3. Kontrolirajte disanje

- Iako ovaj savjet nije neki revolucionaran, stručnjaci kažu da je jako učinkovit. Duboko udahnite i izdahnite nekoliko puta prije same pomisli na seks. To će vam pomoći da se opustite u situacijama kada ste psihički rastreseni ili tjeskobni. Uzdah može povećati osjećaj uzbuđenja i dovesti vas do jačeg orgazma - kaže Chris Maxwell Rose, seksualni odgajatelj i tvorac online tečajeva pod nazivom Pleasure Mechanics (mehanika užitka).

4. Prakticirajte oralni seks bez očekivanja orgazma

- Uživajte u oralnom seksu i pokušajte različite tehnike stimuliranja partnera, uključujući dugo, polagano lizanje i nježno sisanje partnerovih dijelova genitalija. Uzmite si vremena i nemojte se usredotočiti na orgazam već na osjećaj ugode kod partnera - to savjetuje Shannon Chavez, psihologinja i seksualna terapeutkinja iz Los Angelesa.

Foto: Dreamstime

5. Uživajte u nakupljanju uzbuđenja

- Spremnost i otvorenost na seksualno iskustvo su ključni. Poznato je da često, posebno kod žena, želja je reakcija, a ne nešto što se pojavilo spontano. Uživajte u nagomilavanju seksualne energije - ljubljenju, dodirima... Radite to često, tijelo će reagirati uzbuđenjem i žudnjom - kaže Megan Fleming, seksualna terapeutkinja iz New Yorka.

6. Razmišljajte o parteru seksualno

- Često u dugim vezama ljudi prestanu o svojem partneru razmišljati na seksualan način. Gledati partnera kao seksualan objekt nije uvijek loša stvar, ako je odnos zdrav. To može biti vrlo uzbudljivo. Potičem parove da to ponovno uvedu u svoj odnos i da partnera gledaju kao seksi božanstvo - savjetuje Moushumi Ghose, seksualna terapeutkinja i autorica knjige "Classic Sex Positions Reinvented" (klasični seksualni položaji ponovno otkriveni).

Foto: Dreamstime

7. Razvijte svoju seksualnu osobnost

- Jedna od stvari koje seks s posebnim ljudima čine neodoljivim i vi jednostavno želite još, je njihova jedinstvena seksualna osobnost. Razmišljate li o bivšim ljubavnicima, svaki je vjerojatno imao tako nešto. Izaberite nešto što volite raditi, a jako uzbuđuje vašeg partnera i radite to u raznim varijacijama, na nekim novim mjestima... Bit će to vaša vruća tajna - kaže Anne Ridley, seksologinja i vlasnica online butika užitaka Afrodita.

8. Napravite to negdje gdje ne smijete

- Monotonija u spavaćoj sobi ili na kauču može ubiti seksualni život. Kada sljedeći put idete prijateljima na večeru, iskradite se u kupaonicu. Ili, recimo, parkirate li se negdje u mraku, navalite jedno na drugo. Ne mora uvijek sve biti u paketu, ponekad su dovoljni samo prsti. Ključ je stvoriti uzbudljivo i rizično iskustvo koje će unijeti svježu energiju među vas dvoje - smatra Lisa Paz, seksualna terapeutkinja i savjetnica za brak i veze iz Miamija.

Foto: Dreamstime

9. Prestanite razmišljati, prepustite se

- Prestanite analizirati svaku svoju misao i preispitivati se jeste li dobri u seksu. Nema pravog ili krivog načina da budete ljubavnici. Jednostavno budite prisutni i svjesni svojeg tijela, onoga što osjećate. Budite otvoreni za istraživanje raspona seksualnih užitaka - savjetuje Janet Brito, psihologinja i seksualna terapeutkinja iz Centra za seksualno i reproduktivno zdravlje u Honoluluu.

10. Uživajte i kad nema prilike za seks

- Provedite vrijeme uživajući u laganom uzbuđenju čak i kada seks nije na jelovniku. Previše parova se uzbuđuje samo kada znaju da će biti seksa - kao da je osjećaj uzbuđenja neka neugodna situacija koja mora biti što je brže moguće oslobođena orgazmom. Najsretniji parovi uživaju u osjećaju uzbuđenja čak i kada nema vremena i prilike za seks - samo zato što se osjećaju dobro. Ne mora to biti nešto veliko, recimo, malo dodirivanja pod stolom u restoranu - kaže Stephen Snyder, seksualni terapeut iz New Yorka.