Razvodite se, a ne znate kako to objasniti djeci? Evo što biste im trebali reći ovisno o godištu

Pjevačica Adele otkrila je da joj nakon razvoda od Simona Koneckog bilo teško razgovarati sa sinom Angelom.

- Moj sin je nakon razvoda imao mnogo pitanja. To su bila zaista dobra pitanja, na koja ja nisam imala odgovora. Jednom me čak pitao zašto više ne možemo živjeti zajedno s tatom - ispričala je Adele, piše The Sun.

Autorica Tanith Carey otkriva kako najbolje komunicirati s djetetom kada prekinete vezu s partnerom ili se razvodite:

Dvije godine do šest

Nikada nemojte reći da se mama i tata ne vole iako su vam odnosi komplicirani. Mala djeca to ne vide kao i vi. Njih samo zanima kako će to sve utjecati na njih i hoće li se moći igrati i s jednim i s drugim roditeljem.

Uplašit će se ako im kažete da se više ne volite. Odmah će se zapitati znači li to da i vi možete njih prestati voljeti. Vrlo je moguće da se dijete u tom trenutku više neće osjećati sigurno.

- Kad mala djeca vide da im roditelji više ne žive zajedno, bit će nesigurni jer su izgubili svijet kakav su do sad poznavali i voljeli. Mogu izgubiti neke od vještina koje su razvili - kaže dječji psiholog dr. Angharad Rudkin.

Što raditi? Pažljivo birajte riječi. Izbjegavajte reći da se više ne volite, jer će odmah pomisliti da i njih nećete više voljeti.

Najbolja poruka koju im možete prenijeti je: 'Mama i tata više ne žive zajedno. Oboje ćemo uvijek biti tu da se brinemo o tebi i volimo te.'

Objasnite da imate problema koji su odvojeni od njih - i da ćete oboje biti sretniji ako živite u dvije kuće umjesto u jednoj. Pokušajte održati život istim, kako bi se dijete i dalje osjećalo sigurno i zaštićeno.

Zamolite svog bivšeg partnera da se pridržava iste rutine za vrijeme spavanja i obroka kada je s njima.

Sedam do 11

Uvjerite ih da nisu krivi zbog vašeg razvoda jer bi mogli na to prvo pomisliti.

Do ove dobi djeca imaju jasniju predodžbu o tome kako smatraju da bi obitelji trebale izgledati - i da bi djeca trebala živjeti i s mamom i s tatom. Mogu se osjećati ljutito što se ta 'pravila' krše.

U ovoj fazi djeca bi mogla pomisliti da su oni krivi.

- Njihov je mozak zauzet stvaranjem svih vrsta poveznica i obrazaca kako bi pokušali otkriti kako svijet funkcionira. Budući da se djeca stavljaju u središte svega, mogu zaključiti da vaš raskid ima veze s njima - kaže doktor Rudkin.

Djeca također mogu maštati o pomirenju i pitati se što mogu učiniti da se to dogodi.

Ako djeca smatraju da im životi nisu pod kontrolom, možda će nastojati izigrati osjećaj nemoći nad svojim vršnjacima tako što će biti više agresivniji.

Što trebate napraviti? Ne ustručavajte se reći što se dogodilo njegovoj učiteljici ili školskom psihologu. To će učiteljima pomoći da razumiju ulazi li vaše dijete u sukobe ili mu je samo teže koncentrirati se.

Nastavite razgovarati s njima o tome kako se osjećaju kako biste mogli riješiti sve nesporazume oko razvoda. I izbjegavajte da svog bivšeg partnera nazivate svojim 'bivšim'. Umjesto toga, nazivajte ih 'mama' ili 'tata', kako bi djeci bilo jasno da ćete oboje uvijek imati te uloge u svom životu.

12 do 16

Recite im da ne moraju voljeti vaše nove partnere. Ako se razdvojite kad vaša djeca imaju od 12 do 16 godina, to će ih natjerati da pomisle da moraju odrasti brže.

Uz normalnu adolescentnu pobunu, tinejdžeri mogu osjećati da je obitelj raskinuta pa se više ne moraju pridržavati pravila, poput odlaska u školu ili dolaska kući na vrijeme.

Kao obrambeni mehanizam, tinejdžeri mogu biti buntovni i agresivni i mogu pokušati pobjeći od kuće i obitelji. Postoji veća opasnost da se mogu okrenuti alkoholu, drogama ili seksu kako bi lakše upravljali osjećajem napuštenosti.

Što napraviti? Ako se čini da je vaš tinejdžer više zainteresiran za svoje prijatelje i život izvan kuće, dr. Rudkin kaže: 'Vjerojatno više vremena provodi s prijateljima, ali to ne znači da ga nije briga što se događa u obitelji'.

Težite da vi i vaš bivši partner provedete vrijeme jedan-na-jedan sa svojim tinejdžerom kako bi se osjećao sigurno i kako bi znao da ga volite.

Tinejdžeri će također biti više iritirani i manje će prihvaćati novog partnera ili očuha, kojega će vidjeti kao još jednu odraslu osobu koja će s njima pokušati upravljati.

Objasnite da vaš tinejdžer ne mora zavoljeti vašeg novog partnera preko noći. Osim toga, vrlo je bitno da mu objasnite da isto tako ne treba osjećati nelojalnost prema drugom roditelju ako zavoli očuha ili maćehu.

17 - plus

Objasnite da ne moraju birati strane. Ako imate starije dijete, a razvodite se, veća je vjerojatnost da će se boriti s osjećajem krivnje što ste ostali zajedno samo radi njih.

Mogu oplakivati ​​gubitak djetinjstva i brinuti se da su se sva sretna sjećanja temeljila na laži. Istraživanja pokazuju da razvod roditelja može poljuljati vjeru mladih u odnose.

Kako im pomoći? Dopustite svojoj starijoj djeci priliku da tuguju - vaša je veza bila temelj cijelog njihova djetinjstva.

Neka se povjere pouzdanom prijatelju, članu obitelji ili savjetniku. Za njih vaš razvod zapravo nikada neće biti gotov jer će se desetljećima brinuti o tome kako da vas pomire na obiteljskim događajima, poput Božića i vjenčanja.



