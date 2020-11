Recept za brownie od Nutelle: Bez brašna, mlijeka, jaja ili maslaca

Ovo je verzija jednostavnih kolača od samo tri sastojka, za koje ne treba puno vremena za pripremu, a oduševit će vas svojim okusom, pogotovo ako ih prije posluživanja ohladite u hladnjaku

<p>Mnogi su tijekom lock downa uslijed pandemije korona virusa počeli uživati u pečenju kolača, posebno jednostavnih verzija, s relativno malo sastojaka, kao što su browniji. Tako je Andrea Soranidis, pod nadimkom The Petite Cook, objavila recept za ukusne, mekane brownieje, pripremljene od samo tri sastojka.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Dvije sestre uživaju u izradi božićnih kolača</p><p>Dakle, ne trebaju vam brašno, maslac, mlijeko ili jaja - samo banane, Nutella (ili bilo koji sličan čokoladni namaz) te kakao u prahu. Ako umjesto Nutelle koristite veganski namaz, recept je u potpunosti biljni.</p><p>Uz spomenuta tri, po želji možete dodati još neke sastojke, poput sjeckanih orašastih plodova, sušenog voća (sušene banane, borovice i slično), listiće raznih vrsta čokolade ili čokoladnu glazuru. </p><p>Evo recepta po koracima: </p><p>Korak 1. Stavite banane u veliku posudu i temeljito ih zgnječite vilicom dok ne postanu kremaste. Možete upotrijebiti i blender. <br/> Korak 2. Dodajte ugrijani čokoladni namaz, a zatim kakao u prahu.<br/> Korak 3. Pomiješajte sve sastojke lopaticom dok se ne sjedine. <br/> Korak 4. Poprskajte uljem za pečenje kvadratni kalup za torte, ulijte tijesto i poravnajte vrh pomoću lopatice.<br/> Korak 5. Pecite u pećnici oko 25 do 27 minuta, pa provjerite čačkalicom umetnutom u sredinu tijesta je li gotovo. Ako čačkalica izađe čista, brownie je spreman i možete sigurno izvaditi posudu iz pećnice.<br/> Korak 6. Ostavite da se hladi, pa ga tek onda izvadite iz posude za pečenje. Izrežite na 9 kvadrata.</p><p>Savjet više: Spremite kolače u hladnjak na nekoliko sati prije nego što ih poslužite i zapanjit ćete se njihovom teksturom. Kolačiće možete držati u hladnjaku i do 5 dana, prenosi portal <a href="https://metro.co.uk/2020/11/15/recipe-three-ingredient-nutella-brownies-without-flour-eggs-butter-13597213/">Metro.</a></p>