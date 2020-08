Recepti za 11 domaćih likera iz 1964. godine: Od oraha, kave, čokolade, jaja, vina, naranče...

<p>Ovaj put smo za vas izabrali knjigu 'Suvremena prehrana i kuhanje' autorice <strong>Mire Vučetić</strong> koja je izdana davne 1964. godine u Zagrebu. U njoj se nalaze savjeti za 'modernu domaćicu'. U uvodu, između ostalog, stoji:</p><p>'Ovo djelo ima zadaću da pokaže način na koji treba danas voditi kuhinju da ona može zadovoljiti suvremene zahtjeve života, zahtjeve pravilne prehrane i narodnog gospodarstva...</p><p>Današnji društveni poredak, koji ne traži da živimo samo za dom i obitelj, već da se brinemo o interesima zajednice, uključio je i ženu u javni rad, učinio je ravnopravnom s muškarcem. Ali se novi poredak ne može stvoriti odjednom ni srediti u kratkom razdoblju: mi smo danas u prelaznoj fazi na mnogim sektorima života. To vrijedi i za prehranu'.</p><p>U ovoj knjizi se, osim mnoštva recepata, nalaze i savjeti kako čuvati i pripremati pojedine namirnice, koliko kalorija sadrže, kojim vitaminima i mineralima su bogate... U njoj su napisani i primjeri jelovnika po godišnjim dobima, a uz ljetne mjesece stoji da 'dnevni obroci sadrže prosječno 13.000 kalorija za obitelj od 4 člana normalne aktivnosti'.</p><p>Spomenuto je i koju bi hranu trebalo jesti redovito, a koju samo povremeno - poput kolača koji se 'mogu posluživati sa finim domaćim likerima'. Domaćice tog doba su znale likere pripremati od esenca (koncentrirani preparat za pravljenje likera i sličnih napitaka) u koji su dodavale rakiju (ili alkohol) i šećerni sirup.</p><p>I to je opisano u knjizi:</p><p>'Domaći likeri mogu se napraviti na vrlo jednostavan način, ako se u drogeriji ili ljekarni kupi esenc ili ekstrakt od bilo kojeg voća ili mirodije, pa se on izmiješa s određenom količinom rakije ili alkohola i šećernim sirupom. Količina alkohola i šećernog sirupa označena je na bočici esenca. Esenc može biti od vanilije, trešnje, limuna, naranče, malina, šipka, ribiza, kumina i dr. Domaćica ne može uvijek kupiti esenc, ali ima mnogo načina da i bez toga priredi dobar domaći liker koji se obično servira uz kolače ili konfekte (slatkiši na njemačkom).'</p><p>Izdvojili smo 11 recepata za pripremu domaćih likera kakve su rado pravile i naše bake. Donosimo ih riječima kojima su napisani u ovoj knjizi.</p><h2>Liker od vanilije</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema:</p><p>Voda i šećer kuhaju se s vanilijom u sirup. Kad se ohladi, doda se sirupu alkohol i alkermes, pa se liker stavi u bocu i začepi. Što dulje odleži, to je bolji.</p><h2>Liker od kave</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema:</p><p>Od 5 dkg kave skuha se jaka kava. Šećer se skuha u sirup, pa se kuhana i procijeđena kava doda u ohlađeni sirup. Zatim se doda alkohol i vanilija i boca se dobro zatvori. Nakon nekoliko tjedana liker se filtrira i može se upotrijebiti.</p><h2>Liker od višanja</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema:</p><p>Višnje se očiste od peteljki, dobro operu i stave u veliku staklenku. Šećer se skuha i pročisti, pa se mlak nalije na višnje, doda se vanilija i alkohol, i staklenka se dobro zaveže. Tri do četiri tjedna ostavi se staklenka na suncu, a onda se sadržaj procijedi i zatvori u bocu.</p><h2>Liker od oraha</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema:</p><p>Orasi se operu, obrišu, razrežu u komadiće i stave zajedno s mirodijama u alkohol. To se dobro zatvori i ostavi 30 dana. Nakon toga se šećer i voda kuhaju, pa kad je sirup čist i gust, izmiješa se s alkoholom. Liker se zatvori u boce i pusti odležati nekoliko tjedana.</p><h2>Liker od kumina</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema:</p><p>Šećer i voda kuhaju se da nastane sirup. Kad se ohladi, doda se alkohol i kumin pa se ostavi tri tjedna odležati. Nakon toga se filtrira i dobar je za upotrebu.</p><h2>Liker od jaja</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema:</p><p>Žumanci, šećer i mlako nekuhano mlijeko dobro se kutlja (miješa) 1/4 sata sa 1 cijelom vanilijom. Zatim se doda alkohol i opet kutlja 1/4 sata; procijedi se, ulije u bocu i dobro začepi. Nakon 6 dana može se upotrijebiti.</p><h2>Liker od mlijeka</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema:</p><p>U mlijeko se stavi vanilija, šećer, alkohol i na kriške izrezani limuni, a zatim se boca začepi. Ta se smjesa stavi na sunce ili toplo mjesto, svaki dan se malo izmiješa i nakon 14 dana se filtrira. Može se odmah upotrijebiti, no bolje je ako malo odleži.</p><h2>Liker od naranče 1.</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema:</p><p>Naranče se ogule, narežu, očiste od koštica i stave 10 dana u alkohol. Doda je i jedna zvjezdica anisa. Svaki dan se boca malo protrese. Tada se 1/2 šećera i voda kuhaju u sirup, a od 1/4 kg šećera napravi se karamel koji se dolije s malo vode i pusti kuhati. Alkohol se izmiješa s kuhanim sirupom i karamelom, filtrira i zatvori u boce.</p><h2>Liker od naranče 2.</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema:</p><p>Narančina se korica tanko oguli i stavi u alkohol. U alkoholu se ostavi 14 dana na toplom mjestu, pa se svaki dan nekoliko puta protrese. Nakon 14 dana ulije se slatko vrhnje i ostavi stajati još 7 dana, pa se i za to vrijeme nekoliko puta na dan protrese, ali se sedmi dan ostavi da miruje. Osmi dan tekućina se filtrira, a šećer s vodom kuha u gusti sirup. Kad se sirup ohladi, izmiješa se s alkoholom, još jednom filtrira i zatvori u bocu.</p><h2>Liker od čokolade</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema:</p><p>U mlijeko se stavi na kriške izrezani limun, ribana čokolada, šećer, vanilija i alkohol, pa se dobro izmiješa i ostavi na toplom mjestu 3 tjedna. Boca se svaki dan malo protrese. Poslije se filtrira i zatvori u boce.</p><h2>Liker od crnog vina</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema:</p><p>Vino, šećer i vanilija kuhaju se 1/2 sata. Kad se ohladi, doda se rum, izmiješa i zatvori u boce.</p>