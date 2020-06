10 recepata za lagana ljetna jela bez mesa iz 1952. godine

Donosimo recepte za varivo od zelene salate, primorski špinat, popečke od kelja, cvjetaču s vrhnjem, salatu od poriluka, okruglice sa sirom, miješano varivo, juhu od mahuna, punjene rajčice i kelj s krumpirom

<p>'Knjiga za svaku ženu' izdana je davne 1952. godine u Zagrebu, u Hrvatskoj seljačkoj tiskari. Bila je namijenjena mladim ženama kako bi postale 'uzorne domaćice'. Uzornu ženu tog doba su opisali ovako: 'Ona je domaćica, majka, odgojiteljica, čuvarica zdravlja i njegovateljica bolesnih ukućana. Ona brine o prehrani, a o pravilnoj prehrani ovisi pola zdravlja... '</p><p>Knjigu je izdalo društvo Seljačka sloga, a za sebe su napisali kako su oni 'društvo za prosvjećivanje sela, a ova knjiga je prvi pokušaj da se u jednoj knjizi sakupi sve ono znanje koje je potrebno naprednoj domaćici i majci'. </p><p>Osim recepata u njoj se nalazi mnoštvo savjeta za domaćinstvo, od toga kako pravilno čistiti, krojiti i šivati do brige o djeci, bolesnicima, o vrtu, domaćim životinjama... Tu je i mnoštvo savjeta vezanih za samo jedenje - što je ispravno, a što pogrešno. Na primjer, napisali su ovako: 'Nauka kaže ovako: ne jedi dok se želudac nije ispraznio. Tko jede na pun želudac, taj će ga prije ili kasnije pretovariti. Preopterećen želudac neće moći izdržati toliki teret i tako nastaju katari želuca, proširenje i drugi poremećaji. Zato je potreban red u hranu - red u hrani, zdravlje brani'. </p><p>U to doba velika važnost pridavala se doručku koji je morao biti jak, 'jer je poslije noći želudac potpuno ispražnjen i odmoran'. Smatrali su kako gradski doručak nije dobar: 'Gradski običaj da se za doručak pije samo bijela kava ili čaj s kruhom, nije dobar običaj, jer je ovakva hrana preslaba da se njome izdrži do ručka'. Pristojnim jutarnji obrok morao je sadržavati sir, slaninu, marmeladu, jaja, kašu... Za ručak su savjetovali pojesti manji obrok, a večeru uzeti dva sata prije spavanje.</p><p>U knjizi se pronađu i neki pomalo bizarni savjeti poput onoga da 'ne bi trebalo jesti otrovne gljive, jer su otrovne ili pokvarenu hranu, jer je pokvarena'.</p><p>Kada su radili umake, u to doba su ih najčešće zgušnjavali razmućenim brašnom i mlijekom, namočenim kruhom, mrvicama, žumanjcima ili zaprškom. Juhe su im bile izuzetno važne, a preporuka je bila poslužiti 1/4 litre po osobi. Tijekom pripreme povrća pazilo se da se peru cijeli komadi, a ne narezani, 'jer se iscijedi previše soka'.</p><p>Najbolji način za pripremu povrća, po ovoj knjizi, bilo je prženje na masti pa dodavanje malo vode i stavljanje poklopca na lonac kako bi se pirjalo. Pojasnili su kako tako brže omekša, a ujedno dobije fini okus. Na taj način radili su mnoge vrste variva, a slična tradicija zadržala se i u mnogim današnjim domovima, samo što je mast zamijenilo ulje ili maslac.</p><p>Posebnu uputu imali su za pripremu zelenog povrća: 'Zeleno povrće nikad ne pokrivaj dok se kuha, jer će izgubiti lijepu zelenu boju'. Popularno jelo u to doba bilo je varivo od zelene salate kojeg se u današnje vrijeme rijetki mogu sjetiti. Inače, zelene salate su smatrali slabo hranjivima, 'hranjivo je zapravo samo ono ulje ili mast kojom se salata prelije'. Preporuka je bila ne miješati salate 'golim rukama, jer na našim rukama može se naći svakojaka nevidljiva nečistoća', već drvenim žlicama i viljuškama.</p><p>Imali su savjete i za pranje i pripremu mesa pa je tako savjet bio prati ga u jednom komadu, ako se baš mora stavljati pod vodu, ali bolji način je bio samo ga prebrisati mokrom krpom prije pripreme. Također, domaćicama su savjetovali da, ukoliko meso kupuju u mesnici, neka ponesu krpu u koju će ga zamotati i ne dopuste mesaru da ga spakira u novinski papir. </p><p>Donosimo vam deset recepata iz te knjige u koje ne ide meso, ali ako ste vegetarijanac, imajte na umu da se u to doba puno toga pripremalo na masti pa recept prilagodite sebi i svojim potrebama. Također, savjetujemo vam da budete oprezni s količinama soli navedenima u ovim receptima, pa radije jelo posolite po svojem ukusu.</p><p>Recepte donosimo riječima kako su napisani u knjizi. Kada naiđete u sastojcima na detalj tipa - litra nasjeckanih mahuna - to znači da vam je za taj recept potrebna količina koja stane u posudu od jedne litre. Osim toga, često se u starim receptima kuhalo za veće obitelji pa slobodno količinu potrebnih sastojaka proporcionalno smanjite u odnosu na ostale sastojke kako biste dobili onoliko jela koliko je potrebno vašoj obitelji.</p><h2>1. Punjene rajčice </h2><p>Sastojci: 10 zrelih rajčica, 10 malih žlica mrvica, 1 velika žlica isjeckanog zelenog peršina, 2 režnjića češnjaka, 1 velika žlica soli, 1 i pol dl ulja.</p><p>Priprema: Operi rajčice, prereži ih na pola i izvadi iz njih sjemenje. Mrvice, istucani češnjak, isjeckani zeleni peršin i sol dobro promiješaj, napuni rajčice, postavi ih redom u tepsiju, dolij ulje i peci u pećnici dok ne budu mekane. </p><h2>2. Juha od mahuna</h2><p>Sastojci: 1 litra tanko izrezanih mahuna, 3 litre hladne vode, 3 velike žlice soli, 5 velikih žlica masti, 5 velikih žlica brašna, 1 velika žlica sitno izrezanog crvenog luka, 3 režnja sitno zgnječenog češnjaka, 5 velikih žlica kiselog vrhnja, 2 velike žlice zelenog peršina, 1 mala žlica sitnog papra.</p><p>Priprema: Mahune pristavi u hladnu slanu vodu i kuhaj da budu mekane. Onda dodaj zapržak, dobro promiješaj i prokuhaj pa dolij vrhnje i neka još jednom provrije.</p><h2>3. Kelj s krumpirom</h2><p>Sastojci: 4 glavice kelja, 2 litre vode, 2 velike žlice soli, 2 litre kockasto izrezanih krumpira, 5 velikih žlica masti, 10 velikih žlica brašna, 1/2 glavice sitno izrezanog crvenog luka, 2 režnjića istučenog češnjaka, 1/2 male žlice sitnog papra ili mažurana, zaprška.</p><p>Priprema: Očišćeni i na oveće komade izrezani kelj skuhaj mekano, dodaj krumpir, skuhaj i njega. Zatim dodaj zapržak, dobro promiješaj i kuhaj polagano još pola sata.</p><h2>4. Varivo od zelene salate </h2><p>Sastojci: 8 glavica zelene salate, 2 litre mlijeka, sirutke ili stepke, 2 velike žlice soli.</p><p>Za zapržak: 5 velikih žlica brašna, 4 velike žlice isjeckanog zelenog kopra.</p><p>Priprema: Salata se čisto opere i očisti te fino nasjecka. Načini svijetli zapržak, stavi kopar, nalij hladno mlijeko i dobro prokuhaj. Stavi isjeckanu salatu i sol, i kuhaj pet minuta. Zatim dodaj malu žlicu octa i vrhnja, i dobro prokuhaj.</p><h2>5. Miješano varivo</h2><p>Sastojci: 1 tanjur na rezance izrezanog lišća prokulice, korabice ili kelja, 1 litra vrele vode, 2 velike žlice soli, 6 velikih žlica masti, 1 glavica sitno izrezanog luka, 1 mala žlica sitnog papra, 1/2 litre graška u zrnu, 1/2 litre na kocke izrezane mrkve, 1/2 litre na kocke izrezane korabice, 1/2 litre na kockice izrezanog krumpira, 1 decilitar vrhnja.</p><p>Priprema: Mlado lišće od korabice, prokulice ili kelja kuha se u slanoj vodi. Na masti isprži 1 veliku žlicu šećera. Dok požuti stavi narezani luk, mrkvu, korabu i grašak. Kad se napola poprži, dodaj krumpir, poprži pa usipaj brašno i poprži. Dodaj papar i i zalij kuhanim lišćem. Na kraju dodaj vrhnje. Po ukusu može se dodati i velika žlica isjeckanog peršina.</p><h2>6. Primorski špinat </h2><p>Sastojci: 3 litre špinata, 2 velike žlice soli, 1/4 litre kipuće vode, 1 dl ulja, 4 režnjića istučenog češnjaka, 2 velike žlice isjeckanog zelenog peršina, 1 mala žlica bibera, 8 pofurenih i oguljenih zrelih rajčica.</p><p>Postupak: Prebrani i oprani špinat kuhaj u slanoj vodi. Na ulju pirjaj češnjak i rajčice, dodaj kuhani ocijeđeni špinat, peršin i biber, zalij vodom od špinata i dobro prokuhaj.</p><h2>7. Popečci od kelja</h2><p>Sastojci: 1 glavica kelja mekano skuhana i isjeckana, 1/2 glavice sitno izrezanog crvenog luka, 2 velike žlice masti, 1 velika žlica isjeckanog zelenog peršina, 2 žemičke namočene i istiskane, 1 jaje, 1 mala žlica sitnog bibera, 1 velika žlica soli, 1 velika žlica brašna.</p><p>Postupak: Kelj promiješaj sa žuto isprženim crvenim lukom, peršinom, žemičkom, jajetom, pobiberi, posoli, dodaj brašno i miješaj dobro. Od ove smjese načini male okruglice, malo ih splosni rukama, povaljaj ih u brašnu, skrkljanom jajetu i mrvicama i pohaj u vrućoj masti da budu sa svih strana rumene. Posluži sa varivom ili salatom.</p><h2>8. Cvjetača s vrhnjem</h2><p>Sastojci: 2 cvjetače, 1 velika žlica soli, 1/2 litre vrhnja, 5 velikih žlica maslaca, 1 velika žlica mrvica.</p><p>Postupak: Cvjetača se očisti od svega zelenja i i pristavi u kipuću, slanu vodu. Kada bude mekano kuhana, ali ne tako da se raspada, ocijedi se voda, cvjetača oprezno izvadi i metne na maslacem namazani i mrvicama posipani protvan. Zatim se polije vrhnjem i posipa mrvicama, metne u pećnicu i peče 1/4 sata.</p><h2>9. Salata od poriluka</h2><p>Poriluk se očisti, odreže sve zeleno, razreže 3 puta po duljini, 2 puta po širini i pristavi u kipuću vodu. Kada bude mekan, tj. skuhan, voda se ocijedi, poriluk metne u zdjelu. Kada se ohladi, polije se uljem i octom, dobro promiješa i posipa sitnim paprom.</p><h2>10. Okruglice sa sirom </h2><p>Sastojci: 1/2 litre sira, 4 jaja (istuci viljuškom), 1/4 litre krupice, 1/4 litre brašna, 2 velike žlice masti, 1 velika žlica soli, 1/4 litre mlijeka, 1 žemička nakvašena u mlijeku i iscijeđena.</p><p>Priprema: Sir sitno izmrvi, onda ga zajedno pomiješaj sa svim ostalim tvarima i pusti da stoji 1 sat. Zatim napravi mokrim rukama okruglice koje kuhaj u slanoj vodi 15 minuta. Onda dobro ocijedi, stavi na vruću zdjelu i prelij sa 2 do 3 velike žlice mrvica isprženih na masti.</p>