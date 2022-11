Recepti za fine tople juhe koje će vas po ovoj zimi brzo ugrijati

Juhe su savršeno jelo, jer su prepune zdravih nutrijenata, hranjive su, a jednostavno ih je napraviti. Možete ih raditi od svega i svačega, a mi vam donosimo nekoliko ideja:

Juha od poriluka

Sastojci: 2 poriluka, pastrnjak, 1 cvjetača, 2 krumpira, 4 žlice maslaca, 5 češanja češnjaka, 4 dl pilećeg temeljca, malo timijana i vlasca, muškatni oraščić, sol, papar

Foto: Thinkstock

Postupak: Pirjajte usitnjen češnjak na maslacu pa dodajte na kolutiće narezane poriluk i pastrnjak. Kuhajte dok povrće ne omekša, desetak minuta pa ubacite narezanu cvjetaču, kockice krumpira i pileći temeljac. Kad provrije, smanjite vatru i kuhajte još 20 minuta. Dodajte timijan, muškatni oraščić, sol i papar pa izblendajte dok ne dobije kremastu teksturu. Pospite je vlascem prije posluživanja.

Pileća krem juha

Sastojci: 250 g pilećih prsa, malo ulja, dva sitno nasjeckana luka, nasjeckani poriluk, manja vezica peršina, malo kiselog vrhnja, sol, papar, muškatni oraščić

Foto: Dreamstime

Postupak: Na ulju prepržite luk i poriluk pa dodajte kockice piletine, malo propržite i ulijte vodu. Dodajte peršin i začine i kuhajte na laganoj vatri dok piletina ne bude mekana.

Potom sve usitnite štapnim mikserom i dodajte još malo vode kako bi dobili dobru gustoću juhe. Na kraju stavite malo kiselog vrhnja i ostavite da prokuha pa maknite sa štednjaka.

Japanska miso juha

Sastojci: 150 g mrkve, 150 g cvjetače, sitno sjeckani tofu, šaka sitne tjestenine, kombu alga, 1 l vode, 4 žličice miso paste, peršin, asafoetida (začin podrijetlom iz Perzije - ako ga nemate, stavite luk, češnjak ili vlasac), 1 žlica maslinovog ulja

Foto: P Wallace

Postupak: Narežite mrkvu na kockice, a cvjetači odvojite cvjetiće. Kombu algu operite i ostavite malo vode, neka stoji oko pola sata. Potom u lonac ulijte vodu, dodajte povrće i alge pa kuhajte oko 20 minuta, a potom dodajte tjesteninu.

Kada je juha skoro gotova, dodajte i miso pastu razmućenu u malo vode. Pazite da juha ne kipi jer to uništava korisne enzime u miso pasti. Na kraju ubacite nasjeckani tofu, ulje i začine.

Juha od slanutka i tjestenine

Sastojci: 2 žlice maslinovog ulja, glavica luka - nasjeckati, 2 stapke celera - nasjeckati, 2 češnja češnjaka - zgnječiti, žlica pirea od rajčice, 400 g sjeckane rajčice iz konzerve, 400 g slanutka iz konzerve, 150 g orzo tjestenine (sitna tjestenina nalik riži), 700 ml povrtnog temeljca, 2 žlice pesta od bosiljka, sol i papar po ukusu, hrskavi kruh - za posluživanje uz juhu

Foto: 123RF

Postupak: Zagrijte žlicu maslinovog ulja, dodajte luk i celer pa pržite 10 do 15 minuta, ili dok povrće ne omekani. Potom dodajte češnjak i kuhajte još minutu. Nakon toga dodajte sve ostale sastojke, osim pesta i preostalog maslinovog ulja. Ostavite da malo prokuha na laganoj vatri, 6 do 8 minuta, odnosno dok tjestenina ne omekša.

Gotovu juhu rasporedite u zdjelice pa u svaku dodajte malo mješavine pesta i maslinovog ulja. Poslužite uz šnite kruha (ispecite ih u pećnici dok ne postanu hrskave).

Ljuta afrička juha

Sastojci za šest osoba: 1,3 do 1,5 kg piletine narezano na komade, 1 srednji luk narezan na kriške, 4 do 5 češnja češnjaka, 2 žlice nasjeckanog đumbira, žlica paprike, lovorov list, žlica Maggi ili bujonskih granula, 2 mlada luka sjeckana, 3 do 5 žlica peršina ili bosiljka, 1 do 3 ljute papričice, sol i bijeli papar po ukusu

Foto: Dreamstime

Postupak: Sve začine osim lovora stavite u blender i blendajte dok ne dobijete fini pire. U lonac stavite piletinu, dodajte 7 do 8 šalica vode pa pustite neka provrije. Pirjajte na laganoj vatri dok meso ne bude mekano.

Pred kraj ubacite lovorov list i vode po potrebi. Također, kušajte juhu i dodajte još začina ako želite, po ukusu.

Najčitaniji članci