Jaja, vrhnje i slanina na prhkom tijestu pretvaraju se u quiche lorraine, tradicionalni francuski specijalitet. Kulinarski čistunci tvrde da se u quiche lorraine ne dodaje sir - to onda postaje quiche vosgienne, a uz dodatak luka riječ je o quicheu alsacienneu. No gurmani danas uživaju u raznolikim pitama francuskog tipa, od izvorne quiche lorraine do pita s brokulom, gljivama, šunkom, pa čak i školjkama. Quiche se može poslužiti kao predjelo, za doručak, ručak ili večeru.

Kulinarska enciklopedija “Larousse Gastronomique” navodi da se quiche nekoć radio s tijestom za kruh, no prhko i lisnato tijesto sasvim su prihvatljive zamjene. U nas se obično priprema od prhkog tijesta. U zdjelu prosijte oko 200 g brašna i 1/2 žličice soli pa dodajte 100 g maslaca narezanog na komadiće.

Zatim se prstima utrljaju komadići maslaca u brašno dok smjesa ne dobije izgled krušnih mrvica. U zasebnoj zdjelici umuti se jaje i doda se u smjesu te sve dobro izmiješa kuhačom. Prema potrebi, može se dodati i nekoliko žlica vode. Tijesto se potom lagano zamijesi (ne prejako) i od njega se oblikuje kugla. Potom je treba omotati u prozirnu kuhinjsku foliju i ostaviti u hladnjaku da miruje 30 minuta.

Nakon toga tijesto na pobrašnjenoj dasci treba razvaljati tako da bude malo veće od okruglog lima za pečenje. Tijesto se zatim namota na valjak, prebaci se preko lima, oblikuje, a višak tijesta odreže. Potom se tijesto pospe krušnim mrvicama i prelije pripremljenim nadjevom.

Svatko će jesti brokulu ako od nje pripremite quiche sa sirom i jajima

Osim s nadjevima, možete eksperimentirati i s raznim vrstama tijesta. Dodate li tijestu za quiche integralno brašno, ono će poprimiti lagano orašasti okus. Pazite li na kalorije, možete upotrijebiti margarin umjesto maslaca ili, još bolje, upotrijebiti tijesto za pizzu u koje se ne dodaju masni sastojci. Odlučite li se ipak za klasično prhko tijesto, a želite da ono tijekom pečenja ostane ravno, nakon što ga rasporedite u lim za pečenje, pokrijte ga masnim papirom pa na to istresite šalicu suhoga graha.

Njegova težina spriječit će da se tijesto neravnomjerno digne. Pecite ga tako deset minuta, maknite papir i grah, zapecite još pet minuta te tek tad nadijevajte tijesto. Tako će ono doista ostati prhko, a ne ljepljivo. Tijesto koje ste kratko pekli otežano grahom možete i duboko zamrznuti i sačuvati za kasnije slasne pite, quicheve i ostala slasna jela.

U zamrzivaču će izdržati do tri mjeseca, a u hladnjaku do dva dana, ako ga dobro omotate aluminijskom folijom. Takvo tijesto kasnijim će pečenjem postati lijepo hrskavo čak i ako ga napunite vlažnim nadjevom. Nemate li vremena, možete upotrijebiti i lisnato tijesto iz trgovine.

Mini zalogaji s humusom

Sastojci: 8 jaja, 6 žlica humusa (kuhanoga pasiranog slanutka začinjenog češnjakom), 1/4 šalice kozjeg sira, šalica špinata, 1/4 šalice pečene paprike

Priprema: U velikoj zdjeli umutite jaja s humusom. Dodajte sjeckanu pečenu papriku, špinat i kozji sir pa dobro promiješajte. Posolite i popaprite prema želji. Mješavinu rasporedite u nauljene kalupe za muffine i pecite u pećnici prethodno zagrijanoj 10-12 minuta na 190°C ili dok se jaja ne stisnu. Poslužite odmah.

Quiche Lorraine Nigelle Lawson

Sastojci: 6 jaja, šalica slatkog vrhnja, 8 kriški slanine, 1/5 šalice ribane gaude, 1/8 žličice muškatnog oraščića, sol, papar, 1/4 šalice peršina, 1/4 mladog luka, prhko tijesto

Priprema: Ispržite slaninu na tavi ili u mikrovalnoj. Pomiješajte jaja, vrhnje i začine mikserom da dobijete pjenastu smjesu. Izmrvite slaninu. Na pripremljeno tijesto slažite sloj slanine i sloj sira dok sve ne potrošite te prelijte smjesom jaja i vrhnja. Pecite u pećnici na 200°C oko 40 minuta.

Francuska pita od poriluka

Sastojci: 3 velika poriluka, 3 jaja, 3 dl vrhnja, sol, papar, prhko tijesto

Priprema: Skuhajte poriluk u slanoj vodi ili loncu za kuhanje na paru, dobro ocijedite i nasjeckajte. Pomiješajte s vrhnjem i jajima, posolite i popaprite. Razvaljajte tijesto, pokrijte njime dno i stranicu kalupa, ulijte nadjev pa pecite od 35 do 40 minuta u pećnici zagrijanoj na 200 stupnjeva. Poslužite odmah.

Zalogaj od špinata

Sastojci: 300 g špinata, pola glavice luka, 220 g sira, 2 jaja, kiselo vrhnje, sol, papar, listovi peršina, bosiljak, prhko tijesto

Priprema: Tanko razvaljajte tijesto, njime obložite kalup i pritom napravite rub visok pet cm. Izbodite tijesto vilicom i pecite 12 minuta. Na vrućem ulju pirjajte luk dok ne požuti. Dodajte špinat, malo posolite i neka se pirja dok ne povene. Iscijedite tekućinu iz špinata kako se ne bi ovlažilo tijesto. Dodajte mu peršin, bosiljak, Vegetu i papar. U ohlađeni špinat stavite dva umućena jaja, sir i vrhnje. Nadjev stavite na tijesto i pecite 35 minuta na 190°C.

Mesna minipita

Sastojci: 250 g mljevenog mesa, 100 ml vrhnja za kuhanje, jaje, 100 g gaude, sol, papar, prhko tijesto

Priprema: Mljeveno meso posolite i popaprite te ispržite na ulju. Jaje pomiješajte s vrhnjem. Dodajte sol, papar i komadiće gaude. Sve dobro pomiješajte. Nadjev rasporedite na tijesto i stavite peći otprilike 40 minuta na 180-200°C.