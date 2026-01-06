Red ili kaos? Evo koji znakovi Zodijaka su najveći čistunci

1. DJEVICA Djevice vole čistoću i red, čak i ako nisu sve opsjednute time. Imaju vrlo izražen osjećaj za prljavštinu i nered te ih takve stvari lako izbace iz ravnoteže. Često će početi čistiti bez upozorenja jer im je teško ignorirati ono što nije na svom mjestu. Njihova potreba za čistoćom proizlazi iz unutarnje potrebe za kontrolom i mirom. Osobna higijena im je iznimno važna i često se tuširaju. | Foto: Fotolia