Rekli mu da ima rak mozga, a on: 'Ok, imao sam dobar život'

Televizija Channel 5 gostovala je u jednom od 22 britanska Centra za traume gdje su, snimajući četverodijelni dokumentarac, snimili i kako liječnik mora pacijentu priopćiti da na mozgu ima veliku tumorsku masu koja se ne može potpuno ukloniti operacijom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Britanac Geoff je prije par dana došao u bolnicu Royal University Hospital u Stokeu, nakon što je izgubio svijest od nepodnošljive glavobolje, a čim su ga primili liječnici su pomislili da je imao moždani udar.

No, nakon što su obavili magnetsku rezonancu, vidjeli su da na mozgu nema znakova krvarenja, ali da je prisutna velika bijela masa. Odmah su shvatili su da je riječ o nekoj vrsti tumora, i da je prevelik da bi se u potpunosti mogao ukloniti.

Foto: channel5

Otišli su reći Geoffu lošu vijest, a on i članovi njegove obitelji su ostali šutke sjediti.

- Ne može biti puno toga, a najvjerojatnije je tumor - rekao je liječnik, na što je Geoff potiho odgovorio: 'To je to, znači. Ok. Imao sam dobar život'.

Foto: Channel 5

Prvi je dio dokumentarca prikazan 14. ožujka na Channel 5, a četiri su dijela snimana po 22 Centra za traumu koliko ih postoji u Velikoj Britaniji.

Kad je Geoff tek stigao u bolnicu bio je u polusvjesnom stanju, a doktori su ga molili da otvori oči da vide kako mu zjenice reagiraju na podražaje. Nakon toga su pozvali i članove njegove obitelji koji su mu bili u pratnji, a koji su rekli da je bio dobro prije nego su počele nesnosne glavobolje.

Foto: Channel 5

- Ne znam što je točno, vidim da nije bilo krvarenja, a mogu samo pretpostaviti da nije dobro - rekao je liječnik Geoffu pokazujući mu MR snimke.

Nakon toga su mu dali steroide da mu se smanji oteklina na mozgu, i rekli mu da će ga pregledati i neurokirurg kojem će biti jasnije kakvo mu je točno stanje. Na to je netko od članova obitelji pitao hoće li Geoff umrijeti, a liječnik je brutalno iskreno odgovorio da 'uvijek postoji ta mogućnost'.

TV ekipa je zabilježila i susret Geoffa s neurokirurgom, koji je pregledom snimke ustvrdio da je 'definitivno riječ o tumoru' i objasnio da ga može odmah operirati da ukloni barem dio tumora i tako mu pokuša produljiti život.

Na pitanje kako se osjeća zbog operacije, Geoff je rekao: 'Samo želim što prije s tim završiti'.