Rekli su joj da ima samo običnu migrenu, a ona je imala tumor

No bolovi su bili toliko snažni da više nije mogla normalno funkcionirati, piše Health. Beckie Hiley ima samo 19 godina, no uporno su joj tvrdili da je riječ o običnoj migreni.

Beckie nije mogla normalno živjeti, družiti se s vršnjacima ni ići u školu. Trpjela je takve glavobolje da često nije mogla ni pojesti normalan obrok. Tek kad ju je Hitna odvezla u bolnicu, dobila je poražavajući dijagnozu: Tumor na mozgu.

Hiley priča kako su joj se prve glavobolje pojavile u studenom 2017. godine. Tada je uzimala lijekove zbog drugog medicinskog problema i mislila je da je riječ i nuspojavama tog lijeka. No kad je u ožujku 2018. godine završila s terapijom, bol joj se pogoršala. Hiley je tek dobila posao i nije se mogla posvetiti tegobama, no zabrinjavalo ju je to što je bol s vremenom postala sve snažnija.

- Glavobolje mi nikad nisu dolazile naglo kao što to osjeća većina ljudi s tumorom na mozgu. Ja sam se znala probuditi s glavoboljom. Ona je sama po sebi simptom, no znala sam i zaspati s glavoboljom. Jedino u snu je nisam bila svjesna i nisam je osjećala - priča Hiley novinarima.

Kaže da su liječnici govorili kako je to zbog stresa ili napetosti, no vrsta glavobolje nije se uklapala niti u jedan obrazac za ono o čemu su govorili liječnici.

- Iskreno, bol je bila užasna - istaknula je Hiley.

Započela je u predjelu čela, no tijekom vremena se proširila na čitavo područje glave. U jesen 2018. godine uz glavobolje se redovito javljala mučnina, povraćanje i umor.

- Nisam mogla čak popiti ni vodu ako nije bila prokuhana. Sve što sam pojela ili popila moralo je biti kuhano da ne povratim - prisjetila se.

Tijekom mjesec dana proživljavala je istu rutinu. Probudila bi se jednog jutra s glavoboljom. Sljedećeg dana ni povraćala sve što bi pojela ili popila. Sljedeća dva do tri dana se oporavljala, a onda je sve krenulo ispočetka. U tom razdoblju pojavili su se novi simptomi. U desnom uhu su joj se pojavili zvukovi za koje je poslije ustanovila da su nastali zbog pritiska u glavi. Unatoč svim tim simptomima, liječnici su i dalje govorili da je sve rezultat stresa. Hiley kaže da je znala kako nisu u pravu.

- Vodila me intuicija i čini mi se kao da je mozak pokušavao dosegnuti neki dio mene koji bi poslušao i razumio bol u kojoj sam bila te kako bih shvatila što je uzrokuje- kazala je ona.

U najtežim trenucima doživjela je i poremećaje vida, javljala bi joj se dvostruka slika. Tada je potražila pomoć okulista koji je ujedno i shvatio da nije riječ o običnim glavoboljama. Primijetio je da je njezin optički živac koji prenosi vizualne informacije do mozga natekao, pa ju je poslao na CT. Nalaz je pokazao da ima lezije na području čeonog režnja, pa su je poslali na biopsiju. Ubrzo se utvrdilo da boluje od tumora na mozgu, gemistocističnog astrocitoma.

- Dijagnoza je bila zastrašujuća, no konačno me netko poslušao - kazala je Hiley. Početkom 2019. godine bila je na operaciji na kojoj su joj odstranili tumor, no novi nalazi su pokazali da je ponovo narastao.

- Kad dobijete dijagnozu prolazite kroz toliko puno faza tuge, a kad dijagnozu dobijete dvaput, znači da sve to proživljavate ispočetka - kazala je. U veljači prošle godine bila je na ponovljenoj operaciji, a trenutačno ide na kemoterapiju i zračenje.

- Osjećaj da vas nitko ne doživljava ozbiljno i da vas ne slušaj zastrašujuć je. Bilo je toliko puno simptoma koji su radili protiv mene da se nitko nije potrudio pogledati dalje od njih. Bila sam mlada, zdrava djevojka, koja je uzimala kontracepcijsku pilulu čija je poznata nuspojava glavobolja. Svi su liječnici govorili da je u tome problem, a prošlo je čak i dvije godine otkad sam je prestala uzimati. Osim simptoma tumora, inače sam bila zdrava - opisala je Hiley.

Svoju je priču odlučila podijeliti s javnošću kako bi upozorila na probleme oboljelih od tumora na mozgu i omogućila drugima da nauče prepoznati simptome i znakove kod mladih ljudi.

