Liječili su je antidepresivima, a imala je veliki tumor na mozgu

Catherine Wilcockson (36), samohrana majka troje djece iz Velike Britanije primijetila je da se osjeća umornije nego inače, i to unazad godinu dana. No, pripisivala je to stresu i možda pokojem manjku vitamina i minerala te nije otišla liječniku.

No, nakon strašnog napadaja panike na kćerinoj školskoj predstavi u prosincu prošle godine, odlučila je posjetiti svojeg liječnika opće prakse. Liječnik je bez konzultacije sa stručnjacima zaključio kako pati od derealizacije, mentalnog poremećaja koji stvara osjećaj odvojenosti od svijeta te joj je prepisao antidepresive.

POGLEDAJTE VIDEO o još jednoj ženi sa tumorom na mozgu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Lijekovi nisu djelovali, a nesretna žena je počela patiti od napada anksioznosti svaki dan. U svibnju ove godine imala je posebno jak napadaj, pala je i udarila glavom pred svojom djecom. Hitna pomoć je stigla brzo i odvezla je u Opću bolnicu u Sheffieldu gdje je CT glave otkrio kancerogenu izraslinu na njezinom mozgu veličine jabuke.

Ubrzo je završila na kirurškom stolu, a liječnici su uspjeli odstraniti oko 80 posto te tvorbe. Međutim, upozorili su je kako postoji mogućnost da će ponovno narasti.

Catherine se prisjetila prvog napadaja panike na dječjoj predstavi.

- Bilo je to kao da gledam predstavu izvan svog tijela. Osjetila sam kako me obuzima napadaj panike. Bilo je to kao neko izvantjelesno iskustvo, zaista zastrašujuće, ali uspjela sam se nekako sabrati i usredotočiti. Nakon toga sam svakodnevno proživljavala slična iskustva - ispričala je.

- Moj liječnik opće prakse mi je kazao kako misli da postoji nešto što se zove derealizacija - dodala je.

Off out for some more Christmas shopping 😊 Objavljuje Catherine Wilcockson u Utorak, 19. studenoga 2019.

Inače, tumori na mozgu mogu uzrokovati hormonalne promjene koje snažno utječu na osobnost oboljelih. Znaju uzrokovati pojačanu razdražljivost ili agresiju, zbunjenost, zaboravnost, nedostatak motivacije, depresiju, tjeskobu i nagle promjene raspoloženja.

Ova majka vjeruje kako su njezini ekstremni napadaji panike bili posljedica njezine izrasline. Kaže da je sa svojom pričom izašla u javnost kako bi podigla svijest.

- Savjetovala bih drugima da u sličnoj situaciji potraže stručnu pomoć i nađu nekoga tko će to istražiti u potpunosti. Po mojem iskustvu, i liječnici i pacijenti bi definitivno trebali biti svjesniji - rekla je i dodala da ide na kemoterapiju, sljedeći mjesec će biti drugi ciklus.

Foto: Dreamstime

Kaže kako joj se čini da je tumor na mozgu imala dugi niz godina. Još dok je bila dijete od deset godina znala se noću dizati, povraćati pa se vratiti u krevet. To joj se dogodilo više puta u razmaku od nekoliko mjeseci.

Govorila je to roditeljima, no mislili su da pretjeruje.

- Nakon što su mi postavili dijagnozu, moja obitelj je rekla 'Pa ti si to govorila cijeli život'. Mislim da je tumor preuzeo moju osobnost jer sada kao da sam drugačija osoba - rekla je, a prenosi Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: