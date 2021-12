Ariel i Michael Tyson iz SAD-a nedavno su dobili svoju prvu kćer nakon što su dobili već šest dječaka, i ne mogu biti sretniji. Na svom TikTok profilu, par je objavio isječak svog puta do roditeljstva.

Supruga američkog svećenika, Ariel Tyson, često dijeli videa svoje hektične obitelji na Instagramu i TikToku gdje ih sve zajedno prati više od 2,3 milijuna ljudi.

Objavljujući pod nadimkom @arielctyson, par je objavio video s naslovom 'Zašto su ove bebe čuda'.

Bivša profesorica s fakulteta nedavno je rodila sedmu bebu, iako joj je ovo bila osma trudnoća jer je nažalost izgubila jedno dijete.

Dok su očekivali prvu bebu ginekolog im je rekao da beba nema otkucaja srca, a da zbog septuma maternice imaju 90 posto šanse da ju izgube, što se i dogodilo. Liječnik im je rekao da će isti postotak vrijediti i za svaku buduću trudnoću.

Par je u videu potom otkrio fotografije svoje sedmero djece.

- Operacija septuma maternice i sedam beba kasnije - kažu.

Objava je pregledana više od 324.000 puta, a korisnici TikToka brzo su komentirali.

- Blagoslovi i mala čuda - pisalo je u jednom komentaru.

Drugi komentator je dodao: 'Aaaa. Vidi se koliko su zahvalni i divni roditelji.'

- Rečeno mi je nakon što smo prvi put izgubili bebu da postoji 90 posto šanse da ću izgubiti svaku bebu ako ponovo zatrudnim, ali Bog, koristeći dar vrlo posebnog liječnika koji je izveo operaciju izmišljenu samo nekoliko godina prije nego što ju je izveo na meni, nam je omogućio ovu veliku obitelj - rekla je.

- Jasno mi je da je to pravo čudo. Ako prolaziš kroz neplodnost ili gubitak, u redu je tugovati i okružiti se ljudima kojima je stalo i koji će te uvijek poslušati - izjavila je i dodala da je imala sreću što je našla 'pleme mama' koje su prošli taj put prije nje i koje su joj bile velika podrška.

Septum maternice

- Septum maternice je pregrada unutar maternice koja može biti po dužini (tanka membrana od dna maternice do sredine) i dijeli je u dva odvojena prostora - što znači da je maternica iznutra prepolovljena. Može biti u pitanju i mišićni septum, a kad dođe do oplodnje zametak ne može naći pravo mjesto gdje će se implementirati. To znači da se može zanijeti, ali ne može iznijeti trudnoća - objasnila nam je ginekologinja Marina Ivanišević.

Dodaje da je većina žena sa septumom maternice podložno spontanom pobačaju, iako ima žena koje uspiju iznijeti trudnoću.

- Histeroskopskom metodom se septum može u cijelosti odstraniti ili većim dijelom, tako da je maternica prazna. U slučaju da ostane mali dio septuma, maternica je srcolikog oblika - dodaje ginekologica Ivanišević.