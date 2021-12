Sve je više trudnica i u Hrvatskoj koje su oboljele, neke čak i preminule od teškog oblika COVID-a. Iz tog su razloga morale biti i ranije porođene. Prema dosadašnjim informacijama, ni jedna od tih trudnica nije bila cijepljena. Trudnoća je proglašena rizičnim faktorom za teži oblik COVID-a pa može dovesti do komplikacija, kako za oboljelu majku, tako i za dijete.

Ako je ona ugrožena, ugroženo je i dijete. Taj je rizik posebno povećan kod žena koje imaju višak kilograma, dijabetes ili, primjerice, povišeni krvni tlak - sve su to čimbenici koji trudnicu zaraženu koronom mogu dovesti do jako teških simptoma COVID-a, pa i smrti. Rizik od hospitalizacije u trudnoći je veći i do 15 puta.

Ugledni hrvatski stručnjaci na području ginekologije i porodništva objavili su detaljnu analizu o koristima cijepljenja u trudnoći i prije začeća, u kojoj su demistificirali i brojne neistine koje kolaju društvenim mrežama. Preporuku su zajedno izdali Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju, Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu, Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju te Hrvatski liječnički zbor, i kažu kako nema prepreka cijepljenju prije trudnoće, tijekom i nakon nje.

1. Ako majka nije dobro, ne može ni dijete biti

Trudnoća je rizični faktor ako se žena zarazi koronom, objavio je američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Sve ono što s trudnoćom u njenoj zadnjoj fazi često dolazi - dijabetes, pretilost, povišeni krvni tlak - može biti presudno za teži oblik COVID-a, pa čak i značiti smrt majke. Time je ugroženo i dijete, koje mora biti porođeno prije termina jer ostaje bez dovoljnih količina kisika.

2. Cjepiva se nikad ne ispituju na trudnicama

Trudnoću ne treba odgađati zbog cjepiva, ako se žena ranije cijepila, niti cijepljenje treba odgađati zbog trudnoće, napominju stručnjaci. Ni jedno cjepivo, kao ni lijekovi, nisu testirani na trudnicama iz etičkih i drugih razloga, no dosad je u ispitivanje cjepiva protiv korone slučajno ušlo više od 200 tisuća žena koje za trudnoću nisu ni znale.

3. Smrt od COVID-a 26 puta češća

Kod cijepljenih trudnica koje nisu znale za trudnoću tijek njihove trudnoće i porođaj ni po čemu nisu odstupali od tijeka trudnoće i porođaja necijepljenih žena, kao što nije bilo razlike ni u zdravlju rođene djece. S druge strane, njemačka je studija pokazala 26 puta veću smrtnost kod trudnica oboljelih od COVID-a. Rizik tromboze bio je od četiri do pet puta veći.

4. Triput češće liječenje novorođenčadi

COVID povećava rizik od intenzivnog liječenja trudnice za šest puta, a čak je 23 puta veća mogućnost da će oboljela trudnica završiti na respiratoru, podaci su Njemačkog društva opstetričara. Rizik prijevremenog porođaja je 80 posto viši, a kod teških oblika COVID-a četiri puta izgledniji. Triput je češće i intenzivno liječenje novorođenčadi, a vjerojatnost mrtvorođenja je dvaput veća nego što je inače slučaj kad COVID-a nema.

5. mRNA nema živi virus u sebi

Trudnice ne smiju primiti cjepiva koja u sebi sadrže živi virus, što nije slučaj s mRNA cjepivima. Takva, ‘živa’ cjepiva su, primjerice, ono protiv ospica, zaušnjaka, varičele, rubeole ili tuberkuloze. S druge strane, smiju se cijepiti protiv gripe, tetanusa, difterije, pa čak i bjesnoće. Ni jedno cjepivo nije testirano na trudnicama.

6. Cjepivo ne može u jezgru

Najnovija, mRNA cjepiva ne ulaze u jezgru stanice u kojoj se nalazi naš DNK, odnosno genom. To znači da cjepivo ni na koji način ne može promijeniti naš genom ili tako utjecati na plod. Cjepiva ne izazivaju pobačaj niti će uzrokovati malformaciju ploda.