Dvoje rekordera izreklo sudbonosno 'da'! Nataša i Zlatko, bacači koplja, vjenčali se u Celju, a Vice Vukov je na današnji dan osvojio publiku pjesmom 'Malena' na Zagrebačkom festivalu
Rekordere u bacanju koplja vjenčao je nogometni sudac
Dvoje reprezentativaca i rekordera stali su pred matičara i izrekli sudbonosno “da”, donosi Večernjak u fotovijesti na današnji dan 1974. godine. Vjenčali su se Nataša Urbančić i Zlatko Bezjak, bacači koplja iz celjskog kluba, a vjenčao ih je matičar Milan Ptiček, inače nogometni sudac.
