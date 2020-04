Remek djela A .L. Webber od sada možete pogledati online

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Digitalno otputujte u udaljene kutke svijeta, čak i na safari

Budući da su zbog pandemije koronavirusa zatvorena i Broadwayska kazališta, ubrzo će preko interneta biti dostupna serija mjuzikla kazališne redateljske ikone Andrew Lloyd Webbera.

OVDJE POSLUŠAJTE PORUKU ANDREWA L. WEBERA:

Predstave su snimljene pa će se svaki tjedan po jedna prenositi preko YouTube kanala prigodnog imena 'The Show Must Go On!', a svaki će mjuzikl online biti dostupan 48 sati.

Prvi je na repertoaru od 3. travnja u 11 h 'Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat' u produkciji Donnyja Osmonda, Richarda Attenborougha i Joan Collins, a tjedan nakon slijedi Jesus Christ Superstar s Timom Minchinom, Melanie C i Chrisom Moylesom u glavnim ulogama.

Osim toga, iz Universala najavljuju da će se u narednim tjedana moći pogleda i Evita, The Phantom of the Opera (Fantom opere), Cats (Mačke), Starlight Express i School of Rock (Škola rocka).

U kratkom videu u kojem je najavio ovaj projekt Webber kaže kako je 'vrlo zadovoljan s idejom Universala da se na na You Tube postavi kanal The Show Must Go On i kako mu podržava ideju da se mjuzikli u ovo vrijeme sa pozornica prenesu na ekrane.

