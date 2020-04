Hrvatski filmaši na koljenima, izgubit će bar 50 milijuna kuna

Korona virus zaustavio je i industriju zabave. Širom svijeta odgađaju se premijere, ali i snimanja novih filmova, serija, otkazuju se filmski festivali. RTL je smanjio zabavni program, Nova TV je prekinula snimanje showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.

Foto: NOVA TV

No mnogo je teže našim filmskim radnicima koji zbog situacije u Hrvatskoj masovno odgađaju već dogovorene projekte. Chris Marcich, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, pozvao je producente da ga izvijeste o projektima koje moraju odgoditi i u utorak je rekao:

- Domaća filmska industrija je u opasnosti. Više od 90 posto projekata koji su bili planirani za ovu godinu neće se snimati.

Ali HAVC i dalje radi, ubrzat ćemo isplatu novca za one projekte koji su prošli natječaje tako da producentske kuće mogu održavati hladni pogon. I Ministarstvo kulture pobrinut će se za isplate i pomoć samostalnim umjetnicima. Nitko neće iz ovog izaći neoštećen, ali radimo sve da spasimo filmsku industriju u Hrvatskoj, jer ako bi se ona urušila, ne bi se više nikad oporavila, dodaje Marcich te nastavlja da ne možemo računati ni na koprodukcije koje su punile budžet:

- Ja doista vjerujem da bi se situacija u Hrvatskoj mogla smiriti do lipnja, ali strane produkcije bit će oprezne i pitanje je kako će se stvari odvijati u njihovim matičnim zemljama. Zato ćemo dio tog novaca preusmjeriti na domaće projekte.

Foto: PIXSELL

Baš u utorak, 24. ožujka, dva dana nakon potresa u Zagrebu redatelj Vinko Brešan trebao je početi snimanje serije 'Dnevnik velikog Perice'.

- Trebao bi to biti svojevrsni sequel najpoznatije komedije ‘Tko pjeva, zlo ne misli’ redatelja Kreše Golika iz 1970. godine - govori. Kako kaže Brešan, ovakve izvanredne situacije događaju se malokad, ali ostavljaju duboke tragove. I producent Boris T. Matić iz Propeler filma je 'na čekanju'.

- Mi smo otkazali snimanje filma ‘Sigurno mjesto’ redatelja Juraja Lerotića. Trebali smo se okupiti na setu 27. svibnja, ali smo zbog situacije morali odgoditi početak snimanja za godinu dana - kaže Matić. I Brešan i Matić slažu se da je sad pravi trenutak da se Hrvatska okrene domaćoj produkciji. Matić kaže:

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Hrvatski audiovizualni centar ima barem 60 filmova koji su nastali u koprodukciji s mnogim europskim zemljama - od BiH, Srbije i Slovenije, do Bugarske, Nizozemske, Njemačke, Danske… Barem njih 50-ak dobivali su nagrade na festivalima diljem svijeta. Kad bi ih HTV otkupio, to bi koštalo oko 6,000.000 kuna. Za usporedbu, to je samo 50 posto cijene snimanja jedne jedine dramske serije od 12 epizoda koja bi ispunila tek deset sati programa. Ovih 50-ak filmova u prosječnom trajanju od sat i pol ispunilo bi barem 90 sati premijernog programa, a građani Hrvatske bi mogli vidjeti na što je njihov novac utrošen - smatra Matić.

U spašavanju domaće kinematografije pomoglo bi i da HTV preusmjeri novac od licencije za prijenos otkazanog Europskoga nogometnog prvenstva i Olimpijade u otkup domaće produkcije. Kako saznajemo, to bi se upravo trebalo i dogoditi. Slično misli i Brešan:

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Mislim da sad moramo pomoći sami sebi, ovo je vrijeme gledanja hrvatskih filmova, serija, dokumentaraca. Nebojša Slijepčević, redatelj mnogih međunarodno nagrađivanih dokumentarnih filmova, poput “Gangster te voli” i “Srbenka”, također je morao odustati od čak tri projekta:

- Već u ožujku trebao sam početi snimati dokumentarnu seriju za HTV ‘Kolaži o laži’ u produkciji zagrebačke Eclectice. To je serija koja se u šest epizoda bavi medijskim manipulacijama. Drugi projekt je pod još većim upitnikom. Riječ je o dugometražnom dokumentarnom filmu, u rumunjskoj produkciji, koji se trebao snimati diljem Europe, a sad je upitno kad će se moći normalno putovati.

Prošli tjedan sam trebao imati prvu audiciju za kratki igrani film ‘Dogodilo se...’ u mojoj produkcijskoj kući Paradoks. No i to je odgođeno. I Slijepčević upozorava da je korona već pogodila i domaću filmsku produkciju.

Foto: PIXSELL

- Prvi na udaru smo mi - slobodnjaci. Već sad mnogi ne znaju kako će platiti režije idući mjesec. Nemojte se iznenaditi ako će uskoro značajno porasti broj redatelja među vozačima taksija i dostavljačima pizza. Ako počnu otpuštanja, otkazivanja najmova ureda, pa i rasprodaja opreme, pitanje je bi li se ikad oporavili.

Ovog proljeća ljubitelji dokumentaraca ostat će prikraćeni i za jedan od najposjećenijih filmskih festivala u Hrvatskoj - ZagrebDox.

Kako trenutačno stoje stvari, hrvatska filmska produkcija mogla bi pretrpjeti štetu od najmanje 50-ak milijuna kuna, a ako se uzmu u obzir i minusi koje će zbrajati kinematografi zbog zatvaranja kino-dvorana širom zemlje, bit će i veći. Chris Marcich kaže da za održavanje hrvatske filmske industrije nije važan samo HTV nego i ostale nacionalne televizije i platforme poput HBO-a, Netflixa, Pickboxa, Apple plus, Amazona…

- Novi Zakon o elektronskim medijima propisat će da svi oni moraju sufinancirati i prikazivati domaću produkciju, a dotad ćemo učiniti sve da ona opstane u ovim teškim vremenima - kaže.

Slična je situacija i u ostatku svijeta. Setove novih filmova i serija su među prvima otkazali Netflix i Disney, a slijedio ih je i Universal Studio. Tako ove godine neće dovršiti “Jurassic World: Dominion”, kao ni ‘Flint Strong’ čije je prikazivanje planirano za 2021. Novi nastavak “Jurassic Worlda” se u veljači počeo snimati u Londonu, ali Universal je u međuvremenu promijenio mišljenje i iz sigurnosnih razloga raspustili su set. Još nije poznato kad će studio nastaviti snimanja i rad na filmovima.

Foto: Twitter/Screenshot

I Netflix odustaje od snimanja filmova i serija pa tako i “Stranger Things”. Njihov primjer slijedili su i Apple TV i Fox. Fox bi mogao pretrpjeti najveću štetu jer su planirali snimati vrlo popularne serije kao što su “Fargo”, “Atlanta”, “American Crime Story” koje su privlačile desetke milijuna gledatelja širom svijeta. Ne snimaju se ni blockbusteri poput iščekivanog nastavka “Jurassic Parka” i “Batmana”. Ove godine nećemo vidjeti ni novi nastavak “Brzih i žestokih”.

Universal je planirao promociju u travnju, a pomaknuo je premijeru za čak godinu dana. Disney je odgodio premijeru “Mulana” i nije definirao novi datum. Vrtoglave gubitke bilježi i MGM koji je upravo trebao promovirati novi nastavak James Bonda. “No Time to Die” neće biti premijerno prikazan sigurno prije jeseni. To je ujedno i posljednji u kojem glavnu ulogu igra Daniel Craig. Neke procjene kreću se i do 50 milijuna dolara gubitka od distribucije, a osobito promocije koju su već bili platili. Nakon ove pandemije ni Hollywood više neće biti isti.

Tema: FILM