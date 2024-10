RETRO PONEDJELJAK Najstariju ličku pilanu bratski su podijelila čak dva sela

Izvori rijeke Gacke u Ličkom Lešću, koji su još 1973. godine zaštićeni kao spomenici prirode, imaju još jednu, ali manje poznatu zanimljivost. Riječ je o maloj pilani jarmači, koju neki, samo zbog jednog lista pila, zovu "venecijaner". Podignuta je, kako se pretpostavlja, još u vrijeme Vojne krajne, a osim isluženih željezničkih tračnica koje su naknadno ugrađene, sve je od drva, pisao je Večernji list 7. listopada 1980.

Foto: Arhiva Večernjeg lista

"Iz starih vremena zadržao se i tzv. usporedni način korištenja. Naime, pilana je vlasništvo zaseoka, Ličkog Lešća i Sinca, uz najveći izvor rijeke Gacke, pa je svako kućanstvo može koristiti određeni dan u tjednu. Kako je zajednički koriste, tako se svi i brinu o staroj pilani, koja je zbog malih kapaciteta, do dva kubika, sve rjeđe u upotrebi, ali se pretvara u još jednu atrakciju tog lijepog kraja", stoji na kraju ove zanimljive fotovijesti.

Prvi put na Broadwayu igrao mjuzikl 'Cats'

Mjuzikl Andrewa Lloyda Webbera pod imenom "Cats" ("Mačke") igrao je prvi put na Broadwayu u New Yorku 1982. Webber je glazbu skladao prema književnom predlošku T. S. Eliota "Old Possum's Book of Practical Cats" iz 1939. Mjuzikl je bio toliko popularan da su ga preveli na više od 20 svjetskih jezika, a Webber je digao hipoteku kako bi ga financirao.

Foto: 123RF

Izumljen indigo papir

Engleski izumitelj Ralph Wedgwood 1806. je dobio prvi patent za karbonski indigo papir, koji je izradio kao dio uređaja za pomoć slijepima pri pisanju. Karbonski papir nastao je natapanjem tankog papira u tintu pisača i sušenjem između listova upijajućeg papira.

Više vremeplova potražite OVDJE.